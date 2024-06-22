10 летних вещей, которые даже точеную фигурку превратят в бочонок
Наступила жара, поэтому многие стали обновлять гардероб или доставать из закромов летние вещи. Но, к сожалению, некоторые из них смотрятся хорошо только на отфотошопленных фотографиях, а вот на реальных фигурах выглядят, мягко говоря, не очень. Но на замену таким вещам есть крутые аналоги.
Статья содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Юбки до колен
Юбка до колена режет длину ног и делает их визуально полнее. Колени, как правило, это вторая после лодыжек часть ног, где меньше всего объема. Закрывая ее тканью, мы делаем акцент на икрах. А еще такая длина визуально «делит» ноги пополам, что тоже не очень хорошо. А вот юбка на 10 см выше колена или на 15 см выше от пола — то, что нужно.
Одежда с мелким принтом
Платья и другие летние вещи с принтом — это практически необходимый элемент гардероба в жару. Ведь он яркий, интересный, добавляет живости наряду. Однако с мелким принтом стоит быть осторожней, он может визуально накинуть лишних килограммов. Но совсем от узоров отказывать не надо. Стоит поискать вещи, где принт расположен в тех местах, куда нужно «перетянуть» внимание, тогда он сыграет на руку.
Туфли на кошачьем каблуке
Каблук «котенка», пожалуй, самая популярная обувь в этом году. Разумеется, подобная модель очень удобна и хорошо сочетается с другими нарядами. Вот только элегантности такой вариант не добавляет, а, напротив, визуально делает фигуру более крупной и низкорослой. Высокие каблуки, хоть и менее удобны, однако они удлиняют ноги.
Платья-рубашки
Свободные платья-рубашки и другие похожие модели, казалось бы, помогают скрыть любые нюансы фигуры, но на деле только создают дополнительный объем. Стоит убедиться, что наряд сидит не слишком свободно, иначе образ станет не легким, а грузным.
А лучше выбрать платье с запахом, которое подчеркивает все достоинства фигуры. Другой отличный вариант — платье со сборкой. Изящные складки привлекают внимание к самым выигрышным частям фигуры и создают изящный силуэт.
Обувь на платформе
Хотя такие модели удобно носить, они зачастую выглядят слишком громоздкими и тяжелыми. Это в свою очередь может сделать фигуру приземистой (словно девушка стала гномиком) и добавить лишние килограммы.
В идеале стоит выбрать обувь на каблуке и без излишних декоративных элементов. Любые ремешки в области щиколотки будут визуально укорачивают фигуру.
Платья оверсайз
Если честно, подобные платья а-ля «мешок» из-под картошки не идут никому. Ведь они могут накинуть килограммов, в результате чего фигура будет визуально выглядеть «как тумбочка». А вот заменить их можно на тренд этого года — платье «песочные часы». Обычно оно приталенное с летящим верхом, выглядит элегантно и поднимает образ на новый уровень.
Трикотажные изделия
К сожалению, слишком тонкая ткань со временем растягивается и выглядит дешево. А если материал слишком прилегает к телу, буквально прилипает к нему, фигура кажется массивнее.
Одежда из более плотных и тяжелых тканей лучше сохраняет форму и подчеркивают достоинства фигуры. А чтобы вещи еще лучше сидели, стоит выбирать модели со шнуровкой. Такую одежду легко можно подогнать и в результате кажется, что она сшита на заказ.
Юбки с эластичным поясом
Пояс-резинка не добавит шика фигуре. Дело в том, что в месте, где он прилегает к телу, появляются дополнительные складки из ткани. Это визуально полнит, фигура выглядит «как тумбочка». К тому же, нельзя сказать, что это удобно. Ведь если пояс хоть чуть-чуть растянулся, то юбка будет болтаться вверх-вниз. Вместо подобных вещей, лучше обратить внимание на модели с ремешком, который поможет вылепить осиную талию.
Плиссированные юбки
Складки на одежде призваны обеспечить ей лучшую посадку и подчеркнуть естественные изгибы тела. Но в некоторых случаях они могут не только привлечь нежелательное внимание к некоторым областям, но и создать дополнительный объем.
Лучше выбрать юбку, украшенную вертикальным разрезом или застежкой на пуговицах, это сделает барышню визуально выше и стройнее.
Блузки-туники
Блузки, футболки и рубашки, которые скрывают самую широкую часть бедер, укорачивают любую фигуру. Если же изделие кажется слишком свободным, оно еще и визуально прибавляют объем. Складывается впечатление, что такая одежда отлично скрывает все, что хочется скрыть, но на деле женщина выглядит только более массивно.
Лучше выбрать более облегающую модель длиной чуть выше середины бедра. Или же примерить свободную блузку, но с открытыми плечами. Такие вещи демонстрируют ключицы и подчеркивают самую широкую часть торса, благодаря чему талия кажется тоньше, а фигура стройнее.
Важно грамотно подбирать летние вещи, чтобы они были не только комфортными, но и красивыми. У нас есть и другие статьи, которые помогут поднять образ для жаркой погоды на новый уровень: