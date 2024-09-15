Посмотрите, как с годами менялись 15 актеров и актрис, которые когда-то мастерски сыграли злодеев

Не секрет, что актеры, сыгравшие злодеев, запоминаются зрителям не меньше, чем их антагонисты, а возможно даже остаются в памяти дольше. Ну как можно забыть талантливое перевоплощение Валентина Гафта в Аполлона Сатанеева в «Чародеях» или блистательную игру Владимира Этуша в «Приключениях Буратино»? Мы решили посмотреть, как с возрастом менялись актеры, сыгравшие настоящих злодеев.

Валентин Гафт в 25 лет, в 47 лет, когда сыграл Аполлона Сатанеева в фильме «Чародеи», и в 76

Фаина Раневская в 43 года, в 51 год, когда сыграла мачеху в ленте «Золушка», и в 82 года

Владимир Толоконников в 45 лет, когда сыграл Полиграфа Полиграфовича в картине «Собачье сердце», в 63 года и в 73

Вера Алтайская в 27 лет, в 45 лет, когда сыграла мачеху в «Морозко», и в 53 года

Андрей Файт в 37 лет, в 60 лет, когда сыграл Нушрока в фильме «Королевство кривых зеркал», и в 73 года

Маргарита Терехова в 25 лет, в 37, когда сыграла миледи в ленте «Д`Артаньян и три мушкетера», и в 70 лет

Лидия Вертинская в 29 лет, в 40, когда сыграла Анидаг в картине «Королевство кривых зеркал», и в 88 лет

Екатерина Васильева в 25 лет, в 37, когда сыграла Киру Шемаханскую в фильме «Чародеи», и в 73 года

Татьяна Пельтцер в 50 лет, в 67, и в 76 лет, когда сыграла бабушку в ленте «Вам и не снилось...»

Наталья Гундарева в 28 лет, когда сыграла Тасю в картине «Подранки», в 43 и в 53 года

Мария Капнист в 46 лет, в 59, когда сыграла колдунью Наину в фильме «Руслан и Людмила», и в 69 лет

Юрий Шерстнев в 38 лет, когда сыграл палача в ленте «Д`Артаньян и три мушкетера», в 54 и в 72 года

Владимир Этуш в 33 года, в 52, когда сыграл Карабаса Барабаса в картине «Приключения Буратино» и в 96 лет

Виктор Евграфов в 32, когда сыграл профессора Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в 39 лет и в 69 лет

Валентина Владимирова в 32 года, в 49 лет, когда сыграла соседку в ленте «Белый Бим Черное ухо», и в 56 лет