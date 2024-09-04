Мы нашли фото 20 кинозвезд в ранних ролях и обомлели
Знаменитости
1 час назад
Мало кто из любителей кино вспомнит, как выглядели наши любимые актеры и актрисы в молодости. А мы решили освежить в памяти лица совсем юных тогда кинозвезд и поэтому пересмотрели фильмы с их участием. Некоторых даже и не узнали.
Татьяна Догилева
Елена Яковлева
Сергей Жигунов
Наталья Андрейченко
Олег Табаков
Андрей Мягков
Алиса Фрейндлих
Леонид Куравлев
Елена Сафонова
Георгий Вицин
Татьяна Доронина
Игорь Костолевский
Евгений Миронов
Нина Дорошина
Елена Проклова
Александр Ширвиндт
Николай Еременко-младший
от первого фото Эдвардом Калленом повеяло, обработка что-ли неудачная.
А так хорош конечно
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Лариса Удовиченко
Ирина Алферова
Вера Сотникова
А некоторые звезды даже засветились в зарубежных кинохитах. Например, Наталью Андрейченко можно увидеть в сериале «Доктор Куин, женщина-врач», Савелия Крамарова — в «Красной жаре», а Елену Соловей — в ленте «Роковая страсть».
Комментарии
Уведомления
А отчего вы обомлели? От того, что эти люди просто постарели? У вас есть шанс обомлеть от себя в их возрасте.
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