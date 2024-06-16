6 причесок и окрашиваний, которые уже попахивают нафталином. Но есть крутые альтернативы
Каждая женщина знает, что если грамотно подобрать стрижку и цвет волос, то уверенность в себе взлетает до небес. Однако и в парикмахерском деле есть свои тренды, которых все же стоит придерживаться. Но если вдруг какая-то прическа оказалась устаревшей, то ей всегда найдется достойная замена.
Устарело: каре с прямым срезом
Волосы длиной до плеч, пожалуй, навряд ли выйдут из моды. Однако боб бобу рознь. Прямая линия волос сейчас считается устаревшей, да и, если честно, выглядит немного скучно и простенько.
В такой прическе не хватает объема, волосы смотрятся безжизненно. А это накидывает лет.
Тренд: текстурные слои
Чем больше слоев — тем круче. Особенно подходит новый тренд тонким волосам, который позволяет придать объем прическе. Основное внимание стоит уделить средней линии волос и кончикам — именно там можно сделать много слоев, которые поднимут образ на новый уровень.
Устарело: медные оттенки
Нельзя сказать, что медный категорически под запретом: просто в 2023 году его популярность была гораздо выше, чем сейчас, и такой цвет уже, считай, вчерашний день. Нынче девушки выбирают более естественные и теплые оттенки. Стилисты говорят, что мода на медный эволюционирует в моду на красный.
Тренд: карамельные оттенки
Цвет растопленной карамели на волосах может стать вариантом must have для девушек, которые давно мечтают о более светлых волосах, но пока не решаются на блонд. Кроме того, можно даже не краситься полностью, а добавить карамельные блики. В особенности эффектно этот цвет смотрится на кудрявых волосах.
Устарело: пепельный блонд
Благородный холодный блонд смотрится роскошно. Однако такое тотальное окрашивание и постоянно тонирование могут навредить волосам, да и влетает это удовольствие в копеечку. Сейчас модницы приглядываются к более натуральным и естественным оттенкам волос.
Тренд: натуральные теплые оттенки
Клубничный блонд — вот что на пике популярности в последнее время. А совсем недавно многие девушки стали пробовать оттенок, который называется «ванильный чай». Он характерен тем, что корни остаются в своем естественном оттенке, а осветленные волосы имеют песочный или бежевый подтон. Такое окрашивание отрастает очень плавно и естественно, отлично подойдет тем, кто хочет отойти от тотального обесцвечивания к натуральному цвету волос. .
Устарело: две белые пряди у лица
Вы могли видеть это популярное окрашивание у знаменитостей, в TikTok или даже просто на улице: многие молодые девушки подхватили моду на осветление прядок у лица. Некоторые красили пряди не в светлый, а в яркий цвет — рыжий или розовый, например. Но стилисты надеются, что эта «рамка» у лица совсем скоро канет в небытие. Вот Дуа Липа, например, уже красится в трендовый бордовый.
Тренд: скандинавская линия роста волос
Но любительницам светлых оттенков у лица переживать не стоит: на смену двум прямым прядям, окрашенным в контрастный цвет, приходит скандинавский тренд. Он идеально подходит для блондинок, которые хотят «чуть посветлее»: суть этого окрашивания — создать в зоне линии роста волос блики, которые будут на тон-другой светлее основного цвета волос. Переход от осветленной части к остальным волосам должен получиться мягким, и тогда будет выглядеть очень круто.
Устарело: «вылизанные» укладки
Имеются ввиду те укладки, которые очевидно сделаны с помощью горячих приборов, таких как плойка или утюжок. Это может быть как ультрагладкое выпрямление, так и упругие локоны. Обычно в таком случае используется большое количество лака для волос. Выглядит это неестественно, и все больше модниц сейчас отказываются от подобных «идеальных» причесок.
Тренд: укладка без стайлеров
У заядлых модниц сейчас все чаще можно заметить отсутствие укладки, когда волосы высушены естественным путем, даже без фена. Но если все же хочется создать какую-либо прическу, не прибегая к стайлерам и лаку для волос, то есть множество других техник: косички, бигуди и даже стрижки, в которых волосы после высыхания ложатся «как нужно».
Устарело: балаяж
Еще совсем недавно балаяж, омбре и другие окрашивания, где темные корни контрастируют со светлыми кончиками, были очень модными. Но все популярное рано или поздно надоедает. В тренде сейчас натуральность и здоровье волос, поэтому и окрашивания теперь выглядят более естественно.
Тренд: легкие блики
Тем не менее, нельзя отрицать, что окрашивания некоторых прядей в более светлые цвета, придает прическе объем и интересную текстуру, поэтому полностью это явление в парикмахерском деле едва ли когда-то насовсем уйдет из моды. Однако сейчас мастера делают мелирование, в котором осветленные пряди максимально близко схожи по тону с натуральным цветом волос. Это выглядит естественно, красиво, а контраст не так сильно бросается в глаза.
Но не только прическа играет решающую роль в цельном образе. На остальные детали также нужно обращать внимание. У нас есть другие статьи, которые могут оказаться полезными в этом вопросе: