10 идей для причесок и окрашиваний, с которыми образ будет выглядеть так, будто над ним голливудский стилист поработал

Маникюр и педикюр сделали, платьев накупили... ах, ведь надо и прическу обновить! Возможно, в этом сезоне пора поэкспериментировать с волосами. К счастью, 2024 год преподнес нам множество отпадных трендов укладок, стрижек и окрашиваний, которые обязательно стоит попросить сделать своего мастера.

Короткий боб

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News , MICHAEL TRAN/AFP/East News Lora177 19 часов назад Справа-овальная форма лица и и выдающийся нос стали ещё длиннееееее....;)) - - Ответить

Короткая стрижка — самое то на лето. Но и забывать о моде не стоит. Например, лучше избегать стрижки пикси с длинной челкой. Она безнадежно устарела. Да и к тому же, это неудобно, ведь челку придется постоянно укладывать. Стоит присмотреться к горячему тренду — короткому бобу. Это каре одной длины до скул или подбородка. Такая стрижка отлично поддается укладке, выглядит свежо и элегантно.

Стрижка «китти»

Hahn Lionel/ABACA USA/EAST NEWS , Jordan Strauss/Invision/East News Олена 6 часов назад Хм, густые волосы Енистон смотрятся как редкие и посеченные. - - Ответить

Если прямой срез немного наскучил, то есть выход — актуальная в этом году стрижка «китти». Это каре длиной до ключиц, где волосы пострижены слоями, которые красиво обрамляют лицо. Смотрится такая прическа живо и динамично, добавляет объема волосам. А вот знаменитую «Рейчел», которую в моду ввела Дженнифер Энистон еще в начале 2000-х, лучше оставить в прошлом. Это устаревший вариант, который, к тому же, подходит далеко не всем.

Укладка «боб клеш»

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News Неопознанная выхухоль 21 час назад О, оказывается, если я помою волосы и не уложу их, буду сама модная )) а я то мучилась с брашингом и утюжком - - Ответить

Укладка каре с зачесом назад, которую ввела в моду Ким Кардашьян, уже, вероятно, многим надоела и стала неактуальной. Если хочется необычную укладку для каре, то стоит присмотреться к «бобу клеш». Кончики волос закручиваются не во внутрь, а наружу — это смотрится свежо и элегантно.

Окрашивание «Бемби блонд»

FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News , zz/John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

В последние годы микромелирование было очень популярным. Однако сегодня такое окрашивание утрачивает актуальность. В трендах более естественные цвета, а не высветленные до холодного блонда пряди. Стоит присмотреться к окрашиванию в технике «Бэмби блонд». Это мелирование, но с широкими прядями, окрашенными в теплые маслянистые тона. Такая прическа выглядит более естественно и свежо.

Окрашивание «медовый блонд»

PacificCoastNews/EAST NEWS , MICHAEL TRAN/AFP/East News Ольга 12 часов назад Справа естественнее. Хотя вроде как Николь Кидман натуральная блондинка - - Ответить

Яркий платиновый блонд — это, безусловно, красиво. Однако такое окрашивание портит волосы, и сразу видно, что цвет ненатуральный. В этом году мода идет по пути естественности. Поэтому, если хочется быть блондинкой, то стоит выбрать натуральные теплые оттенки. На пике популярности «медовый» блонд", а также рекомендуется присмотреться к кремовым, абрикосовым и клубничным вариантам.

Объемные укладки

Invision/Invision/East News , Chris Pizzello/Invision/East News Mirasun 11 часов назад Ну т.е. слева слишком "идеальна", а справа - сама естественность? - - Ответить

Вероятно, модницы устали от вытянутых прямых гладких волос. Дело в том, что такая прическа слишком «идеальная». Настолько, что выглядит неестественно. И, как известно, утюжок может сильно навредить волосам. Сейчас актуальны объемные укладки с завитками. Особенно стоит обратить внимание на боб в стиле барокко. Это каре, но с кудрями и объемом, которые можно уложить в причудливые формы.

Окрашивание «белые грибы»

Серый блонд был популярен довольно долго. Однако «фейковая» седина сегодня не актуальна. Серый подтон все равно будет в моде, но в другой интерпретации. Сегодня популярно окрашивание «белые грибы», которое подразумевает коричневые оттенки с пепельным отливом. Такой цвет выглядит естественно и много кому идет.

Однотонный черный цвет волос

В этом году монохромный черный цвет вновь стал актуальным. Строго говоря, он никогда и не выходил из моды, однако в последнее время окрашивания с высветленными прядями были более популярны. Дело в том, что однотонное темное окрашивание может старить, а корни нужно подкрашивать так же регулярно, как и блонд, чтобы выглядеть презентабельно. Да и не каждому подобный оттенок к лицу. Поэтому лучше выбирать черный цвет волос, только если вы точно уверены, что он вам идет.

«Эльфийская» челка

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News Pantika 3 часа назад А, так вот как оказывается называется моя челка, которую я ношу всю мою жизнь)) Эльфийская, блин)) Буду знать. Пойду срочно кому-нибудь похвастаюсь))))) - - Ответить

В последнее время челки разных длин и форм приобрели небывалую популярность. Особенно многим нравилась челка-шторка, длина которой ниже глаз. Однако, надо полагать, это не очень-то практично и удобно. В этом году в тренды ворвалась «эльфийская челка». Она такая же слегка «рваная» как и «шторка», но ее длина заканчивается выше. Волосы не лезут в глаза, а прическа выглядит легко, динамично и свежо.

Текстурные кудри

Joel Ryan/Invision/AP/East News , AFP/EAST NEWS САН 5 часов назад Текстикульные кудри...

А че, такие прически в парикмахерских делают? Отстал я от жизни совсем. - - Ответить

«Мокрая» укладка, в которой волосы выглядят влажными, сдает свои позиции. На смену ей пришли естественные текстурные кудри, которые выглядят так, будто волосы были высушены без фена и других стайлеров. Такого можно добиться с помощью соляных спреев.

Благое дело — обновить прическу в начале лета. Но также не стоит забывать и про ногти. У нас есть статья с крутыми идеями педикюра, которые смело можно показывать своему мастеру.