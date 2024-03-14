10 фишек образа с худи, благодаря которым будете выглядеть эффектнее, чем в модных платьях

Нет нужды говорить, какой удобный предмет гардероба худи. Оно уютное, универсальное, а еще многие чувствуют себя в нем увереннее. Настолько, что носят даже жарким летом. Но есть одна проблема: часто образы с худи получаются однообразными и мешковатыми. К счастью, нашлись лайфхаки, которые помогут создать шикарный наряд с популярным предметом гардероба.

Добавлять в образ смелые акценты

Худи давно уже не предмет исключительно спортивного гардероба. Это благодатная основа для создания какого угодно образа. Например, можно приправить лук дерзкими нотками. С худи нейтрального цвета наденьте пару экстремально ярких брюк, можно даже с узором. Или добавьте в образ панка. Так, с черным худи можно носить клетчатую юбку с широким поясом и массивные ботинки.

Создавать многослойные образы

Многослойность — легкий способ придать элегантности образу с худи, а еще утеплиться, если на улице холодно. Например, попробуйте надеть под толстовку рубашку или блузку. С оверсайз худи можно даже выбрать длинную модель рубашки, полы и рукава которой будут хорошо видны. Также не стесняйтесь носить модели контрастных с толстовкой цветов. Еще с этим предметом гардероба стильно смотрятся пиджаки и блейзеры. Но здесь важно избегать моделей оверсайз. Кроме того, обращайте внимание на материал, из которого сделан пиджак. Чем тоньше ткань, тем аккуратнее будет смотреться наряд.

Включить в гардероб больше моделей нейтральных цветов

Яркие худи, несомненно, смотрятся круто. Но особый лоск наряду придают модели нейтральных тонов: белого, черного, бежевого, серого, а также землистых оттенков. Такое худи, кстати, превосходно подходит для делового наряда. А чтобы еще больше прокачать свой стиль, попробуйте сделать ставку на один цвет и создать монохромный образ. Например, надеть черное худи и черные джинсы.

Избегать оверсайз худи, собираясь на работу

Сейчас дресс-код соблюдается уже далеко не везде. Многие офисные работники носят полуспортивные вещи, в том числе худи. И этот предмет гардероба действительно вписывается в понятие современного делового стиля. Однако стилисты считают, что чересчур объемные модели все же стоит обходить стороной, составляя офисный ансамбль. Приталенное худи смотрится изящнее и даже придает солидности. Для завершения образа сочетайте такую вещь с черными джинсами.

Дополнять наряд элегантной сумкой

Худи обычно надевают, когда хочется максимально комфортного образа. Поэтому и сумки выбирают соответствующие, в полуспортивном стиле. Такие модели, а еще рюкзаки, конечно, подходят к худи. Но образу можно и добавить щепотку изящности, если подобрать более элегантную сумку. И не стоит бояться экспериментировать: c худи стильно смотрятся даже клатчи.

Не забывать про аксессуары

Даже самое минималистичное худи может стать частью полноценного нарядного образа, если его дополнить аксессуарами. В первую очередь, обратите внимание на шарфы. Яркие модели добавят красок в образ. Вместо капюшона эксперты предлагают носить вязаные шапки или наушники насыщенных оттенков. А в теплую погоду их можно заменить на бейсболки и даже на соломенные шляпы. Также не стоит стесняться носить украшения. Они лишь добавят шика повседневному образу с худи. Пускайте в ход все, что душе угодно, вплоть до колье, длинных серег и так далее.

Не ограничиваться обувью на плоской подошве

Стилисты уверяют: толстовки прекрасно сочетаются не только с кроссовками, но и с обувью на каблуках. Главное — тщательно подбирать цветовую гамму, чтобы образ не выглядел пестро. Так, яркое худи лучше сочетается с черной обувью. Толстовки пастельных тонов хорошо смотрятся с бежевыми туфлями или ботинками. А под худи нейтральных оттенков можно надевать обувь активных цветов.

С моделями оверсайз носить облегающие джинсы и брюки

В джинсах свободного кроя и объемном худи очень комфортно. Однако такой наряд визуально прибавляет веса. Эксперты по стилю утверждают: подобные ансамбли лучше приберечь для отдыха или домашних луков. Вместо широких моделей выбирайте обтягивающие брюки или джинсы скинни. Можно также носить оверсайз худи с леггинсами. Но стоит помнить, что такой наряд хорош исключительно для спортзала.

Не бояться сочетать худи с платьями и юбками

Худи запросто можно надевать поверх платья для придания образу женственности. Выбирайте длинные модели контрастных с худи оттенков, чтобы они были хорошо заметны на его фоне. Такой наряд подойдет даже для офиса. Платье, кстати, не только добавит шика, но и поможет утеплиться в холодную погоду. А если хочется образ полегче, то с худи потрясно выглядит и любая подходящая для офиса юбка.

Смело надевать верхнюю одежду

Худи необязательно должно быть самостоятельным предметом одежды. Его вполне можно носить в холодную погоду, просто надев сверху куртку или пальто. Основное правило — выбирать не очень громоздкие модели верхней одежды. По мнению стилистов, прекрасно подойдут кожаная или джинсовая куртка, необъемное пальто, жилет. При этом нужно учитывать объем худи и брать куртки и пальто на размер больше своего обычного. Тогда верхняя одежда сядет как раз по фигуре.