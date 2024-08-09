15 беременных звезд, которые не стали рядиться в бесформенные балахоны и с охотой носили эффектные наряды

Знаменитости
2 часа назад

Так уж повелось, что многие женщины во время беременности носят свободную максимально комфортную одежду, поэтому на время все трендовые вещи убираются в дальний шкаф. Но наши героини отказались мириться с таким положением дел и доказали, что можно быть стильной даже с округлившимся животиком.

Женя Малахова

Алина Астровская

Анна Хилькевич

Zaноза
18 минут назад

Да уж, Хилькевич с томным взглядом и секси-луком...и с 9-месячным животом выглядит немного странно... Неуместно даже.

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Мария Погребняк

Дарья Клюкина

Катя IOWA

Наталья Подольская

Zaноза
16 минут назад

Подольская с пузиком выглядит нормально. Просто в целом прикид не кричащий, а такой, обыденный чтоли.

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Ханна

Ольга Серябкина

Zaноза
15 минут назад

Ой, какая смешная и милая Серябкина в этом плюшевом костюмчике с пузиком!)))

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Елена Перминова

Мария Белова

Сати Казанова

Zaноза
14 минут назад

Вот тут пожалуй самый подходящий для беременной женщины образ. Не пошло, элегантно, очень женственно...

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Ассоль Васильева

Zaноза
13 минут назад

Ёлы-палы... Я сначала живота не увидела))) он тут из общей картинки выпадает, как что-то инородное...

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Ксения Бородина

EAST NEWS

Наташа Королёва

В то время как одни знаменитости скрывают свое положение от посторонних глаз, другие, наоборот, с охотой демонстрируют растущий живот и не отказываются от посещения светских мероприятий.

Фото на превью Песня года / Первый канал, EAST NEWS

Комментарии

Уведомления
Lyubchenko
1 день назад

Серябкина, Подольская и Клюкина максимально адекватно ОДЕТЫ!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

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