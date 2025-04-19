Про бороды уже объясняли. Причем тут же. Все дело в кислородных масках. вы из любопытства читайте статьи друг друга, а то некоторые истории кочуют из одной в другую. как дед с пакетом денег
10 фактов о пилотах, из которых ясно, что они не только красавчики в форме, но профессионалы высочайшего уровня
В любой профессии есть свои фишки и любопытные факты. И порой бывает очень увлекательно заглянуть за кулисы и выяснить, чем же живут представители профессии. Сейчас очередь дошла до пилотов и там действительно есть от чего впечатлиться. Чего стоят только постоянное обучение, умение анализировать ситуацию даже по облакам и решительно действовать в случае необходимости.
Требования к внешнему виду
Конечно, профессия пилота не диктует строгие требования к внешнему виду, но на некоторые особенности следует обратить внимание. Долгое время существовал стереотип, что пилотом нельзя работать, если есть шрамы. Но это не так, с большинством шрамов можно пойти в авиацию, разбитая в детстве коленка не станет препятствием.
А вот касательно волос на лице у некоторых авиакомпаний строгие взгляды. Пилоты должны быть гладко выбриты и не допускается даже щетина.
Пилоты учатся читать облака
Часть подготовки пилотов - умение анализировать облака и прикидывать, как это повлияет на полет. Например, слоистые облака - это хороший вариант, на полет никак не повлияет. Кучевые облака - во время полета будет тряска, совсем как если ехать на машине по ухабистой дороге. Ну а если появится высокое, похожее на вату облако, которое выглядит так мило и безобидно, то пилоту это как раз и не понравится. Он попытается избежать такого облака, ведь на самом деле они очень высокие и над ним пролететь просто не получится.
План полета может отличаться
План полета рассчитывается из множества факторов, таких как погода, температура в конкретном месте, воздушные потоки и даже вес самолета. Конкретный план и маршрут полета сообщаются за 2-3 часа до вылета. Поэтому даже совершая одинаковые полеты из точки А в точку В, но утром и вечером, самолет может полететь по совершенно разным маршрутам.
Используют разные метрические системы
В мире существуют различные метрические системы. Есть километры и мили, метры и футы. И можно было бы предположить, что пилоты используют те же метрические системы, что приняты в странах, в которых они летают. Но все не так просто. На самом деле они используют все почти одновременно - во всяком случае могут использовать их за один полет.
Высота самолета может измеряться и в футах и в метрах - разница будет только в том, насколько высоко самолет от земли. И с измерением скорости тоже не все просто. Низко над поверхностью скорость будут измерять в узлах - морских милях в час. А вот на большой высоте скорость будут измерять уже относительно скорости звука.
Есть правила даже о еде во время полета
Пилоты во время полета не могут есть одинаковую пищу. И, конечно же, нельзя делиться своей едой. Это сделано для того, чтобы избежать одновременного отравления обоих пилотов. На тот редкий случай, если еда окажется не надлежащего качества.
Проходят регулярные проверки
Быть пилотом - не так просто, нужно очень много знать и регулярно подтверждать свои знания. Каждые 6-8 месяцев все пилоты должны продлить свою лицензию на полеты. А для этого они возвращаются в учебные "классы" и заново отрабатывают все полеты на симуляционных тренажерах.
Есть свой собственный "сленг"
Пилоты используют свой собственный язык. Какие-то устоявшиеся сокращения и выражения, которые поймут только те, кто в теме. Если в кабину заглянет несведущий человек, то он может понять отдельные слова, но в остальном то, о чем будут переговариваться пилоты, останется для него тайной.
Сменить "марку" самолета совсем не просто
Водители автомобилей в любой момент могут пересесть на машину новой марки. Но с пилотами самолетов все не так просто. Если ему понадобится лететь на другом типе самолета, пилоту придется пройти многонедельное обучение. Несмотря на то, что принцип работы у всех самолетов один, электрическое оборудование в кабине может сильно отличаться.
Не летают одной командой
В кино часто показывают, что пилоты и бортпроводники всегда летают своей устоявшейся компанией. Но в жизни все совсем не так. У сотрудников может быть различное расписание и можно утром прилететь с одной компанией, а вечером улететь с другой. Это зачастую зависит от размера авиакомпании: чем она больше, тем выше вероятность того, что будет постоянная ротация пилотов и бортпроводников.
Отдых во время длительных перелетов
Отдых очень важен для сохранения концентрации и обеспечения безопасности полета. Поэтому во время долгих рейсов пилоты, конечно же, отдыхают. Даже капитан бросит работу и уйдет, если пришло время спать. Но он не будет просто складывать руки на приборную панель и ложиться на них головой. В самолетах есть скрытые от пассажиров отсеки с кроватями, где члены экипажа смогут поспать.
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