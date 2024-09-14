Посмотрите, с кем строят отношения 14 звезд «Гарри Поттера» за кадром знаменитой франшизы

Знаменитости
6 часов назад

В мире «Гарри Поттера» многие персонажи в итоге вступили в отношения. А если у героя не было любовной линии вовсе, это не мешало поклонникам подобрать ему пару самостоятельно и написать об этом фанфик. Нам же стало интересно, с кем на самом деле связали свою жизнь актеры и актрисы поттерианы.

Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и Анджела Джонс

Бонни Райт (Джинни Уизли) и Эндрю Лококо

Джошуа Хердман (Грегори Гойл) и Джессика Уорт

Руперт Гринт (Рон Уизли) и Джорджия Грум

LGjr-RG / PacificCoastNews / BWP Media / East News

Джесси Кейв (Лаванда Браун) и Алфи Браун

Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж) и Рэй Хольмбоэ

Dave Benett / Capital Pictures / East News

Джейсон Айзекс (Люциус Малфой) и Эмма Хьюитт

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Афшан Азад (Падма Патил) и Набил Кази

Фредди Строма (Кормак Маклагген) и Джоанна Брэдди

Кеннет Брана (Златопуст Локонс) и Линдси Браннок

VALERIE MACON / AFP / East News

Скарлетт Хефнер (Пэнси Паркинсон) и Купер Хефнер

Крис Рэнкин (Перси Уизли) и Несс Бикрофт

Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер) и Эрин Дарк

Evan Agostini / Invision / East News

Гэри Олдмен (Сириус Блэк) и Жизель Шмидт

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

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Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

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