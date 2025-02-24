16 ситуаций, когда логика ушла в небольшой отпуск

Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда мозг вдруг отключается, а жизнь превращается в эпизод из ситкома. То ключ от соседской двери упорно не хочет открывать свою, то телефон после безуспешных поисков оказывается в руке. Такие моменты, хоть и заставляют почувствовать себя немного неловко, дарят отличный повод посмеяться и делают нас живыми и настоящими.