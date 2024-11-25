11 бюджетных приемов, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью

Бывает, в интерьер хочется добавить утонченности и лоска, но затевать ремонт — не в планах. Когда банальные способы перебраны, на помощь могут прийти эти небольшие хитрости.

1. Добавьте минимум три повторяющихся элемента

Руконожка Ай-Ай 2 часа назад Создавать гармонию в квартире с помощью ограничителей для дверей - это действительно свежо) 😄🙄 - - Ответить

Создать гармонию в интерьере можно с помощью повторяющихся деталей — достаточно трех, но можно и больше. Эффектно смотрятся три одинаковые вазы разного размера или три подушки одного оттенка, брошенные на диван. А можно подойти к задаче нестандартно и выбрать необычные ограничители для дверей, которые будут создавать ощущение целостности во всей квартире.

2. Разнообразьте интерьер винтажными вещами

Lilit313 1 час назад Ммда,зря мама выбрасывала мои морские камни и стекла,зря... сейчас бы моя квартира выглядела уникально, эффектно! - - Ответить

Иногда помещению не хватает уникальности, и оно выглядит скучно и даже дешево. Эффектные предметы добавляют интерьеру шика. Такой деталью может стать винтажная вещица из комиссионного магазина или с барахолки. Например, шкатулка или декоративный камень.

3. Украсьте помещение эвкалиптом

Руконожка Ай-Ай 2 часа назад Даже обложив все помещение эвкалиптом - не продашь однушку, как пентхауз) - - Ответить

Эвкалипт — простой способ освежить и преобразить пространство. Он, свежий или засушенный, добавляет утонченности, а его легкий аромат создает приятную атмосферу в доме. Эксперты считают, что благодаря этому растению интерьер будет выглядеть дороже.

4. Положите в комнате стопку книг

Lilit313 57 минут назад Мой фейспалм уже достиг чмт...что вы несёте?! - - Ответить

Книги на журнальном или угловом столике тоже могут стать элементом дизайна. Элегантно будут смотреться обложки базовых оттенков или сочетающиеся с другими цветами в помещении. На верх стопки можно поставить небольшую декоративную тарелку или вазу.

5. Используйте бархатные материалы

Вероника 1 час назад Фотки перепутали? Бархат как раз слева, почему он с красным крестом? - - Ответить

Иногда помещение может смотреться слишком просто и пусто, будто в комнату поставили только необходимую мебель и забыли обо всем остальном. Чтобы интерьер выглядел продуманно, можно добавить в него вещи из бархата. Этот материал придает квартире роскошный вид. Необязательно заказывать покупать велюровую мебель, можно просто заменить обычные шторы или декоративные подушки на бархатные.

6. Не забывайте про искусственный мех

Lilit313 55 минут назад Мда, искусственный мех и излишество впервые встретились в одном предложении)))) - - Ответить

Искусственный мех — еще один способ улучшить обстановку. Достаточно добавить пару меховых акцентов: коврик или меховую накидку на стул. Благодаря этому интерьер станет уютным и стильным. Не стоит опасаться, что при сочетании с другими материалами такой декор будет казаться излишеством. Наоборот, многослойность и разнообразие текстур играют на руку.

7. Постелите белое постельное белье

© PxHere Устрица Омара 1 час назад Ребят, но в отелях белый цвет постельного и всего махрового- это не сколько дань оформлению интерьера(хотя качественное белое постельное уже как визитная карточка хорошего отеля или гостиницы), это необходимость и экономия: стирать и приводить в приличный вид белое проще, ведь используется отбеливатель. А стирают постельное в отеле гораздо чаще чем в домашних условиях(после каждого постояльца- т.е. каждый день буквально, либо, если долго живут- каждые три дня). Цветное белье просто придет в негодность гораздо быстрее. - - Ответить

Белые простыни выглядят свежо и опрятно. Поэтому замена цветного пестрого белья на лаконичное белое, как в лучших отелях, может придать спальне утонченный и дорогой вид. О том, как подобрать постельное белье для комфортного сна мы писали в этой статье.

8. Уберите мелочи

Стоит избавиться от лишнего, и дом сразу становится просторнее и ухоженнее. Но как быть, если некоторые неприглядные вещи требуются каждый день? Для временного хранения можно использовать плетеные корзины для белья. Также придать дизайнерский вид помещению можно, сделав функциональные вещи эстетичными. Например, салфетки спрятать в специальную плетеную коробочку.

9. Делайте декоративные подушки пухлыми и тугими

Чтобы подушки выглядели более упругими и набитыми, в одну наволочку можно вставлять по две маленьких подушки. Так они станут плотнее и придадут интерьеру богатый вид, как в крутых магазинах. А чтобы роскошно смотрелось пуховое одеяло, его можно заправить в два пододеяльника.

10. Выбирайте крупные аксессуары

Вместо множества мелких деталей, которые могут размывать стиль, лучше выбрать пару крупных и выразительных аксессуаров. Большая ваза, картина или скульптура станут эффектными акцентами и добавят интерьеру выразительности.



11. Экспериментируйте с акриловыми изделиями