10 фактов о пилотах, из которых ясно, что они не только красавчики в форме, но профессионалы высочайшего уровня

В мире существуют различные метрические системы. Есть километры и мили, метры и футы. И можно было бы предположить, что пилоты используют те же метрические системы, что приняты в странах, в которых они летают. Но все не так просто. На самом деле они используют все почти одновременно - во всяком случае могут использовать их за один полет.

Высота самолета может измеряться и в футах и в метрах - разница будет только в том, насколько высоко самолет от земли. И с измерением скорости тоже не все просто. Низко над поверхностью скорость будут измерять в узлах - морских милях в час. А вот на большой высоте скорость будут измерять уже относительно скорости звука.