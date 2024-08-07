18 женских историй про бывших, которым вслед даже плюнуть и то жалко. Пусть так катятся
Народное творчество
6 часов назад
Почти у любого есть история о неудачных любовных отношениях. Только у кого-то глазки открываются при первом же тревожном звоночке и он за секунду перводит партнера в статус бывшего, а кто-то годами игнорирует любые флажочки, все на что-то надеется и расстается с партнером лишь тогда, когда тот вообще перестает берега видеть.
- Ушла в декрет с высокой зарплаты и с внушительной финансовой подушкой, про которую муж не знал. Уже через 2 месяца муж заявил, что я должна предоставлять список трат «на согласование», а он будет решать, на что давать деньги, а на что — нет. И что мне ничего не нужно, мол, все равно с ребенком сидишь. Развелась. © Подслушано / Ideer
- Мне лет через 8 после расставания бывший написал, что он мне разрешает выходить замуж, поскольку сам женился недавно. Это было странно и неожиданно, ведь все эти 8 лет мы не общались. Ну и если учесть, что я к тому моменту уже без его разрешения замуж вышла, то как-то совсем глупо получилось. © DrPustota / Pikabu
- Мы взяли в ипотеку квартиру моей мечты. А при переезде из-под ванной выпали красные трусики не моего размера и не моего фасона. Потом конечно был месяц эмоциональных качелей, его попытки извинений, и мои моральные терзания. Кончилось тем, что уже на новой квартире в ящике для постельного белья обнаружилась чужая резинка для волос.
На самом деле, жаль только, что пришлось съехать с вымечтанной квартиры. Ну да ничего, ипотека была оформлена на него и, спустя три года, я уже накопила на свою такую же. © Helga80 / Pikabu
- Бывший муж перед разводом просил переоформить машину на него. Отказалась, потому что все шло к расставанию, а кредит за авто был на мне (брали, чтоб он на ней работал). Съехал он втихаря, пока меня не было дома, увезя все, что мог. Потом гордо рассказывал, что все мне оставил, умолчав, что все — это кредит, долг за квартиру и новорожденного ребенка, на которого он не платил алименты. Остальное было куплено до брака мной. © pipaLipa / Pikabu
- Мой бывший муж обиделся на сына, которому не было и года, за то что сын ему не сказал «привет». Сам он никогда с сыном не здоровался в принципе, мол, а что с ним здороваться, это же ребенок. Он потом долго с сыном не разговаривал. Как же хорошо, что мы развелись! © almog09 / Pikabu
- Моя коллега зарегистрировалась в приложении для знакомств. Я сидела рядом с ней, когда она внезапно вскрикнула, а когда я обернулась, пыталась спрятать от меня телефон. Оказалось, что она наткнулась на профиль моего мужа, где он писал, что «одинок». Я собрала свои вещи в тот же день. А вскоре встретила человека, с которым мы до сих пор вместе и счастливы. © Ок_Ad8609 / Reddit
- У меня аллергия на яблоки. Не сильная, но весьма ощутимая. Мой бывший в нее не верил. Он всегда покупал яблоки, и меня это устраивало. Но меня не устраивало, что он пытался убедить меня съесть яблочко. Однажды я откусила кусочек блинчика и почувствовала внезапное жжение. Я спросила его, не клал ли он туда яблок и он признался, что добавил немного яблочного соуса. А когда я ему сказала, что мы расстаемся из-за того, что он мог меня угробить, ответил, что я, мол, слишком остро реагирую. © gyattsniffer / Reddit
- Был у меня один «пополамщик». Познакомились на сайте и завертелось: начал у меня ночевать и столоваться. Продуктов, правда, не покупал и сказал, что денег мне ни копейки не даст. Но я и сама хорошо зарабатывала. Как-то решили съездить куда-нибудь и договорились, что все траты пополам. В поездке ели в кафе. При оплате раздельного счета он мне говорит: «Мне неловко перед официантами, что ты сама за себя платишь. Давай я, а ты мне потом деньги скинешь». Я начала записывать каждый поход в кафе. По возвращении домой перечисляю ему деньги, а он заявляет, что я специально не все записала, чтобы поесть за его счет! Я докинула ему сумму, которая была сильно больше любых упущенных трат. Если вместе ели пиццу, он спрашивал, не хочу ли я отдать ему деньги за половину. Просил у меня деньги на бензин, ведь едем мы вместе, а я не плачу! Когда стали жить вместе, то питались раздельно, каждый за свой счет. Он заказывал дорогую доставку еды, но порции были большие, и он испорченное выбрасывал, иногда целыми упаковками. А тут подходит ко мне и говорит: «Я все сам не съедаю, кушай». А потом удержал-таки деньги за подъеденые мной порции! © MonkeyIQuest / Pikabu
- Меня как-то бывший спросил, когда у нас дети будут. А я на тот момент хорошо зарабатывала, платила сама ипотеку, оплачивала ремонт. Он получал раз в 5 меньше. Так что я ему сказала, что, в принципе, мы можем обсудить рождение ребенка, но в декрет идет он. Он сказал, что мужики на работе его не поймут. Я смеялась. Хорошо, что не родили, это была бы моя самая большая ошибка в жизни. © ***ivamvushi / Pikabu
- В апреле говорю мужу, что надо купить сыну обувь на весну. Приходит с работы, хвастается новыми наручными часами. Занял денег у начальницы. Сказал, что сделал себе подарок как бы от меня, ведь скоро наша годовщина. Мне он ничего дарить не собирался, денег же нет. В июле подала на развод. Алименты не платит, но мне финансово даже легче стало. Я работаю, ипотеку взяла, сын одет, обут, сыт. © Galochka1704 / Pikabu
- Познакомилась с молодым человеком, сходили на пару свиданий, затем он на месяц улетел в столицу. Во время его путешествия общались, я помогала организовать маршруты, подсказывала, куда съездить. Каждый день писал, что соскучился и хочет меня увидеть. Вернулся, я накрыла шикарный стол. А он привез мне коробку конфет, но перед свиданием зашел к родственникам и отсыпал им большую часть. Осталось 3 конфетки из 30-ти. Я его выпроводила вместе с этой коробкой. А вот мои родители остались довольны — им еды в контейнерах перепало, как на Новый год. © rmrWh1te / Pikabu
- Он занимался бодибилдингом. Мы расстались, не дотянув до брака. Его интересы ограничивались только телом: вся кухня в коктейлях и биодобавках, а грудку куриную я с тех пор не ем. Он даже дорогу в неположенном месте переходил со словами: «Что, не видят, кто идет?» © mureina / Pikabu
- Сам он мог спокойно купить себе новый телефон последней модели, позволить отпуск в жарких странах. А мне, если мы что-то праздновали вместе и заказывали еду, можно было заказывать еду только по акции. Посмела как-то захотеть блюдо без скидки — у него глаза так закатились, что, наверное, даже провернулись на 360°. Рассталась с этим скупердяем. © Meta1Barbie / Pikabu
- Бывший муж перед разводом просил переоформить машину на него. Отказалась, потому что все шло к расставанию, а кредит за авто был на мне (брали, чтоб он на ней работал). Съехал он втихаря, пока меня не было дома, увезя все, что мог. Потом гордо рассказывал, что все мне оставил, умолчав, что все — это кредит, долг за квартиру и новорожденного ребенка, на которого он не платил алименты. Остальное было куплено до брака мной. © pipaLipa / Pikabu
- К 25 годам я начала хорошо зарабатывать. Решила на день рождения порадовать себя походом в известный театр. Давно хотела, но муж считал, что траты должны быть практичными. Например, на холодильник, бензопилу, спиннинги или машину. Купила билеты для себя, мужа и моей мамы. Муж, по его словам, балет любил, но бухтеть начал еще на подходе — далеко от метро, неудобные места, душно, слишком большие антракты, буфет дорогой, а я ему не дала взять с собой бутерброды, да за такие деньги билеты должны были быть в царской ложе... У меня уже слезы стояли в глазах. Даже моя суперделикатная мама воскликнула: «Сережа, ну что ж вы так...» При ней замолк, а дома продолжил отчитывать меня за непрактичность. А, да, это он не ругал меня, а заботился обо мне, чтобы я не тратила зря свои деньги. Это я уже потом поняла, что его самолюбие было задето тем, что я могла взять и купить билеты «из своих карманных», так как зарабатывала в 3 раза больше, чем он. Это был первый шаг к нашему разводу... © MelissaFlorova / Pikabu
- Я тогда только что родила. Меня выписали, приезжаем с мужем домой, а он заявляет, что у него слишком сильно болит нога, чтобы нести ребенка на третий этаж. И продукты он тоже нести не может. Так что через 2 дня после родов я сама тащила и ребенка в автокресле, и пакеты с едой. В тот момент я поняла, что ему на меня плевать. © avp2526 / Reddit
- Расписались мы с мужем в пятницу, а в понедельник у меня первый рабочий день на новой работе. В воскресенье я приготовила борщ, котлет пожарила. В понедельник выхожу на работу — и тут опаньки! — сразу какая-то важная делегация на наш завод. С самого утра и до 10 вечера. Голоднющая возвращаюсь домой с надеждой на горячий ужин, а там муж лежит с книжкой на кровати и недовольно так заявляет: «Почему так долго? Я тут в обед еще все съел, лежу голодный, а ты гуляешь где-то. Готовь давай!». Сказать, что я офигела — это ничего не сказать. Оказалось, что у человека штамп в паспорте стал точкой резкого поворота в отношениях: «У меня же теперь жена есть, почему я должен что-то по дому делать? Не для того женился!» © TegraNe / Pikabu
- Мой бывший — жуткий мамсик, но в целом все было терпимо, пока я не сделала короткую стрижку пикси. Мы смотрели что-то в интернете, и муж сказал, что ему нравятся такие. Мне это показалось интересным. Мы обсудили модель, цвет, на следующий день все было сделано. Супруг таскал цветы, восхищался, постоянно гладил мой бритый затылок, ерошил короткую челку, а потом мы пошли на день рождение его обожаемой мамулечки. Свекровь с порога скривила губу и за столом начала обсуждение, что мол я выгляжу, как заключенная, можно же было не так коротко, я же все-таки женщина, что люди скажут. Люди в лице родни и соседей скомкано мямлили, что да, слишком коротко или, что, мол, раз ей нравится пусть так и будет. А муж опустил глаза под стол и молча пялился в телефон. Скандал я ему устроила дома знатный. Он мычал «ну что ты начинаешь, перестань, не обращай внимания». По сей день та семейка считает меня странной женщиной, которая разрушила семью с на пустом месте. © ChloeGirl / Pikabu
А вот и еще несколько подборок про бывших, от которых хочется бежать, роняя тапки:
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У меня вопросы к девушке, которая стала вместе жить с "пополамщиком", изначально зная о том, что он жмот.
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