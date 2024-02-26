19 бесячих фраз, от которых профессионалы закипают на раз-два
Работать с людьми — дело непростое. Поэтому не удивительно, что у представителей многих профессий есть такие фразы, услышав которые от посетителей или покупателей они закипают за одну секунду. Но это внутри, конечно. Ведь на рабочем месте им положено улыбаться.
Воспитатель
Кассир
Швея
Врач
Парикмахер
Учитель
Дизайнер
Мастер маникюра
Грумер
Юрист
Консультант в книжном магазине
Репетитор
Тренер
Продавец одежды
Системный администратор
Продавец продуктов
Официант
Кондитер
Дизайнер интерьера
На любой работе есть свои особенности и фишки. Например, мы писали о буднях официантов и их уловках, позволяющих получить хорошие чаевые, а ветеринар делилась советами из своей практики, которые важно знать каждому владельцу домашнего питомца.
Комментарии
Смех смехом, но в салоне однажды вообще ни одного зелёного лака не оказалось. Ни одного, никакого, прошлось выбирать цвет морской волны - это было самое и единственное зелёное из всех. Зато розовых гора.
А почему новые статьи на главной странице не появляются? Поэтому их никто и не читает.
Эээ... по-моему, там лоханулась парикмахер, ибо на часах 07:00, а не 08:00... или она ей решила заранее напомнить? Так за час вполне реально собраться и доехать на такси