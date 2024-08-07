16 актеров и актрис, которым по плечу сыграть кого угодно. Другое дело, что во многих ролях мы их не запомнили
Действительно хорошие актеры могут перевоплотиться в кого угодно. Так, например, Наталья Андрейченко в свое время играла аристократичную няню и деревенскую девушку, а Елена Проклова — стюардессу и учительницу литературы. Но в нашей подборке есть и более обескураживающие контрасты.
1. Александр Абдулов
- Мачо Владимир в фильме «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».
- Аристократ Петр Гринев в фильме «Капитанская дочка».
- Аргонавт Шалом в фильме «Веселая хроника опасного путешествия».
- Демон Коровьев в мини-сериале «Мастер и Маргарита».
2. Людмила Гурченко
Блин, она такая прикольная в "Любовь и голуби", наверное от режиссёра многое зависит!
- Возлюбленная главного героя Лена из фильма «Человек ниоткуда».
- Кукла в фильме-спектакле «Бенефис. Сергей Мартинсон».
- Итальянская девушка Франческа Карродини из фильма «Роман и Франческа».
- Вдова морского инженера Курнатова-Борджиа из фильма «А был ли Каротин».
3. Леонид Куравлев
- Вор Жорж Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
- Священник Гринин в фильме «Факты минувшего дня».
- Старик в фильме «Великое замыкание, или Детонатор».
- Полицейский Анри (Рири) Гранден в фильме «Ищите женщину».
4. Элина Быстрицкая
Ну разумеется, не узнали, она ж 30 лет нигде не снималась из-за мерзкого характера
- Казачка Аксинья в фильме «Тихий Дон».
- Вдова полковника Софья Марковна в фильме-спектакле «Старик».
- Жена майора Надежда Чередниченко в фильме «Бравые парни».
- Княгиня Oльгa в фильме «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко».
5. Наталья Андрейченко
- Няня Мэри Поппинс в фильме «Мэри Поппинс, до свидания».
- Деревенская девушка в фильме «Степь».
- Патронажная сестра Нина Малышева в фильме «Под знаком Красного креста».
- Сотрудница трикотажной фабрики Варвара Алексеевна Глотова в фильме «Инспектор Лосев».
6. Иннокентий Смоктуновский
- Страховой агент Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля».
- Цезарь в фильме «Цезарь и Клеопатра».
- Интеллигент Иван Петрович Войницкий в фильме «Дядя Ваня».
- Император Карл V в фильме «Легенда о Тиле».
7. Георгий Вицин
Прикольный, интересно, он когда-нибудь мечтал о драматической роли?
- Пройдоха Трус в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика.
- Повар Мутон в фильме «Табачный капитан».
- Писатель Николай Гоголь в фильме «Композитор Глинка».
- Водяной в фильме «В тринадцатом часу ночи».
8. Наталья Фатеева
всегда смеялась с индейцев славянской внешности в отечественных фильмах )))
- Жена вождя в фильме «Человек с бульвара Капуцинов».
- Инженер-конструктор Таня Оленина в фильме «Есть такой парень».
- Учительница литературы Тамара Вадимовна в фильме «Тигры» на льду«.
- Председатель колхоза Павлина Федоровна Казанец в фильме «Летние сны».
9. Евгения Симонова
- Медсестра Катя Снегирева в фильме «Афоня».
- Цветочница Виолетта Шевалье в фильме «Под крышами Монмартра».
- Певица Джил Харт в мини-сериале «Рафферти».
- Писательница Антонина Павловна Опояшина в фильме «Событие».
10. Олег Янковский
Янковский-уникум, внешность гутаперчивая:от красавчика до Кощея, талантлив и какое продолжение оставил-династия!
- Заводской заточник Игорь Брагин в фильме «Влюблен по собственному желанию».
- Бывший моряк-подводник Тихон Дмитриевич Соколов в фильме «Сладкая женщина».
- Судебный следователь Сергей Петрович Камышев в фильме «Мой ласковый и нежный зверь».
- Авантюрист Боря по прозвищу «Париж» в фильме «Паспорт».
11. Надежда Румянцева
- Героическая девочка Катя в фильме «Морской охотник».
- Лесной мальчик в фильме «Звездный мальчик».
- Деревенская девушка и безответно влюбленная Настенька Федоренко в фильме «Море зовет».
- Героиня Эмма Риккерт, которая пыталась рассмешить главного персонажа в фильме «Проданный смех».
12. Елена Сафонова
- Разведенная женщина по имени Ольга в фильме «Зимняя вишня».
- Знатная леди Хильда Трелони Хоуп в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
- Художник-реставратор Ольга Белогурова в фильме «Продление рода».
- Возлюбленная одного из главных героев Алла в фильме «Где находится нофелет?»
13. Анатолий Папанов
Папанов-наша гордость, а голос-никогда ни с кем не спутаешь!
- Помощник Шефа Лелик в фильме «Бриллиантовая рука».
- Начальник антропологической экспедиции Аркадий Сергеевич Крохалев в фильме «Человек ниоткуда».
- Овинный в фильме «В тринадцатом часу ночи».
- Шахматист в фильме «Джентльмены удачи».
14. Елена Проклова
Ох, не надо было ей вываливать всю свою историю соблазнений, ох не надо 🥺
- Стюардесса Лариса Ивановна Комарова в фильме «Мимино».
- Учитель литературы Марина Максимовна в фильме «Ключ без права передачи».
- Жена главного героя Лена Назарова в фильме «Грядущему веку».
- Возлюбленная главного героя Маша в фильме «Капитанская дочка».
15. Светлана Крючкова
Светлана-суперактрисса! И театральная и в кино! Столько перевоплощений, и везде я ей ВЕРЮ!
- Любовница главного героя Зинуля в фильме «Не может быть!»
- Жительница Солярии Гладия в фильме-спектакле «Последняя альтернатива».
- Купеческая дочка Агафья Тихоновна в фильме «Женитьба».
- Классная дама мадмуазель Куку в фильме «Безымянная звезда».
16. Елена Яковлева
- Медсестра Таня Зайцева в фильме «Интердевочка».
- Жена капитана Крюкова Аня Крюкова в фильме «Анкор, еще анкор!»
- Майор, подполковник милиции Каменская в телесериале «Каменская».
- Хозяйка кондитерской фабрики Римма в фильме «Чебурашка».
Не так давно мы делали статью об актерах, которые сыграли в фантастических фильмах, но в других ролях их мало кто может узнать. Вы только посмотрите, как лихо перевоплощаются Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и другие актеры и актрисы.