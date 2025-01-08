Конечно, не бросишь - любовник не будет готовить и создавать уют. А мужа любишь, как удобную служанку.
16 мужчин, которые взялись за домашние дела и не пожалели об этом
Истории
1 день назад
Домашние дела — это не только рутина, но и поле для творчества. Некоторые мужчины раскусили это и занимаются хозяйством с удовольствием, не думая, что скажут другие.
- Мне 35. Трое детей. Муж не работает, выбрал роль отца и хозяина. Я работаю инженером, долго к этому шла и горжусь своей профессией. Каждый раз после приезда от родителей мне хочется плакать, потому что они считают, что мне сложно содержать свою семью. На все это мой муж мне говорит: «Я хочу выйти на работу, но тебя дома посадить не могу — завянешь. Люблю тебя, мой цветочек». И на душе сразу расцветает целая поляна цветов. © Подслушано / Ideer
- У меня сестра баба пробивная, очень хваткая. От нее реально какая-то энергетика активности прет. Хорошо зарабатывает, в ближайшее время перевезет семью в Германию, потому что работает на немецкую компанию. На хорошем счету там. А муж тихий и домашний. Именно он поддерживает уют. Он сидел в декрете, а не сестра. Им так хорошо. У них налажен быт, все в порядке. И никто им не указ, в том числе родня. © Подслушано / Ideer
- По виду я хрупкая женщина, но в своей семье я за всех несу ответственность, принимаю решения, много зарабатываю в типично мужской отрасли. У меня даже любовник есть, который умоляет к нему уйти. А муж готовит, создает уют. И я его по-своему люблю и никогда не брошу. © Подслушано / Ideer
- Друг — садовод, и в его холостяцкой квартирке красуются шикарные орхидеи. Я ему говорю: «Я со своими жалкими цветами ношусь, но до такой красоты — как до луны!» И тут он выдает: «Просто я гений! Когда у меня погибло две орхидеи, я стал покупать искусственные».
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- Не понимаю, где живут все эти классические девушки-хозяюшки и парни-балбесы, питающиеся «Дошираком». В моей семье папа готовит хорошо, брат с детства тоже помогал. Я же умудряюсь сжечь даже макароны. Училась в пафосном лицее-интернате с хорошей кухней. Так там девушки всю неделю ели привезенные из дома коробочки. Могли максимум пожарить картошку раз в полгода. Зато парни вечно что-то колдовали: от котлеток до блинов. В универе, общаге: первые пару курсов ситуация такая же, разве что готовые коробочки из дома привозились замороженными и лежали в морозилке. Парни же осваивали культурный опыт других народов и с другими студентами готовили их национальные блюда. На 3-4 курсе до девушек дошло, что нужно готовить. Желательно вкусно. С кухни временами пахло всякой всячиной, парни ржали. Взрослая жизнь: из всех моих подруг всего у одной в семье муж готовит хуже жены. А мой любимый готовить не только умеет, но и очень любит. Реально считает набор кастрюлек или блендер клевым подарком. © Подслушано / Ideer
- Был у нас период с мужем, когда мы часто спорили, кто больше домашних дел делает. Кому тяжело, а кто сачкует постоянно. Чуть до развода не дошли, а чтоб лишнего не делать, оба забили на ведение хозяйства и заросли хламом и грязью. Пошли к семейному психологу, а тот посоветовал заняться делами и на следующий раз прийти со списком того, что сделали. Мы сначала как давай соревноваться с мужем! Буквально пылесосы и тарелки из рук выхватывали, чтоб себе галочку поставить в зачетку. В итоге договорились поделить домашнее хозяйство поровну, чтоб не осрамиться перед человеком. © Мамдаринка / VK
- Последние несколько лет я занимался хозяйством и детьми. Могу сказать, что сейчас я счастливее, чем когда-либо. Мы с женой работали полный рабочий день, одновременно ухаживая за ребенком. Он постоянно болел в детском саду, я ненавидел свою работу в банке, а моя жена быстро поднималась по карьерной лестнице в своей компании. Примерно через год она получила повышение, и мы решили, что я буду заниматься домашними делами, пока она сосредоточится на карьере. Я из-за этого не переживаю и очень горжусь женой. Это было лучшим решением! © YawnfaceDM / Reddit
- Я несколько лет домохозяин, и это лучшие годы в моей жизни. Я отлично готовлю, справляюсь с бытом. Не понимаю других мужчин, которые ворчат по этому поводу. © GullyGardener / Reddit
- Когда жена лежала в больнице, то готовить приходилось мне, чтобы накормить детей. Когда она вышла, то я решил похвастаться и приготовил суп. Дети его ели и хвалили, даже попросили добавки. Только спустя несколько лет дочь призналась, что суп был невкусным, но они с братом договорились поддержать меня и немного поднять мой рейтинг в глазах матери. Теперь же я хорошо готовлю, делаю это даже лучше жены, дети искренне рады. Все благодаря той поддержке, которую они мне оказали в тот момент. © Подслушано / Ideer
- Я люблю готовить — учился еще в детстве. Был на подхвате у мамы, которая много работала. Мелкий шкет, который закрывает вопрос какого-нибудь гарнира типа гречки — уже неплохое подспорье. Потом супы научился варить, влюбился в книжку с рецептами. Без поддержки я бы точно все это бросил или застрял на уровне простой бытовой кухни. Практика показала, что когда живешь один, то кулинаришь без заморочек. Вкусно готовить — это только для кого-то. Я теперь готовлю круче всей семьи и рад периодически им открывать новые вкусовые горизонты. Вот креветок купил, обжарил на чесночном сливочном масле и в этом масле со спагетти да с сыром сверху. Офигенная паста с креветками получилась — позвал родителей в гости. © Подслушано / Ideer
- Друг моего отца уехал в Грецию на виллу одного миллионера много лет назад. Хозяин виллы не появлялся там месяцами, а за виллой нужен был присмотр. Не знаю, как они оказались знакомы, но прожил он там несколько лет. Еще и уборщицы приходили, садовники, он их всех гонял, указания раздавал. Кайфовал, возвращаться не хотел. А потом его сократили. Он вернулся довольный и с кучей денег, квартиру детям купил. © Подслушано / Ideer
- Мой парень жуткий неряха. Не приучен к домашнему труду совершенно. Живем вместе и мне одной тяжело справляться с хозяйством. Решила его перевоспитать. Спросила, сколько минут в день он готов потратить на домашние дела. Сказал, что 15 минут. Ха! Если каждый день так убираться, то всегда будет чисто. Сам назначил себе ограничение, я только поддержала. Помогает с радостью, все довольны! © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькой, моя бабушка всегда ездила в санатории или на курорт. Дедушка следил за хозяйством. Я пообещала себе, что, когда вырасту, отправлю его в путешествие. И вот я выросла, стала хорошо зарабатывать. У дедушки был день рождения, я ему подарила билеты. Никогда до этого не видела, чтобы он плакал. Теперь вся семья злится на меня, что я подарила путевку не бабушке, а дедушке, ведь бабушка меня так любит. А дедушка собирает чемодан вприпрыжку. © Подслушано / Ideer
- Уехала перед Новым годом, муж остался хозяйничать. Присылает фотку красивущей елки. Меня это взбесило — у нас кот. Однажды он нажрался дождика, еле спасли. Решили елку не ставить. Говорю: «А кот?» Муж пишет: «Кота нет!» У меня сердце в пятки: «Что ты сделал котом?!» И тут муж выдает: «Ты нормальная? Видишь, что это квартира твоих родителей? У них нет кота!» Там реально непонятно было — у стены елка стояла!
А дождик что, обязательное приложение к елке? Без него она не стоит?
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- Мой папа обожает животных. Мы живем в частном доме. Во дворе он сам построил птичник и купил павлина. Также у нас есть овца, две собаки и кот. Утром папа заваривает себе крепкий кофе и с веранды любуется животными. Однажды павлин заболел, папа так сильно за него волновался, что сам повез птицу в ветклинику. Врач посмотрел павлина и сказал, что ему не хватает самки. Теперь у нас во дворе уже не один, а много павлинов. Папа продает их соседям, а они с радостью покупают и строят в своих дворах им специальное место. © Палата № 6 / VK
- Недавно вышла замуж. Он не любит афишировать наши отношения, но всегда помогает по хозяйству. И посуду помоет, продукты почистит и вещи свои рабочие сам стирает. На работе его как-то спросили: «Вот скажи, ты своей жене как помогаешь?» А он сострил: «Вот смотри, например, она готовит, кто-то же должен есть. Я ем! Она стирает, а я пачкаю. Кто-то же должен ей белье для стирки готовить!» Тогда женщина говорит: «А, ну ты такой же, как мой!» © Палата № 6 / VK
Вне зависимости от того, кто занимается хозяйством, упростить жизнь могут необычные бытовые фишки. Больше о них можно прочитать в этих статьях:
Комментарии
Уведомления
"У меня даже любовник есть, который умоляет к нему уйти. А муж готовит, создает уют. И я его по-своему люблю и никогда не брошу." ©
😁😄🙄
Какая восхитительная самоотверженность)
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Большинство историй какие-то обкусанные. Или недопечённые...
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