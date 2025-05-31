согласен - есть море хитростей и своих придумок, но главное - самолет
9 хитростей, с которыми и долгая поездка в поезде будет комфортной
Долгое путешествие на поезде, особенно летом, может превратиться в настоящее испытание. Пара дней без душа, нормальной еды и полноценного сна приводит к тому, что человек добирается до пункта назначения совершенно измученным. Мы решили собрать несколько советов, которые помогут сделать поездку более комфортной.
Беруши и маска могут стать настоящим спасением
Крепкий сон в поезде для некоторых — почти недостижимая мечта. Мало того что состав частенько останавливается ночью на хорошо освещенных станциях, так еще и пассажиры постоянно перемещаются по коридорам: то заходят в купе, то выходят из него. А если один из попутчиков будет храпеть, то даже задремать, скорее всего, не получится. В идеале стоит захватить с собой маску для сна и затычки для ушей — или шумопоглощающие наушники. Главное — не проспать со всеми этими устройствами свою остановку.
Для поездки стоит выбрать подходящую обувь
Большинство людей вряд ли обрадуется, если им придется провести пару дней в ботинках или кроссовках в поезде. Во-первых, такую обувь нужно постоянно шнуровать, а во-вторых, ноги быстро начнут источать неприятный запах. Кроме того, путешествовать в тяжелой обуви просто неудобно. Можно взять с собой пару легких слипонов, но летом и эти туфли могут оказаться слишком теплыми — особенно если в вагоне плохо работает кондиционер.
Некоторые путешественники советуют захватить с собой вьетнамки или сандалии. Лучше остановиться на втором варианте, а если выбрать модель на толстой подошве, будет вообще класс. Дело в том, что в легких вьетнамках можно случайно травмировать пальцы или стопы, перемещаясь по поезду. Да и посещать в них туалет просто негигиенично.
В поезде можно помыться, даже если нет душа
К сожалению, далеко не во всех поездах дальнего следования есть душевые кабины, и в жару это может стать настоящей проблемой. Чтобы не изнывать пару суток без гигиенических процедур, стоит взять с собой не только влажные салфетки (кстати, сейчас можно найти специальные дорожные наборы), но и портативное биде. Это небольшая бутылочка с насадкой, которая позволяет быстро ополоснуться даже в тесном туалете. Кроме того, в багаж лучше положить сухой шампунь.
Длина штанов имеет значение
Чтобы поездка не превратилась в настоящее испытание, стоит подобрать для дороги максимально удобную одежду из «дышащих» тканей. Для поезда отлично подойдут свободная футболка и штаны. Главное, чтобы брюки не были слишком длинными — иначе после первого же похода в туалет их придется отправить в стирку: низ штанов соберет всю грязь с пола.
И хотя джинсы кажутся неплохим вариантом для поездки, летом их лучше упаковать в багаж — иначе пассажир просто намучается. Во-первых, в тесных облегающих моделях сложно удобно устроиться. Во-вторых, в плотных джинсах летом может стать слишком жарко, и в результате на коже может появиться раздражение.
Велосипедный замок поможет сохранить вещи
На всякий случай все необходимые вещи — документы, деньги, карточки, ценную технику и прочее — лучше сложить в отдельную сумку и постоянно носить с собой, даже если пассажиру нужно выйти из купе всего на несколько минут. А остальной багаж можно пристегнуть велосипедным замком или цепочкой к любой металлической планке. Это не только защитит вещи от злоумышленников, но и предотвратит их падение при резкой остановке. Кроме того, специалисты советуют покупать билет на верхнюю полку — там вещи будут в большей безопасности. Ночью все ценное стоит спрятать под подушку, а во время остановок поезда быть особенно внимательным: именно тогда вещи чаще всего и пропадают.
Лучше захватить с собой клейкую ленту
Иногда розетки в поезде находятся в самых неожиданных местах, и воткнуть в них зарядку для телефона или другого устройства — задачка со звездочкой. Поэтому опытные путешественники советуют взять с собой удлинитель и моток клейкой ленты. Последняя понадобится, чтобы закрепить вываливающуюся из розетки вилку. А если вас раздражает, что в купе во время движения поезда что-то постоянно дребезжит, стоит упаковать в багаж несколько резинок и кусочков войлочной ткани. С помощью этих вещей и скотча можно зафиксировать вибрирующие предметы.
Раз в час нужно устраивать себе прогулки
Иногда пейзажи за окном выглядят настолько увлекательно или книжка оказывается такой интересной, что человек, сам того не замечая, умудряется просидеть в одном положении несколько часов. Это может закончиться тем, что по приезде у бедняги будет отваливаться спина. Так что стоит поставить себе будильник и устраивать прогулки по поезду раз в полчаса — или хотя бы раз в час. А чтобы поясница не разболелась, можно подложить под нее небольшое полотенце для рук или плед.
Стоит настроить специальный режим для электронной книжки
Для некоторых людей поездка на поезде превращается в настоящее испытание, потому что во время чтения их начинает укачивать. При этом далеко не все готовы провести путешествие, просто глядя в окно или слушая аудиокниги. К счастью, есть способ, который может решить эту проблему. Нужно просто взять в дорогу электронную книгу вместо бумажной, увеличить размер шрифта, чтобы при чтении не приходилось слишком напрягать зрение, и отключить подсветку. Для некоторых эти хитрости действительно работают.
Сухофрукты и кипятильник могут стать настоящим спасением
Хотя в большинстве поездов есть вагоны-рестораны, где подают горячие блюда, специалисты все равно советуют захватить с собой что-нибудь на перекус — то, что не испортится в жаркую погоду. Например, сухофрукты, орехи, быстрорастворимые каши и лапшу. Во-первых, еда в ресторане стоит немалых денег, а во-вторых, какие-то блюда могут просто закончиться. Главное, чтобы домашние закуски не источали неприятных ароматов, иначе нелюбовь со стороны соседей будет обеспечена. Если не хочется пользоваться кипятком из нагревателя в вагоне, стоит взять с собой портативный кипятильник. Места он занимает немного, а в отпуске может пригодиться.
Кстати, есть несколько хитростей, которые помогут сделать перелет по-настоящему комфортным.