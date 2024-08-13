16 ярких звезд, которые без макияжа будто другими людьми становятся

Знаменитости
3 часа назад

Это раньше знаменитости всегда показывались только при полном параде. А сейчас мало кто стесняется запостить в соцсетях свое фото совершенно без косметики. И актрисы, и певицы совсем не прочь показать «честные» снимки, и правильно делают. Ведь они отлично выглядят как с макияжем, так и без него.

Наташа Королева

Юлия Пересильд

Алена Апина

Аглая Тарасова

Екатерина Волкова

Юлия Савичева

Равшана Куркова

Анна Седокова

Анна
20 минут назад

Из всех в списке, Анна Седокова самая красивая без макияжа! 😍

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Лариса Гузеева

Наталья Бочкарева

Екатерина Климова

Марина Кравец

Марина Федункив

Александра Ребенок

Анна Семенович

Ольга Бузова

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