А что, самому достать из-под сидения уже не? Или у вас телефоны одноразовые, одним больше, одним меньше, упал, так пусть там и остается?..
8 фактов об авиаперелетах, которыми поделились бортпроводники
Почему в салоне всегда прохладно? Зачем приглушают свет во время посадки? И что можно попросить у стюардессы во время полета? Ответить на эти вопросы могут только те, кто знаком с секретами бортпроводников. В этой статье — факты об авиаперелетах, после которых вы наверняка посмотрите на свои путешествия по-новому.
Почему бортпроводники сидят на руках?
Возможно, вы когда-нибудь замечали, что некоторые бортпроводники после того как пристегнули ремень безопасности, подкладывают руки под ноги. Поверьте, они это делают не просто для того, чтобы согреть замерзшие пальцы.
По словам бортпроводницы Хенни Лим, такая позиция рук с ладонями вверх входит в список рекомендаций по безопасности для стюардов. Естественно, туда же включено и пристегивание ремня, и размещение сиденья вертикально, а также руки должны быть расслаблены, а ступни стоять на полу. Она поясняет, что такую позу стюардессы принимают не просто так. Это для того, чтобы удерживать тело в жесткой позе. Это помогает снизить вероятность получения травмы в случае любого удара во время чрезвычайной ситуации. Другие бортпроводники отмечают, что некоторые правила изменились за эти годы, и теперь некоторые авиакомпании рекомендуют сидеть, положив руки на колени.
В любом случае, это отличается от рекомендаций для пассажиров. Напомним, что в случае ЧП следует сильно наклонить верхнюю часть туловища вперед и положить голову на спинку сиденья впереди, а не сидеть прямо, как бортпроводники. Также советуют положить руки слева и справа от головы.
Почему нужно предупреждать бортпроводников о том, что вы уронили телефон?
Есть одна очень веская причина, почему нужно предупреждать бортпроводника, если вы уронили телефон под сиденье в самолете. Проблема в том, что устроить пожар на борту самолета проще, чем вы думаете, и все дело в привычных для нас гаджетах. Как выяснилось, крошечные, но мощные литиевые батареи могут потенциально стать причиной возгорания, если их раздавить. Так что, если телефон упал, лучше сказать стюардессе об этом, чтобы избежать серьезных последствий.
Почему пилоты не носят бороду?
Оказывается, это не просто дань моде, а вопрос жизни и смерти. Густая борода может помешать правильному прилеганию кислородной маски. Если пассажир еще может вручную удерживать ее на месте, хотя даже так может испытать недостаток кислорода и потерять сознание, то вот пилоту для управления самолетом весьма полезно оставаться в сознании и иметь возможность управлять двумя руками.
Почему в салоне всегда прохладно?
Даже летом в салоне самолёта может быть прохладно — и на то есть причина. Поверьте, это помогает вам, даже если вы этого не замечаете.
Бортпроводница Ванесса Сеттими рассказала, что температура в салоне контролируется пилотами. Она обычно поддерживается в диапазоне от 22 °C до 24 °C, но из-за того, что пассажиры находятся в своем кресле неподвижно, она ощущается ниже. А самое главное, что холод в самолете помогает людям справляться с влиянием турбулентности — пассажиров меньше укачивает. Кроме того, снижает вероятность обморока у тех, кто склонен к этому.
Однако есть и другая, более научная причина, по которой в самолете может быть холодно: температуру поддерживают на низком уровне, чтобы компенсировать влияние холодных атмосферных условий, которые действуют по мере набора высоты.
Зачем приглушают свет во время посадки?
Если вы когда-нибудь просыпались во время ночного рейса из-за того, что свет в салоне становился ярче, а затем снова гас незадолго до посадки, вы могли подумать, что экипаж просто издевается над вами. Пилот Бобби Даттон пояснил, что это делается для того, чтобы пассажиры не спали, а их глаза привыкли к темноте. Если возникнут проблемы с посадкой, команде нужно, чтобы все были начеку и могли видеть как можно лучше.
Что делать, если ремень безопасности слишком тугой?
Последние несколько пунктов скорее относятся к полезным фактам, которые, возможно, сделают ваш следующий перелет чуточку комфортнее. Стюардесса Дженни Квон поделилась с пользователями лайфхаками, которые могут пригодиться каждому. Например, если ваш ремень безопасности немного туговат, вы можете попросить удлинитель ремня. Далеко не все знают о его существовании.
Можно ли попросить напиток в банке вместо стакана?
Дженни Квон утверждает, что да. Вместо того, чтобы брать напиток в пластиковом стаканчике, пассажиры могут попросить полную банку, и, вероятно, вам ее дадут.
Существует ли дополнительная порция еды?
Квон говорит, что если остались невостребованные порции еды, пассажиры могут попросить добавку. Все равно все, что остается, бортпроводники выбросят после полета.
А вот еще 10 лайфхаков от стюардессы, которые помогут выжать максимум комфорта из перелета.