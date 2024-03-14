10 фишек образа с худи, благодаря которым будете выглядеть эффектнее, чем в модных платьях
Нет нужды говорить, какой удобный предмет гардероба худи. Оно уютное, универсальное, а еще многие чувствуют себя в нем увереннее. Настолько, что носят даже жарким летом. Но есть одна проблема: часто образы с худи получаются однообразными и мешковатыми. К счастью, нашлись лайфхаки, которые помогут создать шикарный наряд с популярным предметом гардероба.
Добавлять в образ смелые акценты
Худи давно уже не предмет исключительно спортивного гардероба. Это благодатная основа для создания какого угодно образа.
Например, можно приправить лук дерзкими нотками. С худи нейтрального цвета наденьте пару экстремально ярких брюк, можно даже с узором. Или добавьте в образ панка. Так, с черным худи можно носить клетчатую юбку с широким поясом и массивные ботинки.
Создавать многослойные образы
Многослойность — легкий способ придать элегантности образу с худи, а еще утеплиться, если на улице холодно. Например, попробуйте надеть под толстовку рубашку или блузку. С оверсайз худи можно даже выбрать длинную модель рубашки, полы и рукава которой будут хорошо видны. Также не стесняйтесь носить модели контрастных с толстовкой цветов.
Еще с этим предметом гардероба стильно смотрятся пиджаки и блейзеры. Но здесь важно избегать моделей оверсайз. Кроме того, обращайте внимание на материал, из которого сделан пиджак. Чем тоньше ткань, тем аккуратнее будет смотреться наряд.
Включить в гардероб больше моделей нейтральных цветов
Что крутого в бесформенной мятой худи, скрывающей абсолютно все, что можно скрыть, и рваных джинсах? Это уже лучше мешок надеть - хотя бы необычно будет.
Яркие худи, несомненно, смотрятся круто. Но особый лоск наряду придают модели нейтральных тонов: белого, черного, бежевого, серого, а также землистых оттенков.
Такое худи, кстати, превосходно подходит для делового наряда. А чтобы еще больше прокачать свой стиль, попробуйте сделать ставку на один цвет и создать монохромный образ. Например, надеть черное худи и черные джинсы.
Избегать оверсайз худи, собираясь на работу
Сейчас дресс-код соблюдается уже далеко не везде. Многие офисные работники носят полуспортивные вещи, в том числе худи. И этот предмет гардероба действительно вписывается в понятие современного делового стиля.
Однако стилисты считают, что чересчур объемные модели все же стоит обходить стороной, составляя офисный ансамбль. Приталенное худи смотрится изящнее и даже придает солидности. Для завершения образа сочетайте такую вещь с черными джинсами.
Дополнять наряд элегантной сумкой
Худи обычно надевают, когда хочется максимально комфортного образа. Поэтому и сумки выбирают соответствующие, в полуспортивном стиле.
Такие модели, а еще рюкзаки, конечно, подходят к худи. Но образу можно и добавить щепотку изящности, если подобрать более элегантную сумку. И не стоит бояться экспериментировать: c худи стильно смотрятся даже клатчи.
Не забывать про аксессуары
Даже самое минималистичное худи может стать частью полноценного нарядного образа, если его дополнить аксессуарами. В первую очередь, обратите внимание на шарфы. Яркие модели добавят красок в образ.
Вместо капюшона эксперты предлагают носить вязаные шапки или наушники насыщенных оттенков. А в теплую погоду их можно заменить на бейсболки и даже на соломенные шляпы.
Также не стоит стесняться носить украшения. Они лишь добавят шика повседневному образу с худи. Пускайте в ход все, что душе угодно, вплоть до колье, длинных серег и так далее.
Не ограничиваться обувью на плоской подошве
Стилисты уверяют: толстовки прекрасно сочетаются не только с кроссовками, но и с обувью на каблуках. Главное — тщательно подбирать цветовую гамму, чтобы образ не выглядел пестро.
Так, яркое худи лучше сочетается с черной обувью. Толстовки пастельных тонов хорошо смотрятся с бежевыми туфлями или ботинками. А под худи нейтральных оттенков можно надевать обувь активных цветов.
С моделями оверсайз носить облегающие джинсы и брюки
Потрясно? Девушка в спортивной кофте и джинсах - это потрясно?!
В джинсах свободного кроя и объемном худи очень комфортно. Однако такой наряд визуально прибавляет веса. Эксперты по стилю утверждают: подобные ансамбли лучше приберечь для отдыха или домашних луков.
Вместо широких моделей выбирайте обтягивающие брюки или джинсы скинни. Можно также носить оверсайз худи с леггинсами. Но стоит помнить, что такой наряд хорош исключительно для спортзала.
Не бояться сочетать худи с платьями и юбками
А здесь, значит фигура есть? На фотографию выше, на которой широкие джинсы, ее нет, а в широкой юбке и широкой кофте она есть?
Худи запросто можно надевать поверх платья для придания образу женственности. Выбирайте длинные модели контрастных с худи оттенков, чтобы они были хорошо заметны на его фоне. Такой наряд подойдет даже для офиса.
Платье, кстати, не только добавит шика, но и поможет утеплиться в холодную погоду. А если хочется образ полегче, то с худи потрясно выглядит и любая подходящая для офиса юбка.
Смело надевать верхнюю одежду
Худи необязательно должно быть самостоятельным предметом одежды. Его вполне можно носить в холодную погоду, просто надев сверху куртку или пальто.
Основное правило — выбирать не очень громоздкие модели верхней одежды. По мнению стилистов, прекрасно подойдут кожаная или джинсовая куртка, необъемное пальто, жилет. При этом нужно учитывать объем худи и брать куртки и пальто на размер больше своего обычного. Тогда верхняя одежда сядет как раз по фигуре.
К слову о куртках и пальто: весной они все еще актуальны. А какие модели модницы будут носить в 2024 году, рассказываем здесь.
Комментарии
Спасибо за статью. Мне как раз надо было выпустить пар. Очень помогло!
Собственно для статьи "об эффектных луках" достаточно было только этой фоточки)
Приправить лук. 😂😂😂