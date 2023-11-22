18 соседей, которых хлебом не корми — дай потрепать нервы

Маруся
23 часа назад
о, соседи...10 лет живем тут, все соседи ладили, двое прям дружили. И вот они поругались на пустом месте, и началась война. Обиженный сосед завалил пожарную инспекцию жалобами на то, что у нас захламлен тамбур (тамбур большой, никому не мешало, у каждого там что-то лежало - колеса, велики, снегокаты). Но обиженный решил пожертвовать своим стеллажом и шкафом, чтобы насолить бывшим друзьям, так как у них стояло больше. Ну что ж, вынесли все все из тамбура. Потом он перестал закрывать в тамбур дверь. Потом еще у них было что-то. А недавно выяснилось, что этот обиженный сосед подкатывал к жене другого соседа, тот сосед пришел и набил ему морду...В общем, Санта-Барбара. А нормально же жили 10 лет...
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