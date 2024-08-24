15 раз, когда мы смотрели зарубежные хиты и думали: «Какое-то знакомое лицо, родное прям!»

Порой, смотря зарубежные фильмы и сериалы, мы даже можем не обратить внимания на то, что в нем снимаются знакомые и родные актеры. Так, например, мы только сейчас выяснили, что когда-то звезда «Маленькой Веры» засветилась в культовом сериале «Закон и порядок», а Савелий Крамаров — в «Красной жаре».

1. Светлана Ходченкова в сериале «Метод Лавровой» и в фильме «Росомаха: Бессмертный»

2. Юлия Снигирь в фильме «Мастер и Маргарита» и в ленте «Крепкий орешек: хороший день чтобы умереть»

3. Софья Лебедева в сериалах «Иванько» и «Викинги: Вальхалла»

4. Юрий Колокольников в фильме «Мастер и Маргарита» и в сериале «Игра престолов»

5. Игорь Жижикин в сериале «Мажор» и в фильме «Турист»

6. Григорий Добрыгин в фильме «Как я провел этим летом» и в ленте «Самый опасный человек»

7. Наталья Андрейченко в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» и в сериале «Доктор Куин, женщина-врач»

8. Олег Видов в фильме «Джентльмены удачи» и в ленте «Сага о викинге»

9. Михаил Горевой в сериале «Каменская» и в фильме «Умри, но не сейчас»

10. Савелий Крамаров в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и в ленте «Красная жара»

11. Наталья Негода в фильме «Маленькая Вера» и в сериале «Закон и порядок»

12. Дина Корзун в фильме «Кука» и в сериале «Острые козырьки»

13. Елена Соловей в фильме «Раба любви» и в ленте «Роковая страсть»

14. Константин Лавроненко в фильме «Кома» и в ленте «Мастер»

15. Никита Ефремов в сериале «Библиотекарь» и в фильме «Тетрис»