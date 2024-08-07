18 женских историй про бывших, которым вслед даже плюнуть и то жалко. Пусть так катятся

Почти у любого есть история о неудачных любовных отношениях. Только у кого-то глазки открываются при первом же тревожном звоночке и он за секунду перводит партнера в статус бывшего, а кто-то годами игнорирует любые флажочки, все на что-то надеется и расстается с партнером лишь тогда, когда тот вообще перестает берега видеть.