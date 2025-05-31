9 хитростей, с которыми и долгая поездка в поезде будет комфортной

На всякий случай все необходимые вещи — документы, деньги, карточки, ценную технику и прочее — лучше сложить в отдельную сумку и постоянно носить с собой, даже если пассажиру нужно выйти из купе всего на несколько минут. А остальной багаж можно пристегнуть велосипедным замком или цепочкой к любой металлической планке. Это не только защитит вещи от злоумышленников, но и предотвратит их падение при резкой остановке. Кроме того, специалисты советуют покупать билет на верхнюю полку — там вещи будут в большей безопасности. Ночью все ценное стоит спрятать под подушку, а во время остановок поезда быть особенно внимательным: именно тогда вещи чаще всего и пропадают.