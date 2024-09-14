Посмотрите, с кем строят отношения 14 звезд «Гарри Поттера» за кадром знаменитой франшизы
Знаменитости
6 часов назад
В мире «Гарри Поттера» многие персонажи в итоге вступили в отношения. А если у героя не было любовной линии вовсе, это не мешало поклонникам подобрать ему пару самостоятельно и написать об этом фанфик. Нам же стало интересно, с кем на самом деле связали свою жизнь актеры и актрисы поттерианы.
Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и Анджела Джонс
Бонни Райт (Джинни Уизли) и Эндрю Лококо
Джошуа Хердман (Грегори Гойл) и Джессика Уорт
Руперт Гринт (Рон Уизли) и Джорджия Грум
LGjr-RG / PacificCoastNews / BWP Media / East News
Джесси Кейв (Лаванда Браун) и Алфи Браун
Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж) и Рэй Хольмбоэ
Dave Benett / Capital Pictures / East News
Джейсон Айзекс (Люциус Малфой) и Эмма Хьюитт
Vianney Le Caer / Invision / AP / East News
Афшан Азад (Падма Патил) и Набил Кази
Фредди Строма (Кормак Маклагген) и Джоанна Брэдди
Кеннет Брана (Златопуст Локонс) и Линдси Браннок
VALERIE MACON / AFP / East News
Скарлетт Хефнер (Пэнси Паркинсон) и Купер Хефнер
Крис Рэнкин (Перси Уизли) и Несс Бикрофт
Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) и Эрин Дарк
Evan Agostini / Invision / East News
Гэри Олдмен (Сириус Блэк) и Жизель Шмидт
ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News
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Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / AP / East News
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