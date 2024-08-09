Да уж, Хилькевич с томным взглядом и секси-луком...и с 9-месячным животом выглядит немного странно... Неуместно даже.
15 беременных звезд, которые не стали рядиться в бесформенные балахоны и с охотой носили эффектные наряды
Так уж повелось, что многие женщины во время беременности носят свободную максимально комфортную одежду, поэтому на время все трендовые вещи убираются в дальний шкаф. Но наши героини отказались мириться с таким положением дел и доказали, что можно быть стильной даже с округлившимся животиком.
Женя Малахова
Алина Астровская
Анна Хилькевич
Мария Погребняк
Дарья Клюкина
Катя IOWA
Наталья Подольская
Подольская с пузиком выглядит нормально. Просто в целом прикид не кричащий, а такой, обыденный чтоли.
Ханна
Ольга Серябкина
Ой, какая смешная и милая Серябкина в этом плюшевом костюмчике с пузиком!)))
Елена Перминова
Мария Белова
Сати Казанова
Вот тут пожалуй самый подходящий для беременной женщины образ. Не пошло, элегантно, очень женственно...
Ассоль Васильева
Ёлы-палы... Я сначала живота не увидела))) он тут из общей картинки выпадает, как что-то инородное...
Ксения Бородина
Наташа Королёва
В то время как одни знаменитости скрывают свое положение от посторонних глаз, другие, наоборот, с охотой демонстрируют растущий живот и не отказываются от посещения светских мероприятий.
Комментарии
Серябкина, Подольская и Клюкина максимально адекватно ОДЕТЫ!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻