10 моделей обуви, на которые не стоит тратиться, даже если они в трендах

Выбирать обувь, опираясь исключительно на модные тенденции, — не самая лучшая затея. Некоторые модели устареют уже через год, другие — идут далеко не всем, а третьи и вовсе — могут навредить здоровью. Эта статья как раз о такой обуви, которую лучше оставить в магазине, даже если она самая модная и красивая.

Туфли с каблуком, находящимся не под пяткой

Расположение каблука играет не последнюю роль в комфортной носке туфель. Он должен находится под пяткой, так как на нее делается основной упор при ходьбе. А вот модный смещенный к кромке каблук приведет к неравномерной нагрузке на стопу, и уже через несколько часов вы подумаете: «Ногам кранты». Ведь они быстро устанут.

Шлепанцы



Кажется, что шлепанцы будто созданы для лета. А вот для здоровья ног эти «тапочки» не так уж и хороши. Дело в том, что они плохо поддерживают стопу, из-за чего могут возникнуть неприятные последствия, вплоть до растяжений и воспалений связок. Лучше выбирать модели обуви, где есть поддержка пятки, например, с ремешком на лодыжке.

Обувь из металлизированных материалов

Nika88 4 дня назад Не помню, сколько лет моим сандалиям "металлического оттенка", но это тот вариант, который сочетается практически с любой одеждой. - - Ответить

Обувь в металлических оттенках, пожалуй, самый горячий хит этого года. Она неплохо смотрится почти в любом образе. Однако с покупкой лучше не спешить, ведь есть риск выкинуть деньги на ветер. Дело в том, что подобные тренды быстро становятся неактуальными. И вернется ли на них мода снова — никто не знает. А также, металлическое покрытие очень легко повредить, из-за чего обувь будет выглядеть непрезентабельно.

Обувь с большим количеством завязок

Pixel Google 4 дня назад Справа кронты ногам.

Долго в них не проходишь.

Эти тонкие перемычки потом отрываешь вместе с кожей.



Слева не вижу нелепостей.

Симпатично. Полюбовалась бы. Сама бы не одела. Стиль другой. - - Ответить

Завязки на летней обуви нужны не только для красоты. Благодаря им можно удобно закрепить обувь на ноге так, чтобы она не болталась. Однако не стоит перебарщивать. Большое количество завязок визуально режет длину ног. Да и впившиеся в кожу «веревочки» выглядят нелепо. Лучше обратить внимание на минималистичные тонкие завязки.

Непроницаемые кроссовки



Когда приходит лето, многие носят проветриваемые сандалии. Но некоторые люди уверены, что ходить в закрытой обуви может быть не менее комфортно. Главное, подобрать ее правильно. Например, не использовать кроссовки из плотных синтетических материалов и водонепроницаемые модели. Такая пара может сберечь ноги от внешней влаги, например, при дожде. А вот нежелательный пот, наоборот, будет удерживать.

Обувь на танкетке

Жесткая подошва обуви на танкетке часто мешает естественному движению ног при ходьбе. Особенно печальная ситуация складывается, когда пятка поднимается гораздо выше, чем носок. Так возникает дополнительное давление на плюсневые кости. Чтобы снизить нагрузку, можно выбирать обувь с более плоской платформой. Это немного ослабит давление на подушечки стопы.

Белые кроссовки

горнячка 4 дня назад Самые легко отмываемые белые кроссовки у ребёнка были куплены за бонусы и по акции. Сделаны из кожи молодого дерматина, но! подошва отлично отмывалась просто мылом, а верх не мялся и не покрылся трещинами - - Ответить

Чтобы белая обувь выглядела презентабельно, ее приходится регулярно чистить от пятен и пыли. Это такой же элемент ухода за вещами, как привычное натирание до блеска кожаных ботинок. Только вот когда речь идет о белоснежных кроссовках, оказывается, что поддерживать их в опрятном состоянии не так уж просто. Некоторые эксперты предлагают задуматься, оправдан ли интерес к таким моделям или их можно заменить на более практичные изделия. А модницы вообще считают, что белые теннисные кроссовки выглядят «дешево».

Текстильные эспадрильи

Обувь из ткани быстро пачкается и теряет форму. Характерный пример — текстильные эспадрильи. Специалисты даже предлагают брать эспадрильи на размер меньше, ведь они растопчутся. Такая обувь может пригодиться на отдыхе или в жарком климате, но все-таки более надежными будут их кожаные собратья.

Лакированная обувь

Лакированная обувь сейчас в моде. На полке магазина, она, конечно, выглядит роскошно. Вот только при частом использовании лак, скорее всего, быстро износится и потрескается. Чтобы этого не произошло, придется потратиться на специальные средства. Хотя проще прикупить нелакированную модель, уход за которой не повлечет слишком много дополнительных трат.

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