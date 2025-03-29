О, да. Никогда не забыть, как бежали с чемоданами и с ребёнком по Пулково, когда вылет из Баку задержался, а следующий рейс na Мурманск уже готовился к вылету - еле-еле успели.
10 лайфхаков от стюардессы, которые помогут выжать максимум комфорта из перелета
Планируя поездку, многие предпочитают самолет, ведь так можно сэкономить много времени. Однако иногда в аэропорту или даже на борту самолета происходят неожиданные ситуации, к которым не каждый пассажир готов. И здесь пригодятся советы стюардессы с большим опытом Тани Даниловой. Она расставила все точки над i в важных вопросах.
1.
Большинство людей знает, что в самолетах делают ограничения на объем жидкости, которую можно с собой пронести. Поэтому даже если в большом флаконе с вашими любимыми духами осталось всего пару капель, лучше оставить их дома. "Дело в том, что никто не будет разбираться, сколько продукта осталось во флаконе. Если на баночке написано более 100 мл, мой любимый парфюм отправится в мусорку", - утверждает Татьяна.
2.
Если вам понадобится пересадка, лучше покупать билеты со стыковкой между рейсами в 2 часа и более. В противном случае, можно попасть в трудную ситуацию, пропустив свой самолет. Рейсы откладываются, задерживаются, нельзя точно до минуты расписать свою поездку. И лучше перестраховаться и немного дольше подождать свой вылет.
3.
В самом полете опытная стюардесса отдаст предпочтение старой проверенной обуви, нежели новой. Потому что нельзя знать наверняка, как поведут себя недавно купленные кроссовки или туфли и насколько в них будет комфортно при длительном ношении. Пассажиру неразумно рисковать в подобной ситуации еще и потому, что в полете ноги отекают. Это может привести к болям и натиранию.
4.
А в-третьих, во время раздачи еды всегда просят привести кресла в вертикальное положение
Для комфортного полета стюардесса почти всегда опускает спинку кресла в отличие от пассажира. Так вы сможете удобнее расположиться на своем месте и отдохнуть во время полета. Но не рекомендуется опускать сиденье во время еды. Во-первых, это будет не очень вежливо по отношению к другим пассажирам. Во-вторых, в целях безопасности лучше принимать трапезу сидя, а не полулежа.
5.
Цены в аэропорту na любой товар - это что-то запредельное, как в анекдоте: "Скажите, это у вас цены или номера телефонов?"
Что касается обмена валют, лучше позаботиться об этом заранее и поменять деньги в своей стране. Если такой возможности нет, тогда по прилете в другую страну лучше расплачиваться картой. В самом аэропорту курс валют очень невыгодный, да и цены там на любую продукцию гораздо выше.
6.
Ценные вещи лучше хранить под рукой, а не класть на багажную полку. "Никогда не знаешь, кто летит рядом с тобой. Поэтому я предпочитаю не испытывать удачу, а сама нести ответственность за свои вещи. А еще я не переживаю, что на мой ноутбук кто-то положит свой тяжелый чемодан", - говорит Татьяна.
7.
На самом деле оборачивание пленкой багажа никак не защищает его от повреждений. Да и велика вероятность, что чемодан застрянет на ленте, и тогда будет вообще атас. К тому же, пассажир отдаст большие деньги за обычную пищевую пленку, что не очень-то и выгодно. Рекомендуем последовать советам стюардессы — не заморачиваться лишний раз и просто оставить чемодан без дополнительной "упаковки".
8.
Отправляясь в поездку в другую страну, проверьте срок действия своего паспорта. Он не должен быть меньше 6 месяцев. Если же срок истекает, лучше поменять паспорт. В противном случае, есть вероятность, что вас могут не впустить в страну и развернуть на границе, даже при наличии туристической визы. Татьяна советует проверять условия въезда в страну, так вы будете готовы ко всему.
9.
Иногда незнакомые люди могут попросить взять часть вещей себе, аргументируя это тем, что у них перевес и они не хотят платить за него. Делать этого ни в коем случае не надо. И причин несколько. Во-первых, неизвестно, что они хотят провезти. Ответственность за это будете нести вы. Во-вторых, человека могут снять с рейса, он может опоздать на него. И вам придется ломать голову, как поступить с его вещами. Третья причина, вас могут отправить на случайную проверку и уже перевес может оказаться у вас. Простой совет: "Заранее проверяйте норму ручной клади багажа".
10.
В путешествии хочется оставаться на связи и подключение роуминга не самый подходящий вариант. Уйдет время на то, чтобы разобраться как его подключить, да и цены на роуминг обычно невыгодные. "Намного проще воспользоваться электронной симкой и подключить недорогой тариф там".
В другой нашей статье вы узнаете, какие есть требования к внешнему виду стюардесс и почему важно их соблюдать.