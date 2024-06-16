6 причесок и окрашиваний, которые уже попахивают нафталином. Но есть крутые альтернативы

Каждая женщина знает, что если грамотно подобрать стрижку и цвет волос, то уверенность в себе взлетает до небес. Однако и в парикмахерском деле есть свои тренды, которых все же стоит придерживаться. Но если вдруг какая-то прическа оказалась устаревшей, то ей всегда найдется достойная замена.

Устарело: каре с прямым срезом

East News

Волосы длиной до плеч, пожалуй, навряд ли выйдут из моды. Однако боб бобу рознь. Прямая линия волос сейчас считается устаревшей, да и, если честно, выглядит немного скучно и простенько. В такой прическе не хватает объема, волосы смотрятся безжизненно. А это накидывает лет.

Тренд: текстурные слои

Evan Agostini/Invision/East News

Чем больше слоев — тем круче. Особенно подходит новый тренд тонким волосам, который позволяет придать объем прическе. Основное внимание стоит уделить средней линии волос и кончикам — именно там можно сделать много слоев, которые поднимут образ на новый уровень.

Устарело: медные оттенки

AFP/EAST NEWS

Нельзя сказать, что медный категорически под запретом: просто в 2023 году его популярность была гораздо выше, чем сейчас, и такой цвет уже, считай, вчерашний день. Нынче девушки выбирают более естественные и теплые оттенки. Стилисты говорят, что мода на медный эволюционирует в моду на красный.

Тренд: карамельные оттенки

Cyril Pecquenard/KCS/East News

Цвет растопленной карамели на волосах может стать вариантом must have для девушек, которые давно мечтают о более светлых волосах, но пока не решаются на блонд. Кроме того, можно даже не краситься полностью, а добавить карамельные блики. В особенности эффектно этот цвет смотрится на кудрявых волосах.

Устарело: пепельный блонд

AFP/EAST NEWS

Благородный холодный блонд смотрится роскошно. Однако такое тотальное окрашивание и постоянно тонирование могут навредить волосам, да и влетает это удовольствие в копеечку. Сейчас модницы приглядываются к более натуральным и естественным оттенкам волос.

Тренд: натуральные теплые оттенки

PHOTOlink/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

Клубничный блонд — вот что на пике популярности в последнее время. А совсем недавно многие девушки стали пробовать оттенок, который называется «ванильный чай». Он характерен тем, что корни остаются в своем естественном оттенке, а осветленные волосы имеют песочный или бежевый подтон. Такое окрашивание отрастает очень плавно и естественно, отлично подойдет тем, кто хочет отойти от тотального обесцвечивания к натуральному цвету волос. .

Устарело: две белые пряди у лица

VALERIE MACON/AFP/East News

Вы могли видеть это популярное окрашивание у знаменитостей, в TikTok или даже просто на улице: многие молодые девушки подхватили моду на осветление прядок у лица. Некоторые красили пряди не в светлый, а в яркий цвет — рыжий или розовый, например. Но стилисты надеются, что эта «рамка» у лица совсем скоро канет в небытие. Вот Дуа Липа, например, уже красится в трендовый бордовый.

Тренд: скандинавская линия роста волос

Но любительницам светлых оттенков у лица переживать не стоит: на смену двум прямым прядям, окрашенным в контрастный цвет, приходит скандинавский тренд. Он идеально подходит для блондинок, которые хотят «чуть посветлее»: суть этого окрашивания — создать в зоне линии роста волос блики, которые будут на тон-другой светлее основного цвета волос. Переход от осветленной части к остальным волосам должен получиться мягким, и тогда будет выглядеть очень круто.

Устарело: «вылизанные» укладки

Evan Agostini / Invision / East News

Имеются ввиду те укладки, которые очевидно сделаны с помощью горячих приборов, таких как плойка или утюжок. Это может быть как ультрагладкое выпрямление, так и упругие локоны. Обычно в таком случае используется большое количество лака для волос. Выглядит это неестественно, и все больше модниц сейчас отказываются от подобных «идеальных» причесок.

Тренд: укладка без стайлеров

У заядлых модниц сейчас все чаще можно заметить отсутствие укладки, когда волосы высушены естественным путем, даже без фена. Но если все же хочется создать какую-либо прическу, не прибегая к стайлерам и лаку для волос, то есть множество других техник: косички, бигуди и даже стрижки, в которых волосы после высыхания ложатся «как нужно».

Устарело: балаяж

Jordan Strauss/Invision/East News

Еще совсем недавно балаяж, омбре и другие окрашивания, где темные корни контрастируют со светлыми кончиками, были очень модными. Но все популярное рано или поздно надоедает. В тренде сейчас натуральность и здоровье волос, поэтому и окрашивания теперь выглядят более естественно.

Тренд: легкие блики

Тем не менее, нельзя отрицать, что окрашивания некоторых прядей в более светлые цвета, придает прическе объем и интересную текстуру, поэтому полностью это явление в парикмахерском деле едва ли когда-то насовсем уйдет из моды. Однако сейчас мастера делают мелирование, в котором осветленные пряди максимально близко схожи по тону с натуральным цветом волос. Это выглядит естественно, красиво, а контраст не так сильно бросается в глаза.