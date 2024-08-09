15 беременных звезд, которые не стали рядиться в бесформенные балахоны и с охотой носили эффектные наряды

Так уж повелось, что многие женщины во время беременности носят свободную максимально комфортную одежду, поэтому на время все трендовые вещи убираются в дальний шкаф. Но наши героини отказались мириться с таким положением дел и доказали, что можно быть стильной даже с округлившимся животиком.