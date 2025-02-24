16 ситуаций, когда логика ушла в небольшой отпуск

Истории
41 минута назад

Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда мозг вдруг отключается, а жизнь превращается в эпизод из ситкома. То ключ от соседской двери упорно не хочет открывать свою, то телефон после безуспешных поисков оказывается в руке. Такие моменты, хоть и заставляют почувствовать себя немного неловко, дарят отличный повод посмеяться и делают нас живыми и настоящими.

  • Мне было 13, ездили с семьей кататься на горных лыжах. Спускался по склону, когда заметил рядом с собой ослепительной красоты девушку. Завороженно пялился на нее так, что чуть не въехал в сосну. Уже в тринадцать лет понял, что женская красота меня в конце концов погубит. © 1Shortof2 / Reddit
  • Как-то раз я пошла в туалет в кафе и застряла там. Сделала свои дела, попыталась открыть дверь и не смогла. Крутила замок, дергала ручку, но дверь не поддавалась. Через 10-15 минут подруга спустилась вниз, открыла дверь и уточнила, чего я здесь стою. Дверь просто нужно было тянуть на себя, а не от себя. © Подслушано / VK
  • Опаздывал на работу и бегал по дому в поисках ключей. Побежал на второй этаж, увидел их на столе, указал на них и сказал вслух: «Вот и они». Я был уже почти у входной двери, когда понял, что так и не взял ключи со стола. © joshuastronomy / Reddit
  • Вечером вышла в магазин с собачкой, привязала у входа. Закупилась, вышла из магазина и просто пошла домой. О собаке вспомнила часа в три ночи, примчалась к магазину и, естественно, никого не нашла. Вся в слезах. Утром снова пришла туда же. Заглянула, чтобы спросить, можно ли у них наклеить объявление, а там кассир пробивает товары и на коленях у него сидит мой шпиц. Оказалось, он вышел после работы, увидел собачку, забрал ее, а утром привел с собой на работу. © Палата № 6 / VK
  • На собеседовании спросили о моих недостатках. Не понимаю, почему так искренне ответила, но я призналась, что очень сентиментальна, поэтому меня легко вывести на слезы. Попросили подробнее рассказать, какие именно ситуации так влияли на меня, имея в виду предыдущий опыт работы. А я в ответ выдала, что рыдала, когда смотрела «Холодное сердце». Дальше последовали неловкий смех, минута молчания и слова директора: «А если серьезно, то какая часть мультфильма вас больше поразила?» Кажется, я попала куда надо. © Палата № 6 / VK
  • У меня было плохое настроение, я ехала в маршрутке и плакала. Как назло, именно в тот день со мной решил познакомиться какой-то парень. Я отказала. Сказала, что сегодня у меня нет настроения для новых знакомств. Через пару минут я вышла на своей остановке и слезы в сто раз сильнее полились. Ведь плакала я изначально из-за того, что парни на меня не обращают внимания. А то, что произошло в маршрутке, осознала уже на улице. И даже обидеться не на кого, сама же виновата. © Карамель / VK
  • Вышел с мамой из стоматологического кабинета, анестезия еще не отошла. Пока шли к машине, увидел нереально шикарную рыжеволосую девушку-неформалку, полностью в моем вкусе. Она выходила из тату-салона, пересеклась со мной взглядом и улыбнулась. Не сразу до меня дошло, что улыбалась она потому, что у меня был полон рот ваты, текла слюна и выглядел я как полный идиот. © yosol / Reddit
  • Еду по дороге с односторонним движением. Две полосы, в конце на светофоре одна идет на поворот вправо, другая, соответственно, поворачивает налево. Еду, как мне и надо, по правой, упираюсь в пробку. Передо мной грузовая машина, слепит яркий солнечный свет, стою долго, пробка не двинулась ни на сантиметр. При этом наблюдаю, как вдалеке то и дело меняется свет светофора с красного на зеленый. В общем, минут 10 стояла я не в пробке, а позади вереницы припаркованных автомобилей. © Подслушано / VK
  • Чтобы получить зачет, мне нужно было в уме решить задачу. Ага, решила. Иду на пересдачу, потому что одногруппник пытался мне помочь и незаметно для препода показывал указательный палец. Я, затупив, уверенно ответила: «Палец!». А имелось в виду, конечно, «одна целая». © Палата № 6 / VK
  • Кассир в обувном магазине спросил, хочу ли я зарегистрироваться в их бонусной программе. Я ляпнул в ответ: «Нет, спасибо, я вообще-то не ношу обувь». © miss_nick / Reddit
  • Стоял в очереди в хозяйственном магазине, чтобы сделать возврат. Мужчина передо мной возился с какими-то длинными трубами. Я подхватил их и помог погрузить в тележку.
    Он: «Спасибо, но не стоило». Я: «Мне показалось, тебе нужна была рука помощи». Он ушел, и только тогда я понял, что у него реально не хватало одной руки. Вышло неловко. © Unknown author / Reddit
  • На дне рождения друга встретил очень симпатичную женщину. Подошел, сделал комплимент, завязался разговор, и я спрашиваю: «Какой у вас телефон?» - «Сяоми». Понимаю, что меня отшивают. Ну ладно, бывает. А через пару дней мне звонит та самая женщина и выдает: «Вы тот мужчина, который спрашивал у меня номер телефона?» – «Да» – «Вы извините, я что-то сильно затормозила. Я тогда не поняла, а что вы хотели?» – «Познакомиться и на свидание позвать». В итоге начали встречаться. © admin / Y-story
  • Я узнал, что мой коллега, с которым я едва знаком, встречается с сестрой моего друга детства. В ответ я зачем-то выдал: «О, мы с ней мылись в одной ванне». Технически это реально было так, но мы тогда были совсем малышами. Очень неловкий момент. © LaughDreamLove / Reddit
  • Понимаю утром, что совсем не выспалась, если, собираясь на работу, начинаю надевать бюстгальтер вместо трусов. Одну ногу в лямку продела, стою смотрю на него и думаю: «Что же пошло не так?» © Карамель / VK
  • Когда родила дочку, она с первых дней была со мной в палате. Помню, меняю подгузники и с каждым новым думаю: «Блин, странно, у каких-то спереди застежки, у каких-то сзади». Только после выписки поняла, в чем дело. © Мамдаринка / VK
  • На уроке вождения довела инструктора до ручки. Перекресток, инструктор говорит развернуться в ближайшем разрешенном месте. Я туплю. Инструктор бьет по тормозам и восклицает: «Ну какая здесь нарисована линия?!» А я отвечаю: «Прямая». Он: «Она же сплошная!» Я: «Но это же не отменяет того факта, что она прямая». Инструктор ударился головой в панель и замолчал. © Палата № 6 / VK

Свидания – тоже один из самых частых источников курьезных ситуаций! Волнение зачастую берет верх и люди ведут себя совсем не так, как обычно.

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