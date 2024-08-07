16 актеров и актрис, которым по плечу сыграть кого угодно. Другое дело, что во многих ролях мы их не запомнили

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1 час назад

Действительно хорошие актеры могут перевоплотиться в кого угодно. Так, например, Наталья Андрейченко в свое время играла аристократичную няню и деревенскую девушку, а Елена Проклова — стюардессу и учительницу литературы. Но в нашей подборке есть и более обескураживающие контрасты.

1. Александр Абдулов

  • Мачо Владимир в фильме «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».
  • Аристократ Петр Гринев в фильме «Капитанская дочка».
  • Аргонавт Шалом в фильме «Веселая хроника опасного путешествия».
  • Демон Коровьев в мини-сериале «Мастер и Маргарита».

2. Людмила Гурченко

  • Возлюбленная главного героя Лена из фильма «Человек ниоткуда».
  • Кукла в фильме-спектакле «Бенефис. Сергей Мартинсон».
  • Итальянская девушка Франческа Карродини из фильма «Роман и Франческа».
  • Вдова морского инженера Курнатова-Борджиа из фильма «А был ли Каротин».

3. Леонид Куравлев

  • Вор Жорж Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
  • Священник Гринин в фильме «Факты минувшего дня».
  • Старик в фильме «Великое замыкание, или Детонатор».
  • Полицейский Анри (Рири) Гранден в фильме «Ищите женщину».

4. Элина Быстрицкая

  • Казачка Аксинья в фильме «Тихий Дон».
  • Вдова полковника Софья Марковна в фильме-спектакле «Старик».
  • Жена майора Надежда Чередниченко в фильме «Бравые парни».
  • Княгиня Oльгa в фильме «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко».

5. Наталья Андрейченко

  • Няня Мэри Поппинс в фильме «Мэри Поппинс, до свидания».
  • Деревенская девушка в фильме «Степь».
  • Патронажная сестра Нина Малышева в фильме «Под знаком Красного креста».
  • Сотрудница трикотажной фабрики Варвара Алексеевна Глотова в фильме «Инспектор Лосев».

6. Иннокентий Смоктуновский

  • Страховой агент Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля».
  • Цезарь в фильме «Цезарь и Клеопатра».
  • Интеллигент Иван Петрович Войницкий в фильме «Дядя Ваня».
  • Император Карл V в фильме «Легенда о Тиле».

7. Георгий Вицин

  • Пройдоха Трус в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика.
  • Повар Мутон в фильме «Табачный капитан».
  • Писатель Николай Гоголь в фильме «Композитор Глинка».
  • Водяной в фильме «В тринадцатом часу ночи».

8. Наталья Фатеева

  • Жена вождя в фильме «Человек с бульвара Капуцинов».
  • Инженер-конструктор Таня Оленина в фильме «Есть такой парень».
  • Учительница литературы Тамара Вадимовна в фильме «Тигры» на льду«.
  • Председатель колхоза Павлина Федоровна Казанец в фильме «Летние сны».

9. Евгения Симонова

  • Медсестра Катя Снегирева в фильме «Афоня».
  • Цветочница Виолетта Шевалье в фильме «Под крышами Монмартра».
  • Певица Джил Харт в мини-сериале «Рафферти».
  • Писательница Антонина Павловна Опояшина в фильме «Событие».

10. Олег Янковский

  • Заводской заточник Игорь Брагин в фильме «Влюблен по собственному желанию».
  • Бывший моряк-подводник Тихон Дмитриевич Соколов в фильме «Сладкая женщина».
  • Судебный следователь Сергей Петрович Камышев в фильме «Мой ласковый и нежный зверь».
  • Авантюрист Боря по прозвищу «Париж» в фильме «Паспорт».

11. Надежда Румянцева

  • Героическая девочка Катя в фильме «Морской охотник».
  • Лесной мальчик в фильме «Звездный мальчик».
  • Деревенская девушка и безответно влюбленная Настенька Федоренко в фильме «Море зовет».
  • Героиня Эмма Риккерт, которая пыталась рассмешить главного персонажа в фильме «Проданный смех».

12. Елена Сафонова

  • Разведенная женщина по имени Ольга в фильме «Зимняя вишня».
  • Знатная леди Хильда Трелони Хоуп в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
  • Художник-реставратор Ольга Белогурова в фильме «Продление рода».
  • Возлюбленная одного из главных героев Алла в фильме «Где находится нофелет?»

13. Анатолий Папанов

  • Помощник Шефа Лелик в фильме «Бриллиантовая рука».
  • Начальник антропологической экспедиции Аркадий Сергеевич Крохалев в фильме «Человек ниоткуда».
  • Овинный в фильме «В тринадцатом часу ночи».
  • Шахматист в фильме «Джентльмены удачи».

14. Елена Проклова

  • Стюардесса Лариса Ивановна Комарова в фильме «Мимино».
  • Учитель литературы Марина Максимовна в фильме «Ключ без права передачи».
  • Жена главного героя Лена Назарова в фильме «Грядущему веку».
  • Возлюбленная главного героя Маша в фильме «Капитанская дочка».

15. Светлана Крючкова

  • Любовница главного героя Зинуля в фильме «Не может быть!»
  • Жительница Солярии Гладия в фильме-спектакле «Последняя альтернатива».
  • Купеческая дочка Агафья Тихоновна в фильме «Женитьба».
  • Классная дама мадмуазель Куку в фильме «Безымянная звезда».

16. Елена Яковлева

  • Медсестра Таня Зайцева в фильме «Интердевочка».
  • Жена капитана Крюкова Аня Крюкова в фильме «Анкор, еще анкор!»
  • Майор, подполковник милиции Каменская в телесериале «Каменская».
  • Хозяйка кондитерской фабрики Римма в фильме «Чебурашка».

Не так давно мы делали статью об актерах, которые сыграли в фантастических фильмах, но в других ролях их мало кто может узнать. Вы только посмотрите, как лихо перевоплощаются Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и другие актеры и актрисы.

Фото на превью Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви / Мосфильм, Капитанская дочка / Главная редакция литературно-драматических программ Гостелерадио СССР, Мастер и Маргарита / РТР-Фильм

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