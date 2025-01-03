15 человек попали в откровенно странные ситуации — но выпутались

Бывает, что смотришь фильм и думаешь: «Да ну, не верю!» А потом в жизни вдруг приключаются такие истории, что будто сам оказался то ли в триллере, то ли в ужастике, то в комедии. Мы зачитались историями в которых однозначно происходит что-то странненькое. А порой еще и забавное одновременно.