10 лайфхаков от стюардессы, которые помогут выжать максимум комфорта из перелета

Иногда незнакомые люди могут попросить взять часть вещей себе, аргументируя это тем, что у них перевес и они не хотят платить за него. Делать этого ни в коем случае не надо. И причин несколько. Во-первых, неизвестно, что они хотят провезти. Ответственность за это будете нести вы. Во-вторых, человека могут снять с рейса, он может опоздать на него. И вам придется ломать голову, как поступить с его вещами. Третья причина, вас могут отправить на случайную проверку и уже перевес может оказаться у вас. Простой совет: "Заранее проверяйте норму ручной клади багажа".