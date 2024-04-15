Как крупным планом выглядят лица звезд, внешний вид которых нас всегда восхищает

Дизайн
12 минут назад

Все мы любим разглядывать наряды и прически наших любимых звезд на фото с официальных мероприятий. Но наверняка многим из нас хотелось бы поближе рассмотреть их лица. Так вот, мы решили показать их крупным планом.

1. Виктория Боня

LOIC VENANCE / AFP / East News

2. Екатерина Климова

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

3. Алсу

Tarakanov Vadim / East News

4. Полина Гагарина

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

5. Паулина Андреева

Tarakanov Vadim / East News

6. Анна Семенович

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

7. Анфиса Чехова

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

8. Алика Смехова

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

9. Виктория Лопырева

Tarakanov Vadim / East News

10. Юлия Пересильд

Kashaev Pavel / East News

11. Ирина Понаровская

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News, Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

12. Яна Рудковская

Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News

13. Наталья Рудова

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

14. Светлана Бондарчук

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

15. Агния Дитковските

Лызлова Екатерина / PhotoXpress / East News, Лызлова Екатерина / PhotoXpress / East News

16. Елена Подкаминская

Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News

17. Ирина Тонева

Kashaev Pavel / East News

18. Юлия Ковальчук

Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News

19. Полина Максимова

Tarakanov Vadim / East News

20. Лариса Долина

Kashaev Pavel / East News
FräuleinAlichen
2 дня назад

Лол, кто восхищает? Долина? Боже упаси! Да и не так она выглядит. Фильтры снять пробовали?

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Некоторые звезды предпочитают выкладывать свои совсем непарадные фото в соцсети. Так, например, не боятся показывать свои лица без макияжа Ирина Пегова, Равшана Куркова, Ирина Безрукова и многие другие селебрити.

Фото на превью Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

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