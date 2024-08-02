7 юбок, которым уже пора помахать ручкой, и еще 7 улетных вариантов на замену

Конечно, штаны и шорты — это очень удобно. Но почти каждая женщина знает, что юбка может поднять образ на новый уровень. Однако все пойдет насмарку, если выбрать неправильную модель. К счастью, даже для каждого неудачного варианта есть крутые альтернативы.

Теннисная юбка

Модные чарты в этом году покинула теннисная юбка - короткая из плиссированной ткани. Да и, если честно, далеко не всем такая модель нравилась. Частенько подобные юбки бывают неприлично короткими, а белый цвет, как известно, не самый простой для стирки. Но если все же хочется надеть что-то недлинное, то стоит присмотреться с мини-юбкам с оборками. Такие модели элегантны и подойдут практически к любому наряду.

Юбка с крупным принтом

Юбку с крупным принтом лучше сразу отправить в утиль. Эта модель визуально накидывает объем и полнит. Да и к тому же яркие узоры отвлекают от остального образа и иногда выглядят слишком вычурно. Заменить такую юбку можно на модели с мелкими принтами, которые, напротив, способны сделать фигуру визуально стройнее. А юбка с некрупной леопардовой расцветкой, которая на пике популярности в этом году, добавит нотку роскоши в образ.

Юбка из фатина

Такие юбки порой шьют из не очень качественного фатина, поэтому они выглядят дешево. Даже если ткань попалась добротная, классный повседневный образ все равно не получится: юбка будет выглядеть слишком вычурно. Лучше выбрать модели из шифона или кружева.

Юбка-карандаш

Когда-то юбка-карандаш считалась очень гламурной, но постепенно она перешла в разряд скучных офисных вещей. Откровенно говоря, такой фасон еще и не очень удобный. Но это не значит, что подобные модели навсегда покинут наши гардеробы. Стоит лишь избегать классических вариантов из твида, а также темно-синего, угольного и черного цветов. Хорошей альтернативой станут модели ярких расцветок. Еще лучше, если на юбке будут дополнительные элементы декора: рюши, банты, оборки, боковые разрезы. Чтобы образ выглядел завершенным, к юбке нужно правильно подобрать обувь.

Юбка до колен

Любая юбка длиной четко до колена не подходит практически никому. Как правило, колени — это самая тонкая часть ног (если не считать лодыжки) и, закрывая их тканью, мы акцентируем внимание на более объемных икрах. Из-за этого ноги кажутся полными. Кроме того, такая длина визуально делит ноги пополам, из-за чего мы можем выглядеть ниже, чем есть на самом деле. Лучше выбрать юбку на 10 см выше колена или на 15 см выше пола.

Плиссированные юбки

Плиссированные юбки - тоже устаревший вариант. Сочетать их с другими вещами довольно сложно, а еще они визуально прибавляют объем и полнят. Модные дизайнеры в этом году по полной разгулялись и придумали кучу новых моделей юбок. Особенно популярной на подиумах стала "прозрачная" юбка. Но мы бы и сами не рискнули такое надеть. К счастью, есть более применимый тренд - двойная юбка. Это когда над основной непрозрачной юбкой есть еще одна из тонкого просвечивающего материала.

Асимметричная юбка