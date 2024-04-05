8 незаменимых вещей в шкафу у мам, которые и сидят удобно, и смотрятся прелестно

Одному подгузник поменяй, другого в сад отведи, покорми, погуляй, спать уложи. В этой суматохе время на гардероб найдется лишь у Чудо-женщины. Да и мало какие стильные шмотки созданы для того, чтобы заниматься материнскими делами. А так хочется выглядеть эффектно даже на детской площадке. Рассказываем, какие вещи на раз-два преобразят ваш образ.

В конце статьи раскрываем секреты стилистов, как превратить привычные леггинсы в часть эффектного наряда.

Рубашка оверсайз

evairisha 53 минуты назад смотреть верх или вниз?и в целом - тихий ужас - - Ответить

Модель особенно подойдет тем, кто недавно стал мамой и только приходит в форму. Такая рубашка мгновенно преобразит образ и придаст уверенности. Можно приобрести классическую белую рубашку. Но вообще стоит обратить внимание на модели в тонкую вертикальную полоску. Они добавят еще больше грации. Сочетать оверсайз рубашку можно с джинсами, широкими брюками, шортами и так далее.

Комбинезон

Светлана И. 1 час назад Иногда так хочется изобрести комбинезон, чтоб нормально снимался в некоторых ситуациях. Потом вспоминаю, что уже изобрели, называется "брючный костюм" - - Ответить

Комбинезон может играть роль и повседневной одежды, и торжественного наряда, если, например, вы собираетесь отметить день рождения ребенка. Главное — подобрать элегантную, приталенную вещь. Носите модели разной длины в зависимости от погоды или от того, какой стиль хотите создать. А насчет обуви можно не волноваться. С комбинезоном сочетается все что угодно: и обычные кроссовки, и туфли на танкетке, если идете на праздник.

Водолазка

Криптокартограф даркнета 19 минут назад Люблю нейросеточные иллюстрации моды как отдельный сорт кринжа - - Ответить

Водолазка — универсальный вариант одежды, причем не только для зимы. Ее можно сочетать с разными вещами. Когда нет времени и сил заморачиваться, можно просто надеть джинсы с высокой талией, и уже получится элегантный наряд. Нужно одеться потеплее — накиньте сверху блейзер. А если хочется женственного образа, то дополните водолазку юбкой миди.

Платье-рубашка

Это очень симпатичный вариант платья, в котором удобно ухаживать за детьми. Вещь может показаться чересчур минималистичной. В таком случае возьмите на заметку пару трюков. Так, попробуйте носить не однотонные платья, а модели с яркими орнаментами вроде клетки. Или добавьте в наряд акцент с помощью широкого пояса. А еще присмотритесь к платьям необычных фасонов. Например, с юбкой-годе или с вырезами на талии.

Джинсовые шорты

В жаркий день, когда вы отправляетесь с детьми на прогулку или в зоопарк, шорты — самый подходящий вариант одежды. Особенно эксперты рекомендуют обратить внимание на модель из денима. С ней легко создать непринужденный образ, дополнив всего лишь однотонной футболкой или рубашкой и кроссовками. Можно сделать лук немного более женственным, надев блузку с оборками. А кутюрье сочетают с шортами куртку из денима (на фото выше) — еще один удобный для мам предмет гардероба.

Длинный плотный кардиган

Такой кардиган выглядит почти как пальто, и его очень удобно накинуть на себя, если вы собираетесь погулять с ребенком или встретиться с подругами. Так как эта вещь идеальна для прохладной погоды, то будет шикарно смотреться с водолазками и свитерами. А вниз можно надеть джоггеры или джинсы.

Кстати, если выкроите время для вечерних мероприятий, то наряд с подобным кардиганом тоже подойдет. В 2024 году кутюрье прекрасно сочетают эту модель с элегантными брюками, туфлями на каблуках и даже юбками (на фотографиях выше).

Трикотажное платье

Это прекрасный вариант для тех, кто мечтает наконец вновь облачиться в платья, но боится, что это будет слишком вычурно и непрактично. Платье из материала джерси очень комфортное. Его можно быстро надеть, в нем удобно активно двигаться, еще и выглядеть будете роскошно. А если хочется особого шика, стилисты предлагают обратить внимание на модели макси. Кстати, такое платье не требует нарядной обуви. Подойдут любые балетки, сандалии и прочие модели без каблуков.

Брюки из атласного материала

Для многих женщин с детьми самый универсальный вариант одежды — леггинсы. Но, когда похожую вещь носят все подряд, есть риск слиться с толпой. К тому же некоторые мамы признаются, что не считают образы с леггинсами стильными. Еще один комфортный вариант — mom jeans. Однако, по мнению стилистов, такая модель только накинет годков. А вот брюки из шелка (или любых других материалов с атласной текстурой) — это шик. Можно подобрать модели с резинкой на поясе или с завязками, чтобы было максимально удобно. А смотрятся такие брюки невероятно элегантно.

Бонус: наряды с леггинсами

Криптокартограф даркнета 16 минут назад Это вот конфетка? Вот прям совет? Потому что никто ведь никогда не носил такое сочетание вещей, это вообще законно? - - Ответить

Хотя к образам с леггинсами и наблюдается скептическое отношение, все же они остаются одним из самых удобных предметов гардероба мам (и не только). Стилисты уверяют: сделать из этой вещи конфетку можно. Во-первых, подберите достаточно плотную, подходящую по размеру пару, чтобы она не просвечивала и не портила фигуру. А во-вторых, попробуйте вместо излюбленного худи надеть что-нибудь более изящное. Например, белую футболку или симпатичный джемпер — в зависимости от того, какая погода на улице.