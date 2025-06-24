Да нет, лучше в час пик жары, в обед где-то 🤣 чтоб самим у клеток плавиться...
11 секретов зоопарков, о которых не пишут на табличках возле вольеров
Работа в зоопарке может показаться радужной и легкой на первый взгляд. Но ухаживать за дикими животными — задачка не из простых. Нужно не просто гореть желанием это делать, но и обладать множеством умений, чтобы животные были здоровыми и чувствовали себя в безопасности. У работников такой нестандартной сферы, конечно, есть свои секреты. А еще в конце статьи вас ждет два бонуса.
Лучшее время для посещения зоопарка — прохладный день
- Холодная погода делает животных более активными, так что выберите для визита прохладный день, если хотите увидеть что-то зрелищное. И лучше с утра пораньше. © MapleTopLibrary / Reddit
Чтобы лучше рассмотреть животных в вольерах, стоит вести себя тише
Некоторые исследователи считают, что животные в зоопарке испытывают стресс из-за шумных посетителей. Громкое присутствие не только вызывает тревогу, но и агрессию у обитателей зоопарка. Поэтому, если вести себя более тихо, не делать резких движений, вероятность того, что животное не среагирует на вас негативно, не убежит и не будет игнорировать, значительно возрастает.
И лучше наденьте темную одежду
Работники зоопарка советуют посетителям приходить в черной одежде, особенно если вы хотите сделать удачные кадры животных. Темная одежда не отражается в стекле, поэтому шанс сфотографировать красивого медведя или другого хищника значительно увеличивается.
- Приходите в черном! Будет гораздо легче смотреть на животных сквозь стекло (и фотографировать), когда ваше собственное отражение не закрывает весь вид. © cfmdobbie / Reddit
А вот водяные анолисы любят оранжевый цвет
Исследователи пришли к выводу, что водяные анолисы любят оранжевый. Поэтому, если вы хотите рассмотреть ящерицу со всех сторон, не стучите по стеклу. Наденьте яркую футболку оранжевого цвета — и она сама подойдет к вам «пообщаться».
Этот цвет, похоже, является самым комфортным для их восприятия.
Травоядных иногда кормят мясом
- Многим животным-«вегетарианцам» иногда дают небольшое количество мяса. В дикой природе в растениях, овощах и фруктах, которые эти животные едят, часто попадаются насекомые, которых они тоже едят. На самом деле это никакой не секрет, и, если вы спросите работника о рационе животного, он вам расскажет, но у многих людей сложилось представление о том, что травоядные животные едят только растения, а хищники — только мясо. Реальность такова, что в дикой природе очень мало чисто травоядных или плотоядных животных. © DeathMonkey**** / Reddit
Зоопаркам всегда нужна ветошь
Приюты для животных всегда рады одеялам, пледам, матрасикам.
А зоопарки должны финансироваться государством (если они изначально не частные ).
Мало кто знает, что есть очень простой и бесплатный способ помочь зоопарку или приюту для животных. Просто захватите из дома ветошь — старые одеяла, простыни или полотенца. Эти предметы быта всегда нужны для ухода за животными.
- Убедитесь, что в них нет дыр! Мне пришлось потратить много времени, разбирая пожертвованные одеяла и выбрасывая многие, потому что они были слишком изорваны для использования. Мы не хотим, чтобы животные ели веревки или набивку. © sumwins / Reddit
Зоопарки часто используют в работе «бабушкины» духи
Работники зоопарка специально распыляют духи, чтобы стимулировать свиней метить территорию, как они привыкли делать это в дикой природе. Запах духов стимулирует их разум, заставляя животных искать запахи и узнавать что-то новое. Кстати, такой трюк проделывают не только со свиньями, но и с другими животными.
«Мы часто шутим, что духи вашей бабушки, которые могут не нравятся вам, скорее всего, понравятся свиньям», — говорит одна из сотрудниц зоопарка по имени Валуа.
У животных есть имена для публики и «для друзей»
- Моя девушка раньше работала в зоопарке. Она сказала, что, по крайней мере, у них на работе у животных были «сценические» имена, под которыми их знали посетители, и обычные имена, которые использовали между собой только сотрудники. © PerInception / Reddit
Дрессировщики дельфинов держат себя в форме
- Обычно дрессировщики стараются оставаться в хорошей форме, потому что иначе гидрокостюмы сидят на них плохо. А еще они выступают каждый день, и люди любят их, поэтому они все немного зазнайки. © LostInMyThots / Reddit
Работникам зоопарка нелегко вести обычную жизнь
Некоторые сотрудники зоопарков считают, что искать любовь можно только среди своих коллег, ведь из-за специфического запаха при работе с животными трудно найти себе вторую половинку, которая сможет легко мириться с этим.
- Мне кажется, что работники зоопарка могут общаться и встречаться только с такими же работниками. Потому что запах, сами понимаете. Сколько бы вы не мылись и не меняли одежду, запах остается. Смотрители за приматами пахнут так, будто не были в душе лет 10, а те, кто работает с тюленями, воняют рыбой. © themajorfall / Reddit
- Ох, блин, помню свой первый день работы с лисами. Коллега проводила людям экскурсию по контактному вольеру, где можно было играть с ручными лисами, и постоянно говорила им: «Пожалуйста, не трогайте ничего мокрого, это может оказаться лисья моча и она въедается намертво». Она даже дала посетителям перчатки. Потом люди ушли, и мы с коллегой приступили к уборке. Я ей говорю, мол, подожди, а нам не нужно защитить руки от лисьей мочи? А она смеется и говорит: «Ты теперь здесь работаешь, привыкай к своему новому запаху». Конечно же, я испачкалась в этом всем. Я мылась кучу раз, но перед сном все еще чувствовала сильный запах. © p90cew / Reddit
- А меня однажды выгнали из магазина, куда я зашел после работы, из-за сильной вони. И это после того, как я ополоснулся. © bindobub / Reddit
- Ну, со временем привыкаешь быть вонючим. Сейчас я работаю с приматами более 8 часов в день, и мне ужасно жаль людей, которым не повезло находиться рядом со мной, когда я еду в спортзал сразу после работы. © adamandatium / Reddit
Зато почти все они — люди с высшим образованием
- Да, наша работа — это тяжелый физический труд, но у всех нас есть высшее образование. Знаете, обидно, когда посетители говорят своим детям, указывая на нас: «Вот почему нужно хорошо учиться в школе!». © ABBA1919 / Reddit
- Ага. При приеме на работу в зоопарк от нас требуют ученую степень и около 5 лет практического опыта. А платят при этом копейки. © Jais44 / Reddit
- Постоянно вижу родителей, которые говорят детям: «Не смей бросать школу, а то будешь как она». Большинство людей сильно удивляются, узнав, что у смотрителей зоопарка есть ученые степени или высшее образование. © HeardYouHaveCats / Reddit
Бонус: вот уж у кого самые интересные истории о работе, так это у смотрителей зоопарков
- Я работал в местном зоопарке, и был у нас вольер с волками. Посетителям говорили, что волки стесняются выходить и постоянно сидят в укрытии. А на самом деле никаких волков там нет и никогда не было. © Ew_E50M / Reddit
- Самые опасные существа в любом зоопарке — это, блин, козы. Когда я заходил к ним в загон, чтобы покормить, они постоянно пытались меня забодать и затоптать. На минуточку, ростом я под 2 метра, вес за 90 кило. Меня не всякая лошадь сможет с ног сбить, но у коз это получалось. © Unknown author / Reddit
Когда смотришь на братьев наших меньших, сердце наполняется теплотой и любовью. Некоторые котики порой умеют мастерски притворяться невинными пушистиками.
Комментарии
"А н.а самом деле никаких волков там нет и никогда не было"