20 звезд «Гарри Поттера», которые снялись в других культовых лентах, а мы ни сном ни духом
В фильмах о Гарри Поттере все актеры и актрисы предстали в весьма запоминающихся образах. А иначе и быть не могло, ведь это сказочная история с яркими персонажами. В итоге даже маглы выглядели колоритно в кадре, что уж о волшебниках говорить. Потому неудивительно, что порой зрителям непросто узнать звезду поттерианы в другой киноленте.
Миранда Ричардсон
«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Великий Мерлин» (1998).
Джейсон Айзекс
«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) и «Великая» (2020-2023).
Ширли Хендерсон
«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) и «Мария Антуанетта» (2006).
Марк Уильямс
«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) и «Влюбленный Шекспир» (1998).
Робби Колтрейн
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Ван Хельсинг» (2004).
Эмма Томпсон
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Люди в черном 3» (2012).
Рис Иванс
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (2010) и «Новый Человек-паук» (2012).
Джеральдин Сомервилль
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Джентльмены» (2019).
Мэттью Льюис
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «До встречи с тобой» (2016).
Джон Клиз
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Желтая борода» (1983).
Тимоти Сполл
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007).
Джон Херт
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008).
Хелен Маккрори
«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) и «Доктор Кто» (2005).
Дэвид Теннант
Да-да. Самая запоминающаяся роль Теннанта - это священник. И тут скорее надо было бы "угадайте, кто ещё снимался в Гарри Поттере, а мы и не заметили".
«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Две королевы» (2018).
Рэйф Файнс
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011) и «Онегин» (1999).
Уорвик Дэвис
«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019).
Гари Олдман
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Бессмертная возлюбленная» (1994).
Кеннет Брана
«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) и «Смерть на Ниле» (2022).
Фрэнсис де ла Тур
«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Щелкунчик и Крысиный Король» (2010).
Ричард Гриффитс
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011).
Поклонникам поттерианы нам есть что еще предложить почитать. Например, здесь вы найдете детали вселенной, о которых поведала Джоан Роулинг уже после выхода книг, здесь собраны фанатские теории, балансирующие на грани между абсурдом и гениальностью, а в этой статье мы рассказывали факты о документальном фильме «Возвращение в Хогвартс».