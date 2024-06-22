10 летних вещей, которые даже точеную фигурку превратят в бочонок

Наступила жара, поэтому многие стали обновлять гардероб или доставать из закромов летние вещи. Но, к сожалению, некоторые из них смотрятся хорошо только на отфотошопленных фотографиях, а вот на реальных фигурах выглядят, мягко говоря, не очень. Но на замену таким вещам есть крутые аналоги. Статья содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Юбки до колен

Юбка до колена режет длину ног и делает их визуально полнее. Колени, как правило, это вторая после лодыжек часть ног, где меньше всего объема. Закрывая ее тканью, мы делаем акцент на икрах. А еще такая длина визуально «делит» ноги пополам, что тоже не очень хорошо. А вот юбка на 10 см выше колена или на 15 см выше от пола — то, что нужно.

Одежда с мелким принтом

Платья и другие летние вещи с принтом — это практически необходимый элемент гардероба в жару. Ведь он яркий, интересный, добавляет живости наряду. Однако с мелким принтом стоит быть осторожней, он может визуально накинуть лишних килограммов. Но совсем от узоров отказывать не надо. Стоит поискать вещи, где принт расположен в тех местах, куда нужно «перетянуть» внимание, тогда он сыграет на руку.

Туфли на кошачьем каблуке

Каблук «котенка», пожалуй, самая популярная обувь в этом году. Разумеется, подобная модель очень удобна и хорошо сочетается с другими нарядами. Вот только элегантности такой вариант не добавляет, а, напротив, визуально делает фигуру более крупной и низкорослой. Высокие каблуки, хоть и менее удобны, однако они удлиняют ноги.

Платья-рубашки

Свободные платья-рубашки и другие похожие модели, казалось бы, помогают скрыть любые нюансы фигуры, но на деле только создают дополнительный объем. Стоит убедиться, что наряд сидит не слишком свободно, иначе образ станет не легким, а грузным. А лучше выбрать платье с запахом, которое подчеркивает все достоинства фигуры. Другой отличный вариант — платье со сборкой. Изящные складки привлекают внимание к самым выигрышным частям фигуры и создают изящный силуэт.

Обувь на платформе

Хотя такие модели удобно носить, они зачастую выглядят слишком громоздкими и тяжелыми. Это в свою очередь может сделать фигуру приземистой (словно девушка стала гномиком) и добавить лишние килограммы. В идеале стоит выбрать обувь на каблуке и без излишних декоративных элементов. Любые ремешки в области щиколотки будут визуально укорачивают фигуру.

Платья оверсайз

Если честно, подобные платья а-ля «мешок» из-под картошки не идут никому. Ведь они могут накинуть килограммов, в результате чего фигура будет визуально выглядеть «как тумбочка». А вот заменить их можно на тренд этого года — платье «песочные часы». Обычно оно приталенное с летящим верхом, выглядит элегантно и поднимает образ на новый уровень.

Трикотажные изделия

К сожалению, слишком тонкая ткань со временем растягивается и выглядит дешево. А если материал слишком прилегает к телу, буквально прилипает к нему, фигура кажется массивнее. Одежда из более плотных и тяжелых тканей лучше сохраняет форму и подчеркивают достоинства фигуры. А чтобы вещи еще лучше сидели, стоит выбирать модели со шнуровкой. Такую одежду легко можно подогнать и в результате кажется, что она сшита на заказ.

Юбки с эластичным поясом

Пояс-резинка не добавит шика фигуре. Дело в том, что в месте, где он прилегает к телу, появляются дополнительные складки из ткани. Это визуально полнит, фигура выглядит «как тумбочка». К тому же, нельзя сказать, что это удобно. Ведь если пояс хоть чуть-чуть растянулся, то юбка будет болтаться вверх-вниз. Вместо подобных вещей, лучше обратить внимание на модели с ремешком, который поможет вылепить осиную талию.

Плиссированные юбки

Складки на одежде призваны обеспечить ей лучшую посадку и подчеркнуть естественные изгибы тела. Но в некоторых случаях они могут не только привлечь нежелательное внимание к некоторым областям, но и создать дополнительный объем. Лучше выбрать юбку, украшенную вертикальным разрезом или застежкой на пуговицах, это сделает барышню визуально выше и стройнее.

Блузки-туники