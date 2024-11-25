Создавать гармонию в квартире с помощью ограничителей для дверей - это действительно свежо) 😄🙄
11 бюджетных приемов, которые наполнят интерьер шиком и элегантностью
Бывает, в интерьер хочется добавить утонченности и лоска, но затевать ремонт — не в планах. Когда банальные способы перебраны, на помощь могут прийти эти небольшие хитрости.
1. Добавьте минимум три повторяющихся элемента
Создать гармонию в интерьере можно с помощью повторяющихся деталей — достаточно трех, но можно и больше. Эффектно смотрятся три одинаковые вазы разного размера или три подушки одного оттенка, брошенные на диван. А можно подойти к задаче нестандартно и выбрать необычные ограничители для дверей, которые будут создавать ощущение целостности во всей квартире.
2. Разнообразьте интерьер винтажными вещами
Ммда,зря мама выбрасывала мои морские камни и стекла,зря... сейчас бы моя квартира выглядела уникально, эффектно!
Иногда помещению не хватает уникальности, и оно выглядит скучно и даже дешево. Эффектные предметы добавляют интерьеру шика. Такой деталью может стать винтажная вещица из комиссионного магазина или с барахолки. Например, шкатулка или декоративный камень.
3. Украсьте помещение эвкалиптом
Даже обложив все помещение эвкалиптом - не продашь однушку, как пентхауз)
Эвкалипт — простой способ освежить и преобразить пространство. Он, свежий или засушенный, добавляет утонченности, а его легкий аромат создает приятную атмосферу в доме. Эксперты считают, что благодаря этому растению интерьер будет выглядеть дороже.
4. Положите в комнате стопку книг
Книги на журнальном или угловом столике тоже могут стать элементом дизайна. Элегантно будут смотреться обложки базовых оттенков или сочетающиеся с другими цветами в помещении. На верх стопки можно поставить небольшую декоративную тарелку или вазу.
5. Используйте бархатные материалы
Иногда помещение может смотреться слишком просто и пусто, будто в комнату поставили только необходимую мебель и забыли обо всем остальном. Чтобы интерьер выглядел продуманно, можно добавить в него вещи из бархата. Этот материал придает квартире роскошный вид. Необязательно заказывать покупать велюровую мебель, можно просто заменить обычные шторы или декоративные подушки на бархатные.
6. Не забывайте про искусственный мех
Мда, искусственный мех и излишество впервые встретились в одном предложении))))
Искусственный мех — еще один способ улучшить обстановку. Достаточно добавить пару меховых акцентов: коврик или меховую накидку на стул. Благодаря этому интерьер станет уютным и стильным. Не стоит опасаться, что при сочетании с другими материалами такой декор будет казаться излишеством. Наоборот, многослойность и разнообразие текстур играют на руку.
7. Постелите белое постельное белье
Ребят, но в отелях белый цвет постельного и всего махрового- это не сколько дань оформлению интерьера(хотя качественное белое постельное уже как визитная карточка хорошего отеля или гостиницы), это необходимость и экономия: стирать и приводить в приличный вид белое проще, ведь используется отбеливатель. А стирают постельное в отеле гораздо чаще чем в домашних условиях(после каждого постояльца- т.е. каждый день буквально, либо, если долго живут- каждые три дня). Цветное белье просто придет в негодность гораздо быстрее.
Белые простыни выглядят свежо и опрятно. Поэтому замена цветного пестрого белья на лаконичное белое, как в лучших отелях, может придать спальне утонченный и дорогой вид. О том, как подобрать постельное белье для комфортного сна мы писали в этой статье.
8. Уберите мелочи
Стоит избавиться от лишнего, и дом сразу становится просторнее и ухоженнее. Но как быть, если некоторые неприглядные вещи требуются каждый день? Для временного хранения можно использовать плетеные корзины для белья. Также придать дизайнерский вид помещению можно, сделав функциональные вещи эстетичными. Например, салфетки спрятать в специальную плетеную коробочку.
9. Делайте декоративные подушки пухлыми и тугими
Провинциальная роскошь - такая роскошь...две подушки в наволочке, пуховое одеяло в двух пододеяльниках)
Гости обалдеют, королева в восхищении 😁😅
Чтобы подушки выглядели более упругими и набитыми, в одну наволочку можно вставлять по две маленьких подушки. Так они станут плотнее и придадут интерьеру богатый вид, как в крутых магазинах. А чтобы роскошно смотрелось пуховое одеяло, его можно заправить в два пододеяльника.
10. Выбирайте крупные аксессуары
Вместо множества мелких деталей, которые могут размывать стиль, лучше выбрать пару крупных и выразительных аксессуаров. Большая ваза, картина или скульптура станут эффектными акцентами и добавят интерьеру выразительности.
11. Экспериментируйте с акриловыми изделиями
Что уж мелочиться - _n_a_ акриловый поднос сразу акриловые книги и класть!
Золотом из баллончика побрызгать и будет прям Версаль, соседки обзавидуются)
Благодаря прозрачности акрил выглядит минималистично и не загромождает пространство. Например, элегантно смотрятся прозрачные акриловые стулья на «золотых» ножках. Но если такая мебель не подходит для вашей квартиры, можно присмотреться к акриловым подносам. Прозрачные подносы с золотыми элементами также выглядят эффектно. На такой поднос можно поставить стопку книг, про которые говорилось ранее.
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Комментарии
Спасибо, повеселили с утра.
Представила себе эти хоромы в бархате, акриле и эвкалипте, с книгами базовых расцветок.
Мильонеры)
Значит, что у нас получается. Избавьтесь от всего лишнего. Потом положите меховой коврик, пухлые подушки, три одинаковых аксессуара, два крупных, поставьте засохший эвкалипт, шкатулку с барахолки или декоративный камень, акриловый поднос, н/а него положите стопку книг, а сверху- декоративную тарелку. Но не забудьте- ничего лишнего!