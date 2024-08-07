16 актеров и актрис, которым по плечу сыграть кого угодно. Другое дело, что во многих ролях мы их не запомнили

Действительно хорошие актеры могут перевоплотиться в кого угодно. Так, например, Наталья Андрейченко в свое время играла аристократичную няню и деревенскую девушку, а Елена Проклова — стюардессу и учительницу литературы. Но в нашей подборке есть и более обескураживающие контрасты.

1. Александр Абдулов

2. Людмила Гурченко

3. Леонид Куравлев

4. Элина Быстрицкая

5. Наталья Андрейченко

6. Иннокентий Смоктуновский

7. Георгий Вицин

8. Наталья Фатеева

9. Евгения Симонова

10. Олег Янковский

11. Надежда Румянцева

12. Елена Сафонова

13. Анатолий Папанов

14. Елена Проклова

Ох, не надо было ей вываливать всю свою историю соблазнений, ох не надо 🥺

15. Светлана Крючкова

Светлана-суперактрисса! И театральная и в кино! Столько перевоплощений, и везде я ей ВЕРЮ!

16. Елена Яковлева

Не так давно мы делали статью об актерах, которые сыграли в фантастических фильмах, но в других ролях их мало кто может узнать. Вы только посмотрите, как лихо перевоплощаются Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и другие актеры и актрисы.