Посмотрите, как с годами менялись 15 актеров и актрис, которые когда-то мастерски сыграли злодеев
Не секрет, что актеры, сыгравшие злодеев, запоминаются зрителям не меньше, чем их антагонисты, а возможно даже остаются в памяти дольше. Ну как можно забыть талантливое перевоплощение Валентина Гафта в Аполлона Сатанеева в «Чародеях» или блистательную игру Владимира Этуша в «Приключениях Буратино»? Мы решили посмотреть, как с возрастом менялись актеры, сыгравшие настоящих злодеев.
Валентин Гафт в 25 лет, в 47 лет, когда сыграл Аполлона Сатанеева в фильме «Чародеи», и в 76
Фаина Раневская в 43 года, в 51 год, когда сыграла мачеху в ленте «Золушка», и в 82 года
Мою кошатину зовут Фаина Георгиевна. Теперь хочу завести кота Самуила (Мулю), чтобы он ее нервировал 😀
Владимир Толоконников в 45 лет, когда сыграл Полиграфа Полиграфовича в картине «Собачье сердце», в 63 года и в 73
А Полиграф Полиграфович - вот прям злодей? Неудачный эксперимент - да. Но злодеем я бы его не назвала.
Вера Алтайская в 27 лет, в 45 лет, когда сыграла мачеху в «Морозко», и в 53 года
Андрей Файт в 37 лет, в 60 лет, когда сыграл Нушрока в фильме «Королевство кривых зеркал», и в 73 года
Маргарита Терехова в 25 лет, в 37, когда сыграла миледи в ленте «Д`Артаньян и три мушкетера», и в 70 лет
Лидия Вертинская в 29 лет, в 40, когда сыграла Анидаг в картине «Королевство кривых зеркал», и в 88 лет
Екатерина Васильева в 25 лет, в 37, когда сыграла Киру Шемаханскую в фильме «Чародеи», и в 73 года
Татьяна Пельтцер в 50 лет, в 67, и в 76 лет, когда сыграла бабушку в ленте «Вам и не снилось...»
Да что вы, граф! Вы меня как хозяйку позорите! Сейчас десерт... Фимка, ну что ж ты стоишь! Неси бланманже с киселем
Наталья Гундарева в 28 лет, когда сыграла Тасю в картине «Подранки», в 43 и в 53 года
Мария Капнист в 46 лет, в 59, когда сыграла колдунью Наину в фильме «Руслан и Людмила», и в 69 лет
Юрий Шерстнев в 38 лет, когда сыграл палача в ленте «Д`Артаньян и три мушкетера», в 54 и в 72 года
Владимир Этуш в 33 года, в 52, когда сыграл Карабаса Барабаса в картине «Приключения Буратино» и в 96 лет
Виктор Евграфов в 32, когда сыграл профессора Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в 39 лет и в 69 лет
Валентина Владимирова в 32 года, в 49 лет, когда сыграла соседку в ленте «Белый Бим Черное ухо», и в 56 лет
Иногда меня спрашивают, почему я ни разу не посмотрела "Хатико". Да потому что, блин, мне в детстве "Белого Бима" хватило!!!
А еще совсем недавно мы нашли фото наших любимых звезд в их ранних ролях и просто обомлели. Вы только посмотрите на Елену Яковлеву в фильме «Двое под одним зонтом», Андрея Мягкова в картине «Симфония, рожденная заново» и Нину Дорошину в ленте «Первый эшелон».
Комментарии
Ну вот, теперь хоть буду знать(хотя, вряд ли запомню) имена и фамилии некоторых актёров второго плана, которых знаю в лицо, но никогда не помню, как их звать. А вот то, что Лидия Вертинская играла Анидаг, для меня было открытием. Знаю, что она снималась в кино меньше, чем её сестра, но в каких ролях уже не помню. Вообще, неплохая подборка. Актёры почти все знакомые(по лицам), и многие фильмы просмотрены. Спасибо, АДМЕ.