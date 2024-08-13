16 ярких звезд, которые без макияжа будто другими людьми становятся
Знаменитости
3 часа назад
Это раньше знаменитости всегда показывались только при полном параде. А сейчас мало кто стесняется запостить в соцсетях свое фото совершенно без косметики. И актрисы, и певицы совсем не прочь показать «честные» снимки, и правильно делают. Ведь они отлично выглядят как с макияжем, так и без него.
Наташа Королева
Юлия Пересильд
Алена Апина
Аглая Тарасова
С кем это она? Лицо очень знакомое. Мама штоли еёшняя? Какая то актриса по-моему.
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Екатерина Волкова
Юлия Савичева
Равшана Куркова
Анна Седокова
Лариса Гузеева
Наталья Бочкарева
Екатерина Климова
Марина Кравец
Марина Федункив
Александра Ребенок
Анна Семенович
Ольга Бузова
А если вы хотите еще посмотреть на звезд без макияжа, то вот несколько статей, которые могут вас заинтересовать:
Комментарии
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Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная, и ненакрашеная страшная, и накрашеная (с)
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