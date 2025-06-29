5 трюков опытных путешественников, с которыми вы будете летать как в бизнес-классе

В самолете обычно три типа мест: у прохода, у окна и посередине. Сиденья по центру некомфортные, поэтому, чтобы не попасть в ситуацию, что остались только они, лучше покупать билеты заранее. Место у прохода стоит брать, если вы точно знаете, что вам нужно будет часто отлучаться в туалет. А если можете обойтись без этого и не хотите, чтобы вас задевали локтями и багажом, то выбирайте кресло у окна.

Также самолет разделяется на три зоны: передняя, центральная и хвостовая. В последней будет удобно тем, кому надо быстро добраться до туалета. Но тут придется постоянно наблюдать очередь в туалет, к тому же, здесь больше чувствуется турбулентность. В центральной части слышен шум двигателя. А вот в передней ничего мешать не будет. Еще плюсы: выйти из самолета сможете первыми.