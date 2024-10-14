20+ человек, которые обратились за помощью к мастеру и попали в занятную историю

Далеко не все могут похвастаться «золотыми руками», поэтому, когда что-то нужно отремонтировать, люди обращаются к профильным специалистам. Иногда мастера выполняют работу быстро и качественно. Однако некоторые умельцы умудряются превратить ремонт в настоящую историю, которой грех не поделиться.