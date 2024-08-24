Слева не та актриса. Лебедева в "Иванько" играла беременную/родившую невесту Сапрыкина Наташу.
15 раз, когда мы смотрели зарубежные хиты и думали: «Какое-то знакомое лицо, родное прям!»
Порой, смотря зарубежные фильмы и сериалы, мы даже можем не обратить внимания на то, что в нем снимаются знакомые и родные актеры. Так, например, мы только сейчас выяснили, что когда-то звезда «Маленькой Веры» засветилась в культовом сериале «Закон и порядок», а Савелий Крамаров — в «Красной жаре».
1. Светлана Ходченкова в сериале «Метод Лавровой» и в фильме «Росомаха: Бессмертный»
2. Юлия Снигирь в фильме «Мастер и Маргарита» и в ленте «Крепкий орешек: хороший день чтобы умереть»
3. Софья Лебедева в сериалах «Иванько» и «Викинги: Вальхалла»
4. Юрий Колокольников в фильме «Мастер и Маргарита» и в сериале «Игра престолов»
5. Игорь Жижикин в сериале «Мажор» и в фильме «Турист»
6. Григорий Добрыгин в фильме «Как я провел этим летом» и в ленте «Самый опасный человек»
7. Наталья Андрейченко в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» и в сериале «Доктор Куин, женщина-врач»
8. Олег Видов в фильме «Джентльмены удачи» и в ленте «Сага о викинге»
9. Михаил Горевой в сериале «Каменская» и в фильме «Умри, но не сейчас»
опять же в "Телохранителе киллера" 😊 видела его вживую - прикольный тип!
10. Савелий Крамаров в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и в ленте «Красная жара»
11. Наталья Негода в фильме «Маленькая Вера» и в сериале «Закон и порядок»
12. Дина Корзун в фильме «Кука» и в сериале «Острые козырьки»
13. Елена Соловей в фильме «Раба любви» и в ленте «Роковая страсть»
14. Константин Лавроненко в фильме «Кома» и в ленте «Мастер»
15. Никита Ефремов в сериале «Библиотекарь» и в фильме «Тетрис»
Некоторые из акторов и актрис перевоплощаются так, что их не то что преданные поклонники не узнают, но даже и родная мать. Вы только посмотрите Александра Абдулова, который мог стать и мачо, и демоном, а также на Леонида Куравлева, примерившего на себя роли вора, священника и полицейского.
Комментарии
Олег Тактаров- вообще одно время не вылазил из Голливуда, куча фильмов.
Воробьев в нескольких зарубежных фильмах снялся под псевдонимом Alex Sparrow