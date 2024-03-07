20 звезд «Гарри Поттера», которые снялись в других культовых лентах, а мы ни сном ни духом

В фильмах о Гарри Поттере все актеры и актрисы предстали в весьма запоминающихся образах. А иначе и быть не могло, ведь это сказочная история с яркими персонажами. В итоге даже маглы выглядели колоритно в кадре, что уж о волшебниках говорить. Потому неудивительно, что порой зрителям непросто узнать звезду поттерианы в другой киноленте.

Миранда Ричардсон

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Великий Мерлин» (1998).

Джейсон Айзекс

«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) и «Великая» (2020-2023).

Ширли Хендерсон

«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) и «Мария Антуанетта» (2006).

Марк Уильямс

«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) и «Влюбленный Шекспир» (1998).

Робби Колтрейн

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Ван Хельсинг» (2004).

Эмма Томпсон

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Люди в черном 3» (2012).

Рис Иванс

«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (2010) и «Новый Человек-паук» (2012).

Джеральдин Сомервилль

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Джентльмены» (2019).

Мэттью Льюис

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «До встречи с тобой» (2016).

Джон Клиз

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Желтая борода» (1983).

Тимоти Сполл

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007).

Джон Херт

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008).

Хелен Маккрори

«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) и «Доктор Кто» (2005).

Дэвид Теннант

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Две королевы» (2018).

Рэйф Файнс

«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011) и «Онегин» (1999).

Уорвик Дэвис

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019).

Гари Олдман

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Бессмертная возлюбленная» (1994).

Кеннет Брана

«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) и «Смерть на Ниле» (2022).

Фрэнсис де ла Тур

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Щелкунчик и Крысиный Король» (2010).

Ричард Гриффитс

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011).