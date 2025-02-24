16 ситуаций, когда логика ушла в небольшой отпуск

15+ ностальгических фото, которые поймут только те, кто терпеливо ждал своей очереди, чтобы поиграть в приставку
Народное творчество
2 года назад
Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда мозг вдруг отключается, а жизнь превращается в эпизод из ситкома. То ключ от соседской двери упорно не хочет открывать свою, то телефон после безуспешных поисков оказывается в руке. Такие моменты, хоть и заставляют почувствовать себя немного неловко, дарят отличный повод посмеяться и делают нас живыми и настоящими.
Свидания – тоже один из самых частых источников курьезных ситуаций! Волнение зачастую берет верх и люди ведут себя совсем не так, как обычно.