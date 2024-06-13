10 вещей для пляжа, без которых грамотная дама в отпуск не летит

Купальник, очки, полотенце... Что же еще должно быть в пляжной сумочке? Ведь аксессуары не менее важны, чем одежда и бикини: они помогут создать стильный и практичный образ. Оказалось, что в пляжной моде тоже есть свои тренды, и на них стоит обращать внимание.

Панамы

Криптозоолог мамкин 18 минут назад Блин, ну честно, панамы это разве стильно? У меня есть одна, да, удобно. Но это либо образ грибника либо маминого пирожка. - - Ответить

Широкополые шляпы всегда будут уместны на пляже, однако сейчас они не в моде. Шляпы-козырьки не занимают особого места в списке трендов этого года, их лучше оставить для активного отдыха и спорта. А вот панамы на пике популярности. И не мудрено, ведь они практичные и стильные.

Сумки

У каждой женщины есть базовая сумочка нейтрального цвета, которую она носит всегда и везде. Но на пляже такой вариант смотрится простенько и не совсем уместно. А вот плетеная сумка будто создана для того, чтобы с ней отправиться на берег. И не важно, сплетена она из рафии или кожи — в любом случае такие модели на пике популярности в этом году. А очень горячий хит — это сумка с необычным декором.

Парео

На пляж и без парео? Зря, ведь это очень функциональная вещь, которая также поднимет образ на новый уровень. Его можно повязать как платье, юбку или просто накинуть на плечи. Только лучше избегать слишком кричащих аляповатых принтов — они сейчас не в моде. Отличное решение — однотонное парео или аксессуар с яркими цветовыми пятнами.

Шлепанцы

Высокие каблуки на пляже не очень-то уместны, да и в этом году они явно сдают модные позиции. В тренде снова пляжные шлепанцы всех цветов и материалов. Но нам кажется, что простая модель в базовом цвете выглядит скучновато. Лучше разнообразить пляжный гардероб сланцами с необычным декором.

Очки

Главная задача солнечных очков — защищать глаза от света. Но не стоит недооценивать их вклад в стильный образ. Например, миниатюрные тонкие очки, а также очки-кошки, вышли из моды. Зато на пике популярности крупные варианты, чем-то напоминающие маску.

Вязаные вещи

Вязание ассоциируется с толстыми объемными свитерами и кардиганами, больше подходящими для зимы. Однако вязаные вещи перекочевали и в летний гардероб. Ажурные кофты, платья и накидки из легких материалов, например, хлопка, шикарно смотрятся на пляже. Благодаря «воздушным» узорам, такая одежда не только выглядит необычно и стильно, но и жарко в ней не будет.

Кимоно и прозрачные накидки

А если вязаные из хлопка изделия кажутся слишком тяжелыми и замысловатыми, то можно выбрать кимоно или накидку из прозрачной ткани. Они уместны на пляже и даже в городе, выглядят роскошно, да еще и в тренде в этом году. Кроме того, с ними можно создать множество крутых стильных образов.

Саронг

Если вещь нужна только для того, чтобы чем-то прикрыться на пляже, то прекрасно подойдет саронг. Это отрез ткани, который немного меньше, чем парео, и обычно повязывается на поясе как юбка. Можно выбрать любые расцветки, но в тренде сейчас тропические узоры и флуоресцентные цвета. А еще можно круто сочетать саронг и купальник, создавая стильные образы.

Украшения

Будто вдохновленные летом, дизайнеры решили, что в этом году в тренде будут украшения с морской тематикой. Рыбки, якори, ракушки — все это как нельзя лучше подходит для пляжа. А вот от чего лучше отказаться, отправляясь на берег, так это от сережек-гвоздиков.

Шарфы

Легкие летние шарфы снова в моде. Их можно обернуть вокруг шеи, повязать на голову или использовать в качестве аксессуара к сумке. Лучше выбрать абстрактные или цветочные узоры, которые придадут изюминку наряду.