11 секретов зоопарков, о которых не пишут на табличках возле вольеров

Исследователи пришли к выводу, что водяные анолисы любят оранжевый. Поэтому, если вы хотите рассмотреть ящерицу со всех сторон, не стучите по стеклу. Наденьте яркую футболку оранжевого цвета — и она сама подойдет к вам «пообщаться».

Этот цвет, похоже, является самым комфортным для их восприятия.