8 фактов об авиаперелетах, которыми поделились бортпроводники

Возможно, вы когда-нибудь замечали, что некоторые бортпроводники после того как пристегнули ремень безопасности, подкладывают руки под ноги. Поверьте, они это делают не просто для того, чтобы согреть замерзшие пальцы.



По словам бортпроводницы Хенни Лим, такая позиция рук с ладонями вверх входит в список рекомендаций по безопасности для стюардов. Естественно, туда же включено и пристегивание ремня, и размещение сиденья вертикально, а также руки должны быть расслаблены, а ступни стоять на полу. Она поясняет, что такую позу стюардессы принимают не просто так. Это для того, чтобы удерживать тело в жесткой позе. Это помогает снизить вероятность получения травмы в случае любого удара во время чрезвычайной ситуации. Другие бортпроводники отмечают, что некоторые правила изменились за эти годы, и теперь некоторые авиакомпании рекомендуют сидеть, положив руки на колени.



В любом случае, это отличается от рекомендаций для пассажиров. Напомним, что в случае ЧП следует сильно наклонить верхнюю часть туловища вперед и положить голову на спинку сиденья впереди, а не сидеть прямо, как бортпроводники. Также советуют положить руки слева и справа от головы.