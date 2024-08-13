16 ярких звезд, которые без макияжа будто другими людьми становятся

Это раньше знаменитости всегда показывались только при полном параде. А сейчас мало кто стесняется запостить в соцсетях свое фото совершенно без косметики. И актрисы, и певицы совсем не прочь показать «честные» снимки, и правильно делают. Ведь они отлично выглядят как с макияжем, так и без него.