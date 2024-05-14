Нет, милая, ты просто оказалась дома, где почувствовала опору и безопасность, и смогла вытащить ощущение на уровень осознанной мысли.
18 добрых историй, которые теплее майского солнца
Народное творчество
6 часов назад
У каждого бывают дни, когда все не то и все не так. Не выспался, в маршрутке бабка пнула, начальник снова меняет свои поручения под настроение. Именно в такие моменты спасают добрые истории, после которых веришь, что в этом мире еще не все потеряно.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что никогда не знаешь, чем обернется добрый поступок.
- Пошли с сестрой и 9-летним племянником в торговый центр. Я увидела на входе женщину с полными пакетами и побежала к двери со словами: "Ой, нужно женщине помочь, дверь подержу". Но тут племянник оттащил меня назад и резко выдал: "Женщины, вы пришли за покупками, а мужские дела оставьте мужчинам". И пошел сам держать дверь. © Палата 6 / VK
- Ехал в автобусе и наблюдал картину. Пожилая женщина ела конфеты, а напротив нее сидел мальчик лет пяти. Смотрел на нее, в итоге не выдержал, подошел и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, одну конфетку, мятную». Та поделилась. Мальчик взял конфету, сел на свое место. А потом подскочил, подбежал к женщине и поцеловал ее в щеку. Весь салон улыбается, женщина тоже растрогалась. Вот такие дети есть, а кто-то говорит, что это поколение безнадежное. © Подслушано / VK
- Несколько лет назад была в ужасных нездоровых отношениях. На каникулах поехала в родной город. Решили посидеть в ресторане со школьными подружками. Во время трапезы зазвонил телефон. Я взяла трубку, и мой парень сходу начал орать на меня, обвинять, что я без разрешения за его спиной встречаюсь с парнями. Я сказала, что вообще-то я со школьными подругами ужинаю, но тот не хотел ничего слышать. Закончили мы разговор, и я со слезами вернулась к трапезе. Это заметил официант и принес мне мороженое. Я ему говорю, что не заказывала десерт. А тот в ответ: «Красивая девушка должна улыбаться и быть счастливой. Это, конечно, не мое дело, но никто не имеет право тебя обижать и заставлять плакать». А той же ночью я буквально прозрела. Если уж совершенно незнакомые люди видят, как мне больно, то к чему все эти страдания. И рассталась с парнем. © Pamelabonita / Reddit
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- В 15 лет подрабатывала в фотосалоне. Пришла женщина и попросила сделать черно-белые фото на документы. Я сказала, что у нас можно напечатать только в цвете. Она вроде согласилась, забрала фото, а потом вернулась и разоралась, мол, они не черно-белые. Отчитывала она меня минут 15, да так, что в итоге я расплакалась. К ней подошел пожилой мужчина, сунул в руки деньги и сказал, чтобы та убиралась отсюда и не портила жизнь 15-летней девочке, которая просто выполняет свою работу. А потом он еще принес мне мороженое из ближайшего ларька, чтобы просто подбодрить. © Unknown author / Reddit
- Был у меня день рождения, подруга спросила, что подарить. Я намекала ей на новую сумку, но говорила что-то типа: "Ой, мне не нужно никаких подарков, главное, ты приди!". Она так и сделала. Завалилась ко мне на день рождения в костюме подарка! Сказала, что главный мой подарок — это она! Мы все поржали, оценили креатив, а потом подруга еще и сумку мне вручила, причем ту, которую я хотела. На то она и лучшая подруга, что читает меня, как открытую книгу. © Карамель / VK
- Ехали с девушкой из кинотеатра. Вдруг она что-то увидела, попросила срочно остановить машину. Торможу, выходим, рядом с дорогой лежит здоровенный пес. Пена из пасти, визжит, кружится. Дальше все как в тумане: девушка берет из машины рюкзак и достает оттуда какие-то ампулы, шприцы, таблетки, мешает в бутылке воду с чем-то. Начинает делать собаке уколы, заливает ту воду с какими-то таблетками в пасть, уколы шпарит. Пес начинает успокаиваться, а девушка достает ошейник и поводок, звонит в клинику, чтобы готовились, ведь сейчас мы привезем собаку с отравлением. Кладет пса в багажник, мчим в больницу.
Потом уже девушка рассказала, что она волонтер, помогает животным. "Если ты, — говорит, — к такому не готов, то я пойму, только уходи тогда прямо сейчас". Я никуда не ушел. Пса через несколько дней выписали, отвезли его к моему дядьке в дом. Уж если она чужую псину спасла, то я с ней точно не пропаду! © Подслушано / VK
Как мило и умно, если чужую псину спасла, то я точно с ней не пропаду, парень ты молодец и приколист 😃
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- Работаю в цветочном ларьке. Уже пятый раз подряд приходит парень, покупает розу и дарит ее мне, при этом не проронив ни слова. «Робкий, наверное», — сначала подумала я. Сегодня, как обычно, он пришел, а я не выдержала и говорю: «Да сколько можно, давай познакомимся уже». А тот достает листочек из кармана и пишет, что он глухонемой, и ему просто нравится, когда я улыбаюсь. © Палата № 6 / VK
- Мне было 17, я переехал в другой город, пошел на новую работу. Но немного не рассчитал по деньгам. Готовить не умел. Купил рис и томатную пасту, пытался сделать что-то вкусное, но... сами понимаете. Коллега заметил, что я не обедаю. Через три дня он пожаловался, мол, жена положила ему слишком много бутербродов, предложил один мне, чтобы не выбрасывать. Вероятно, я его так быстро заглотил, что потом еще несколько дней его жена каждый раз клала ему «слишком много» бутербродов. © Bill Castello / Quora
- Прохожу мимо бабушкиной комнаты и наблюдаю такую картину: бабушка сидит и медитирует. Подняла вверх руки, сложила большие и указательные пальцы, подняла голову, закрыла глаза. На коленях лежит телефон. Я остановилась в дверном проеме в недоумении, с интересом смотрю на нее. Тут она, видимо, почувствовала, что на нее смотрят, приоткрывает глаза, замечает меня, и мы начинаем смеяться. Начиталась чего-то в интернете, решила применить. © Подслушано / Ideer
- Как-то пошла за грибами в выходной. Три часа бродила по лесу, ни одной живой души вокруг. Иду, сама себе песенки пою, листья палкой разгребаю. Вдруг слышу лай в свой адрес. Смотрю — собака привязана к дереву. Причем явно давно: бока впали, глаза злые. Вывез кто-то на голодную смерть. Отвязать хотела — та на меня бросается. Села рядом, полчаса объясняла собаке, что хочу помочь. Собака умная оказалась, дала перерезать веревку, вильнула хвостом и ушла в лес. © Подслушано / Ideer
- Поехал в Германию. Я оперный певец, пытался найти работу по специальности, жил в общежитии. Ничего не получалось. Я уж было подумал, что, может быть, лучше вернуться обратно и найти «нормальную» работу. А тут еще и группа школьников из Таиланда заехала в наше общежитие, арендодатель перед ними скакал, ведь они ему больше платили. Но тут вдруг в очередной поганый день гости из Таиланда приносят мне завтрак! Там был тайский рис, вареные яйца, перец и соевый соус. Они не потребовали с меня никаких денег. Такой жест придал мне сил, и я эмоционально почувствовал себя лучше. © topman20000 / Reddit
- Сидим с женой на кухне, попиваем чай, вдруг в открытое окно влетает камень с запиской. Подняли его, распаковали, а там признание в любви, да еще и кольцо завернуто! Офигели мы, конечно. Выглядываем в окно, а там парнишка молодой стоит, растерянный такой. Мы успокоили его, позвали в гости на чай, отдали кольцо, надавали советов о том, как лучше сделать предложение. Оказалось, что ошибся он всего-то на одно окно! Уже через полгода наблюдали за милой свадьбой нашей соседки и этого романтика. © Палата № 6 / VK
- Ceлa нa диeту: eлa вcе низкoкaлopийнoe кaждыe двa чaca и дo шecти вечера. Вce дoмaшниe пpивыкли. Пpиexaли как-то c дaчи. Упахались, вce гpязныe, я пepвым дeлoм пoлeтeлa в вaнную. Обычно я часа по три моюсь, но тут понимаю, что время скоро шесть, и если я сейчас не поем, то только завтра уже. Cтoю, в экcпpecc-peжимe нaмыливaю гoлoву, и тут стук в дверь. Дедуля из коридора такой: «Тeбe кушaть пopa, pучку пpoтяни». Я пpиoткpываю двepь, и oн протягивает мнe миcку яблoк. Пoчищeнныx и мeлкo нapeзaнныx. У мeня в глaзax aж cлeзы были. Пpямo в вaннe cтoялa, eлa эти яблoки. © Сокровенные истории / VK
- Рассталась с парнем, он забрал из нашей квартиры всю мебель, кроме кровати. Денег у меня совсем не было. Зашел сосед, попросил приглядеть за кошкой, пока он в отъезде. Оглядел квартиру, нахмурился, но ничего не сказал. А через месяц он затеял переезд и попросил помочь перетаскать мебель. Зашли в его квартиру, он берет журнальный столик и такой: «За мной!». Занес в мою квартиру, поставил и говорит: «Шикарно смотрится». Я смутилась, мол, не могу его принять бесплатно. Он спросил: «Сколько денег у тебя сейчас в кармане лежит?» Я достала какие-то копейки. В итоге он их забрал и «продал» на них остальную мебель, вообще всю, даже всякие декоративные штуки. А в конце добавил, что ему проще новую мебель будет купить, чем заплатить грузчику. А еще, что ему в молодости также кто-то помог, когда тот был на мели. Прошло 30 лет, а я до сих пор храню тот столик. © Maggie Maldonado / Quora
- Я дизайнер. У меня есть свой бренд одежды. Недавно на собеседование пришла новая швея. Как же я удивилась, когда увидела свою одногруппницу! У нее был богатенький папа, так что явно она не от хорошей жизни пришла швеей работать. Взяла. Но в этой девочке оказалось так много желчи и зависти, что она испортила мою новую коллекцию. Но я не стала ее увольнять, ругать или высчитывать ущерб. Вместо этого мы поговорили, я спросила, что ей не нравится в новой коллекции, почему она так поступила. Предложила ей внести в шитье что-то свое. Так вот, новая коллекция вместе с ее вкладом вызвала резонанс, а эта девушка теперь параллельно работает над своей коллекцией, я иногда ей помогаю. © Карамель / VK
- В студенчестве жила в общаге. И тут вдруг нужно было съездить в одно село, взять интервью. Съездила, собираюсь обратно, сижу и жду автобус. И тут на моих глазах какой-то мужик выводит собаку еле живую и оставляет у сугроба. Я до одури боюсь собак. Но стало жалко. Завернула ее в свой шарф. Держу ее на руках, а что делать, не знаю. Доехала до общаги. У нас была злейшая комендант, которая орала из-за любой мелочи и грозилась вышвырнуть нас. Тайком пронести собаку нереально. Но, была не была, пошла сразу к ней. Рассказала про случившееся, и тут эта злая тетка вдруг преобразилась. Позвонила своему брату, договорились, что завтра утром он приедет и повезет собаку к ветеринару. А на ночь разрешила оставить в общаге. Накормила, гладила, нашла старый матрас, одеяла, дала мне. На следующий день мы поехали к врачу, тот сказал, что нужны деньги на лечение. Комендант лично ходила по комнатам и просила денег. Лечение в итоге оплатили. А потом она забрала собаку себе. Я до сих пор с этой женщиной поддерживаю связь. © Подслушано / Ideer
- Я студентка. Иногда подрабатываю официанткой. Сейчас очень сложный период в финансовом плане. Вчера была на работе, обслуживала двух мужчин. Несу счет, они расплачиваются, а один из них кладет мне деньги в другую руку и говорит: «Просто так! Вижу, что тебе надо!» Я была просто в шоке. Он ни на что не намекал, не приставал, это было просто от чистого сердца. Развернула, а там приличная сумма. У меня аж слезы выступили. Вышла в зал, чтобы поблагодарить, но мужчин уже и след простыл. © Рабочие истории / VK
- Был отвратительный день. Я сидел в пельменной у окна, глядел на дождливый пейзаж и грустил. Тут ко мне подошел владелец заведения и принес еще одну тарелку пельменей бесплатно. Я начал рассыпаться в благодарностях, но тот сказал: «Не стоит, это моя работа». © Unknown author / Reddit
Бонус: порой за доброту прилетает кое-что ну очень неожиданное
- Иду сегодня по улице. А впереди женщина, юбка в пол розовая такая, бедрами машет. Вот только эта юбка четко посередине разошлась. Догнала ее и говорю: "Прошу прощения, у вас на юбке сзади дырка". Получила самую, наверное, необычную благодарность. Дамочка залепила мне смачную пощечину. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Уведомления
Может мне тоже оставлять одни и те же комментарии? А что, если адме можно, то чем я хуже
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