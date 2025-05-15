7 нюансов, которые стоит учесть перед покупкой авиабилета

Во время полета вы находитесь в замкнутом пространстве с большим количеством людей — и микробов. Основная защита от простуды — не салфетки, а крепкий иммунитет: отдыхайте, пейте воду, поддерживайте организм в тонусе.

Напрягите икры: даже если связь между полетами и тромбозом глубоких вен окончательно не доказана, длительная неподвижность (более 4 часов) вредна. Достаточно сокращать икроножные мышцы — постукивать ногами, шевелить стопами. Например, прогулка в хвост самолета или посещение туалета также являются простыми и незаметными способами поддерживать циркуляцию крови