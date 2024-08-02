7 юбок, которым уже пора помахать ручкой, и еще 7 улетных вариантов на замену
Конечно, штаны и шорты — это очень удобно. Но почти каждая женщина знает, что юбка может поднять образ на новый уровень. Однако все пойдет насмарку, если выбрать неправильную модель. К счастью, даже для каждого неудачного варианта есть крутые альтернативы.
Теннисная юбка
Модные чарты в этом году покинула теннисная юбка - короткая из плиссированной ткани. Да и, если честно, далеко не всем такая модель нравилась. Частенько подобные юбки бывают неприлично короткими, а белый цвет, как известно, не самый простой для стирки. Но если все же хочется надеть что-то недлинное, то стоит присмотреться с мини-юбкам с оборками. Такие модели элегантны и подойдут практически к любому наряду.
Юбка с крупным принтом
Юбку с крупным принтом лучше сразу отправить в утиль. Эта модель визуально накидывает объем и полнит. Да и к тому же яркие узоры отвлекают от остального образа и иногда выглядят слишком вычурно. Заменить такую юбку можно на модели с мелкими принтами, которые, напротив, способны сделать фигуру визуально стройнее.
А юбка с некрупной леопардовой расцветкой, которая на пике популярности в этом году, добавит нотку роскоши в образ.
Юбка из фатина
Такие юбки порой шьют из не очень качественного фатина, поэтому они выглядят дешево. Даже если ткань попалась добротная, классный повседневный образ все равно не получится: юбка будет выглядеть слишком вычурно. Лучше выбрать модели из шифона или кружева.
Юбка-карандаш
Когда-то юбка-карандаш считалась очень гламурной, но постепенно она перешла в разряд скучных офисных вещей. Откровенно говоря, такой фасон еще и не очень удобный. Но это не значит, что подобные модели навсегда покинут наши гардеробы. Стоит лишь избегать классических вариантов из твида, а также темно-синего, угольного и черного цветов.
Хорошей альтернативой станут модели ярких расцветок. Еще лучше, если на юбке будут дополнительные элементы декора: рюши, банты, оборки, боковые разрезы.
Чтобы образ выглядел завершенным, к юбке нужно правильно подобрать обувь.
Юбка до колен
Любая юбка длиной четко до колена не подходит практически никому. Как правило, колени — это самая тонкая часть ног (если не считать лодыжки) и, закрывая их тканью, мы акцентируем внимание на более объемных икрах. Из-за этого ноги кажутся полными. Кроме того, такая длина визуально делит ноги пополам, из-за чего мы можем выглядеть ниже, чем есть на самом деле.
Лучше выбрать юбку на 10 см выше колена или на 15 см выше пола.
Плиссированные юбки
Плиссированные юбки - тоже устаревший вариант. Сочетать их с другими вещами довольно сложно, а еще они визуально прибавляют объем и полнят.
Модные дизайнеры в этом году по полной разгулялись и придумали кучу новых моделей юбок. Особенно популярной на подиумах стала "прозрачная" юбка. Но мы бы и сами не рискнули такое надеть. К счастью, есть более применимый тренд - двойная юбка. Это когда над основной непрозрачной юбкой есть еще одна из тонкого просвечивающего материала.
Асимметричная юбка
Ассиметричная юбка одно время была на пике популярности, каждая модница старалась заполучить ее. Однако этот вариант устарел еще в прошлом году. Заменить можно простой прямой юбкой, которая всегда выглядит утонченно.
Но не только юбка влияет на стильный образ. Важна каждая деталь. Поэтому загляните и в другие наши статьи на тему моды: