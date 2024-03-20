10 удобных и недорогих вещей, которые вернулись в моду в этом году

Порой, сами того не замечая, мы все же попадаем под влияние моды. Некоторые тренды, например, на натуральность, играют женщинам на руку. Небрежные прически или естественные ногти значительно упрощают жизнь. Вот несколько вещей, которые стали модны в 2024 году, а мы и не заметили.

Кусковое мыло

O_о 55 минут назад Тогда уж лучше Марсельское мыло на держателе - - Ответить

Вместо гелей для душа на полках в ванных теперь лежит обычное кусковое мыло. Многие бренды поспешили выпустить линейки с роскошным ароматом и ухаживающими компонентами. Так что долой дозаторы, время купить в супермаркете симпатичную мыльницу.

Простой маникюр

Рокотка с модрома 1 час назад "Пора забыть про неудобные длинные ногти". Кому пора? Вам надо, вы и забывайте. Мне вот обрубки на своих пальцах не нравятся, люблю длину (от 6 до 12мм свободного края). Мне так удобно. - - Ответить

Мода на натуральность и красоту в 2024 не сдает позиции. Простой маникюр с короткими ногтями не только гигиеничен и удобен, но и требует меньше ухода, что делает его отличным выбором. Пора забыть про неудобные длинные ногти, практичность — наше все.

Минимализм в косметике

Еще несколько лет назад на полочке в ванной хранился целый арсенал уходовых средств. Это кремы для глаз, век, пяток, рук, тела, лица. Сейчас все больше людей склоняются к косметическому минимализму и выбирают многофункциональные средства.

Ведение бюджета

Наконец-то разумное потребление в моде! Тренд, зародившийся в социальных сетях, призывает перестать легкомысленно тратить деньги, а напротив, тщательно планировать свой бюджет. Суть нового модного веяния — открыто рассказывать о своем финансовом положении. Может быть, благодаря этой моде, мы научимся, наконец, отказывать консультантам в магазине, если товар нам не по карману?

Натуральные брови

Микроблейдинг — техника перманентного макияжа. Считалось, что брови, сделанные в такой технике, выглядят натурально. Но сейчас на замену микроблейдингу пришли другие тренды. А если уж решили сделать перманент, эффект должен быть максимально натуральным.

Психотерапия

Кажется, люди конец осознавали важность ментального здоровья и стали обращаться за помощью и поддержкой к специалистам. Поэтому вместо того, чтобы идти к гадалкам, целителям, и принимать прочие сомнительные решения, люди записываются на прием к психотерапевту.

Кухни без острых углов

Пять лет назад «волнистые» кухни со скругленными фасадами и полками считались безвкусицей. Но в 2024 году они неожиданно снова вошли в моду. Специалисты считают, что этот дизайн позволяет сделать помещение более комфортным и добавить уюта.

Красные ногти

В 2023 году модницы с удивлением обнаружили, что французский маникюр снова в тренде. В 2024 году их ждало еще большее удивление — наряду с модой на естественные оттенки, популярность себе также вернул красный цвет.

Покраска волос дома

Красить волосы дома — моветон, думали мы много лет подряд. Парикмахеры и колористы также предупреждали, что домашние эксперименты могут закончиться неожиданно и стоить нам красоты волос. Но в 2024 году люди осознали, что красить волосы дома, вообще-то, вполне нормально. Почему нет? Особенно, если дело касается простого тонирования, а не сложной техники.

Укладка волос на бигуди

В социальных сетях можно встретить множество способов укладки волос. В ход идут носки, пояса, стайлеры. Но и простые бабушкины бигуди внезапно вернулись в моду. Освоить их несложно, а эффект от использования просто потрясающий.