Двери надо закрывать! Как можно в настоящее время жить с незакрытыми дверями? У вас что - несколько жизней?
15 человек попали в откровенно странные ситуации — но выпутались
Истории
15 часов назад
Бывает, что смотришь фильм и думаешь: «Да ну, не верю!» А потом в жизни вдруг приключаются такие истории, что будто сам оказался то ли в триллере, то ли в ужастике, то в комедии. Мы зачитались историями в которых однозначно происходит что-то странненькое. А порой еще и забавное одновременно.
- Немного за полночь. Сижу на кухне, втыкаю в телефон и вдруг слышу — открываются двери. Думаю, мама пришла с юбилея подруги. Смотрю — стоит, не заходит, начинаю с ней разговаривать — молчит. Свечу телефоном, а это не мама. Стоит мужик. Спрашиваю: «Вы кто?» А он разворачивается и уходит. Я за ним. В итоге увидела исчезающий силуэт из моего двора и начала искать ключи от дома. © Подслушано / Ideer
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- Однажды ранним осенним утром в выходной день пришла на остановку. Сумерки, людей кругом не видно. Лишь на скамейке в самой остановке лежит кучка чего-то непонятного. Я подошла поближе, смотрю, а это большое махровое полотенце, лежащее так, как будто упало с плеч сидящего. Рядом с полотенцем — войлочная шапочка для бани, а под скамейкой — мужские сланцы! Выходит, мужчина был в одном банном наряде ночью на остановке поздней осенью?! © Подслушано / Ideer
- Мне было лет 10–11. Родителей не было дома. Ночью я услышала жуткий крик из леса прямо за нашим домом. Я сильно испугалась и бросилась звонить маме. Пока мы разговаривали, этот адский крик повторился, так что и она услышала его в трубке. Позже выяснилось, что это лиса. Оказывается, они часто орут словно резаные. © morethanlemons / Reddit
- Было мне 2 года. Завалились мы родителями в буфет со шведским столом. Папа набирает еду, а в это время здоровенный мужик-байкер, с бородой и татуировками, схватил с общей тарелки все мясо и положил себе! Мелкий я аж заорал: «Дундень, ты забрал все мясо!» Байкер с грозными видом развернулся и мы уже подумали, что он сейчас начнет разборки с папой, но он только покраснел и положил заграбастанную еду обратно. © NakieRats / Reddit
- Как-то я приехал на ж/д станцию. В руках у меня был кейс со школьными вещами. И тут вижу парня точно с таким же кейсом. Вокруг — никого. Подхожу к нему и спрашиваю: «Вы здесь, чтобы произвести обмен?» Он смотрит на меня, на мой кейс, повисает молчание. И тут он начинает ржать. Я тоже. Потом я уехал и больше его никогда не видел. © EverybodyKurts / Reddit
- Живу в студенческом общежитии творческого вуза. Всегда закрываю двери, даже если выхожу на минуту. Не важно куда. А тут перед сном моя соседка забыла сделать это действо. Ночь. Открываю глаза. На полу у кровати сидит какой-то чел в простыне. И пристально так смотрит на меня. Ну, я решила поздороваться. Он мне: «Здравствуй, милая. Дай Бог тебе счастья». Достает гитару и начинает петь. Песню дослушала, а потом попросила удалиться. На утро спросила соседку, слышала ли она что ночью. Она сказала, что нет. Я еще подумала, вот это сон реалистичный. Пока мой трубадур не поздоровался со мной в универе. © Подслушано / Ideer
- Когда я только начала учиться в универе, был случай. Училась на вечернем, в тот вечер после пар заболталась с однокурсницами и возвращалась домой довольно поздно. Жду автобуса. Ноябрь, темнеет рано. На остановке маршрутки и бомбилы, водители группками стоят рядом, все страшного вида дядьки. Вдруг из одной машины выходит мужик и резко так направляется ко мне. Я замерла — у него в руке нож. Те несколько секунд пока он шел, я стояла, буквально оцепенев от ужаса. А он проходит мимо меня, останавливается возле урны и начинает чистить яблочко. Яблочко! Чистить! © Подслушано / Ideer
- Вчера мне на улице мужик подошел и дал денег. Просто так. Я невозмутимо взял, скомкал купюру в карман и пошел. Подумал, что она ненастоящая. Сегодня вспомнил про нее. Достал. Распрямил. Она настоящая. Что за мужик был и в чем смысл его поступка — не понимаю. Но спасибо ему большое. © Подслушано / Ideer
- Сегодня встретила на улице человека, который стопудово умеет читать мысли! Иду и думаю, какой подарок подарить на 12-летие дочке подруги, как вдруг рядом идущий мужчина поворачивается ко мне и говорит: «Может быть, футбольный мяч? У меня после тренировки осталось несколько, есть почти новый». А я ему отвечаю: «Она же девочка! Зачем ей футбольный мяч?» — и только после этого обалдеваю от всего происходящего. На что он, ничуть не смутившись, говорит: «Действительно... Ей бы больше волейбольный подошел. Но волейбольных у меня нет.» И уходит. © Подслушано / Ideer
Скорее всего, сама не заметила, как проговорила свои мысли вслух. Ну, мужчина и среагировал. ))
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- Я когда в квартиру только переехала (лет 6 назад), то постоянно, как ложилась спать — начиналось необъяснимое. То у двери в туалет защелка щелкать начинала, как будто кто-то ручку проворачивает, чтобы дверь открыть. То у газовой плиты дверца духового шкафа скрипеть начинала, как при открывании/закрывании или звук, как будто кто-то на плиту чайник ставит. То что-то шуршит и брякает на кухне. Но почему-то меня это вообще не пугало ни разу, просто спать мешало. И вот как-то легла спать — и опять началось. К слову, заснуть мне тяжело, а тут еще и шум этот. Смешно сказать, но я попросила эту неведомую барабашку: «Слушай, товарищ, раз уж живем вместе, делай, что хочешь, но вот спать не мешай. Спасибо». И после этого все прекратилось. © Тоша / ADME
- Я проснулась среди ночи оттого, что кто-то тянул вниз мое одеяло. Продрала глаза и увидела огромную фигуру в тени, которая пыталась влезть ко мне в постель. Я запаниковала, уже решила, что мне конец. Включила свет и увидела, что это моя собака пытается затащить огромного плюшевого медведя на мою кровать. © Accomplished-Gap5856 / Reddit
- То ли младшая, то ли средняя школа. Ночую у бабушки. Просыпаюсь посреди ночи от того, что кто-то методично, но не сильно дергает входную дверь, причем внутреннюю (внешняя была металлическая, но не как современные, а просто лист металла с наваренными петлями и замком, а внутренняя деревянная). Подкрадываюсь к двери — реально подергивается. Страшно! А бабушку будить посередь ночи еще страшнее. В общем, с полчаса тревожная душа моя уходила в пятки под этой дверью. В конце концов (не помню, то ли открыла я ее проверить, то ли еще что) выяснилось, что ее сквозняком слегка пошатывало. © Асхаэль / ADME
- Валялся ночью на диване и смотрел телевизор, как вдруг услышал стук в окно. Сначала я не обратил внимания, но стук повторился. Поворачиваюсь я к окну, а там снаружи стоит кто-то в костюме из фильма «Крик». Пока я сидел офигевший, фигура исчезла в темноте. Позже выяснилось, что это моя 70-летняя бабуля решила прикольнуться. © AmbivalentEnthusiast / Reddit
- Сегодня шла утром в магазин, навстречу мне идет мадам с коляской. Картина следующая: мадам вырывает у меня из рук кошелек и молниеносно скрывается из виду. Без коляски. Я в потерянном состоянии заглядываю туда, а там не ребенок, а несколько антикварных настенных часов. Часы сдала в антиквариат и выручила кругленькую сумму, а в кошельке ничего особо и не было, кроме поддельных денег из магазина приколов (на удачу). Вот и удача. Так и осталась эта ситуация для меня загадкой. © Подслушано / Ideer
- Уже на протяжении нескольких месяцев мне почти каждый день кто-то звонит на телефон в одно и то же время и молчит. Я особо из-за этого не парился, но сегодня не выдержал и заорал в трубку: «Что молчишь?!» И приятный женский голос мне ответил: «У тебя всегда такая музыка красивая играет, когда ты дома...» Я обалдел. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Уведомления
«У тебя всегда такая музыка красивая играет, когда ты дома... И ты такой милый когда спишь, и ничего не замечаешь... Такой беззащитный лапушка...»
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Знающие люди, об*ясните, пожалуйста, почему подборка постов помещена в рубрике "Новое", а некоторые комментарии недельной давности?
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