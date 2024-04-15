Как крупным планом выглядят лица звезд, внешний вид которых нас всегда восхищает
Дизайн
12 минут назад
Все мы любим разглядывать наряды и прически наших любимых звезд на фото с официальных мероприятий. Но наверняка многим из нас хотелось бы поближе рассмотреть их лица. Так вот, мы решили показать их крупным планом.
1. Виктория Боня
LOIC VENANCE / AFP / East News
2. Екатерина Климова
Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News
3. Алсу
Tarakanov Vadim / East News
4. Полина Гагарина
Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News
5. Паулина Андреева
Tarakanov Vadim / East News
6. Анна Семенович
Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
7. Анфиса Чехова
Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
8. Алика Смехова
Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
9. Виктория Лопырева
Tarakanov Vadim / East News
10. Юлия Пересильд
Kashaev Pavel / East News
11. Ирина Понаровская
Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News, Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News
12. Яна Рудковская
Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News
13. Наталья Рудова
Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
14. Светлана Бондарчук
Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News
15. Агния Дитковските
Лызлова Екатерина / PhotoXpress / East News, Лызлова Екатерина / PhotoXpress / East News
16. Елена Подкаминская
Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News
17. Ирина Тонева
Kashaev Pavel / East News
18. Юлия Ковальчук
Komsomolskaya Pravda / East News, Komsomolskaya Pravda / East News
19. Полина Максимова
Tarakanov Vadim / East News
20. Лариса Долина
Kashaev Pavel / East News
Лол, кто восхищает? Долина? Боже упаси! Да и не так она выглядит. Фильтры снять пробовали?
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Некоторые звезды предпочитают выкладывать свои совсем непарадные фото в соцсети. Так, например, не боятся показывать свои лица без макияжа Ирина Пегова, Равшана Куркова, Ирина Безрукова и многие другие селебрити.
Фото на превью Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
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