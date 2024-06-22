11 знаменитых женщин, которые начихали на все и поймали аиста, когда им было уже за 40

Современные женщины стремятся к самореализации, стабильному доходу, да и, в конце концов, хотят иметь ребенка от действительно любимого мужчины. А ведь настоящая любовь может прийти далеко не в юном возрасте. И несмотря на это, многие дамы, которые осознанно решают стать мамами после 40, сталкиваются с осуждением. Мы расскажем о знаменитых женщинах, которые забили на стереотипы и не отказали себе в счастье материнства, пусть его кто-то и назовет «поздним».

Рэйчел Вайс

Evan Agostini/Invision/AP/East News

Звезда фильма «Мумия» встретила отца своей будущей дочери Дэниела Крейга еще в далеком 1994 году. Тогда они вместе играли в одним спектакле. Однако судьба сложилась так, что поженились они лишь спустя 27 лет. К тому моменту у Рэйчел был сын от отношений с режиссером Дарреном Аронофски (первенца звезда родила, кстати, в 36 лет), а у Дэниела — взрослая дочь Элла от бывшей супруги Фионы Лаудон. Своего второго ребенка, девочку, актриса родила, когда ей исполнилось 48 лет. Рэйчел признается, что материнство дается ей нелегко. У нее куда меньше энергии, чем было раньше. И в то же время женщина утверждает: «Это очень весело. Я наслаждаюсь каждым моментом».

Джери Халлиуэлл

Рыженькая участница культовой поп-группы Spice Girls впервые стала матерью в 2006 году. Она родила от сценариста Саши Джерваси. Но свою настоящую любовь — Кристиана Хорнера, руководителя команды «Формулы-1», Джерри встретила, когда ей было за сорок. Они поженились в 2015 году. А спустя полтора года 44-летняя певица родила сына. Малыш появился на свет естественным путем, а его мать признается, что считает это событие чудом.

Джина Дэвис

До того, как встретить отца своих будущих детей, звезда фильмов «Битлджус» и «Остров головорезов» была замужем 3 раза. Третий брак — с режиссер Ренни Харлином — вообще получился непростым. Женщина подала на развод на следующий день после того, как у ее мужа родился ребенок от любовницы. Джина впервые стала мамой в 2002-м. В возрасте 46 лет она родила дочь от пластического хирурга Резы Джаррахи. А спустя 2 года 48-летняя звезда родила мальчиков-близнецов. В интервью женщина признается, что стать матерью именно в зрелом возрасте — это настоящее везение.

Камерон Диас

В 2024 году в жизни актрисы произошли сразу 2 знаменательных события. Спустя 8 лет после объявления о завершении карьеры она вернется на экран — осенью выйдет шпионская комедия «Снова в деле». Еще в планах у актрисы есть съемки в черной комедии, где она сыграет вместе с Киану Ривзом. В то же время в семье звезды произошло пополнение. У ее дочери Рэддикс появился братик — Кардинал Мэдден. 51-летняя Камерон и ее муж, 45-летний музыкант Бенджи Мэдден, сообщили радостную новость на своей страничке в соцсети: «Мы рады объявить о рождении нашего сына. В целях конфиденциальности детей мы не будем публиковать фотографии, но он очень милый».

Гленн Клоуз

Гленн многие знают благодаря фильмам «101 далматинец» и «Опасные связи». В последнем 41-летняя актриса начала сниматься, будучи беременной. Позже она вернулась на съемочную площадку уже вместе с дочкой, которой было всего 7 недель. «Я смотрела на платье, висевшее на вешалке, и думала: «Как я вообще в него влезу?» — делилась тогда молодая мама, которой пришлось носить утягивающее белье и корсет. Кстати, ее дочь Энни Старк тоже стала актрисой.

Марша Гей Харден

Звезда фильмов «Флаббер», «Улыбка Моны Лизы» и «Пятьдесят оттенков серого» впервые стала мамой в 38 лет. А позже у актрисы и ее супруга, режиссера Тадеуса Шила, родились близнецы — мальчик и девочка. На момент вторых родов Марше было 44 года. Кстати, во время беременности женщина активно посещала публичные мероприятия. Например, появилась на церемонии вручения «Оскар».

Мина Сувари

Актриса, которую многие помнят по ролям в фильмах «Красота по-американски» и «Американский пирог», долгое время мечтала о том, чтобы родить ребенка. Но все усердные попытки заканчивались разочарованием. Ее мечта сбылась после того, как ей исполнился 41 год. В 2021 году она и ее муж, декоратор Майкл Хоуп, стали родителями мальчика, которого назвали Кристофер. «Это очень эмоциональный опыт. Я не могла в это поверить», — признавалась актриса, для которой беременность стала неожиданностью. — Видимо, правду говорят, что нужно отпустить ситуацию, и именно тогда все произойдет".

Кристина Риччи

Своего первого ребенка Кристина родила в 2014 году. Отцом мальчика стал ее первый муж — оператор и светотехник Джеймс Хирдеджен. Спустя 7 лет она вышла замуж во второй раз — за парикмахера Марка Хэмптона. Через 2 месяца после свадьбы у 41-летней актрисы родилась дочь. Сама Кристина говорит, что дети помогли ей стать серьезней.

Летиция Каста

Своего четвертого ребенка французская супермодель и актриса родила в 42 года. Отцом мальчика стал ее супруг, актер Луи Гаррель. От предыдущих отношений у модели есть сын и две дочери. «Может быть, это и банально звучит, но дети — это самое прекрасное, что есть на свете», — сказала Летиция в интервью.

Соланж Коуту

Трудно забыть харизматичную героиню сериала «Клон» Донну Журу и ее коронную фразу: «Это вам не шутки!» Личная жизнь актрисы Соланж Коуту, которая исполнила эту роль, не менее захватывающая, чем сюжет культовой теленовеллы. О своей беременности звезда узнала под Новый год, прямо 31 декабря. От этой новости опешила и сама женщина, и ее супруг, который младшее ее на 30 лет. В 2011 году в возрасте 54 лет Соланж родила мальчика.

Клаудия Райя

Пару лет назад бразильская актриса, сыгравшая роли в известных теленовеллах «Вавилонская башня» и «Земля любви», потрясла своих поклонников новостью о том, что вновь станет матерью в 56 лет. На тот момент у Клаудии уже было двое взрослых детей. За несколько лет до этого у актрисы была неудачная попытка ЭКО, после которой она оставила идею еще раз родить. Но произошло чудо. Клаудиа говорит, что зачатие произошло естественным путем уже после того, как врачи сообщили ей о наступлении менопаузы. В начале 2023 года женщина благополучно родила сына.