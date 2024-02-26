19 бесячих фраз, от которых профессионалы закипают на раз-два

Работать с людьми — дело непростое. Поэтому не удивительно, что у представителей многих профессий есть такие фразы, услышав которые от посетителей или покупателей они закипают за одну секунду. Но это внутри, конечно. Ведь на рабочем месте им положено улыбаться.