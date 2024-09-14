Посмотрите, с кем строят отношения 14 звезд «Гарри Поттера» за кадром знаменитой франшизы

В мире «Гарри Поттера» многие персонажи в итоге вступили в отношения. А если у героя не было любовной линии вовсе, это не мешало поклонникам подобрать ему пару самостоятельно и написать об этом фанфик. Нам же стало интересно, с кем на самом деле связали свою жизнь актеры и актрисы поттерианы.