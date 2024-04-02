10 вещей в шкафу шикарных итальянок, которыми они годами заменяют модные однодневки

Стиль для итальянцев стал полноценной философией — la bella figura, что дословно переводится как «красивая фигура». Это значит, что можно плюнуть на моду, но при этом нужно выглядеть аккуратно и достойно в глазах других людей. Поэтому гардероб стильных итальянок сводится лишь к нескольким базовым вещам. Зато каким эффектным.

Белая футболка без принта

Гардероб итальянок на 80% состоит из базовых вещей. Поэтому белую хлопковую футболку они просто не могли обделить вниманием. Ведь это универсальная вещь, которая сочетается с чем угодно: и с повседневными джинсами, и с нарядной юбкой для вечеринки. А вот футболки со всевозможными надписями и даже с названиями брендов не в почете у местных. Такие вещи они могут использовать только в качестве домашней одежды.

Платье из струящегося материала

Итальянки просто обожают легкие, летящие длинные платья. Летом здесь на каждом шагу можно встретить девушку в таком наряде. Особую любовь местные женщины питают к моделям длиной до щиколотки, а также с цветочным принтом. Итальянки используют такие платья и в повседневных, и в официальных образах. На непринужденную прогулку девушки надевают их с босоножками, а на торжественные мероприятия — с туфлями с закрытым мысом.

Длинное шерстяное пальто

В холодную погоду итальянки повально носят длинные шерстяные пальто. Они предпочитают не только однотонные модели, но и модели с ярким узором. Например, в клетку. Отдельная любовь — бежевое пальто из верблюжьей шерсти. Эту вещь, уже ставшую вечной классикой, итальянки считают универсальным предметом весенне-осеннего гардероба. Поэтому сочетают его с одеждой практически любых цветов: и светлых, и темных.

Бархатные балетки

Пожалуй, это одна из самых характерных фишек гардероба итальянок. Такую обувь здесь носят повсеместно, причем женщины абсолютно разных возрастов. А еще местные девушки не стесняются выбирать модели броских цветов. Любопытно, кстати, что в XIX веке, когда бархатные балетки только появились в Италии, они считались обувью исключительно небогатых людей. Уже позже за счет своей элегантной простоты они стали дико популярными у всех слоев населения.

Длинная юбка

Юбку миди или макси итальянки носят даже в холодную погоду. И в жару такие модели здесь тоже незаменимы. Дело в том, что местные женщины редко демонстрируют тело и в повседневной жизни предпочитают вещи, закрывающие колени. Например, шорты они воспринимают как пляжную одежду. Вместо них итальянки могут надеть мини-юбку, но только с ботинками длиной до колен.

Зато длинные юбки для них — прекрасный вариант. А пикантного и дерзкого образа местные девушки добиваются за счет моделей с анималистичным принтом.

Кожаная куртка

Итальянки доказывают: мода может быть одновременно дерзкой и функциональной. Девушки здесь запросто надевают кожаные куртки даже с платьями. Ведь они отлично защитят в прохладную погоду, а еще придадут образу неповторимый шарм.

В первую очередь, итальянки любят куртки в байкерском стиле, с двойной застежкой и высоким воротом. Но в 2024 году женщины активно экспериментируют с разными моделями: например, надевают куртку в стиле металлик, как на фото выше.

Лоферы

Итальянки обожают лоферы, потому что они максимально удобны и при этом придают образу утонченности. А чтобы обувь идеально сочеталась с каждым конкретным нарядом, местные модницы подбирают самые разные модели, не только однотонные кожаные. Так, главная итальянская фишка — лоферы из замши. Но вообще девушки здесь не боятся носить экстравагантную обувь. Например, с ярким узором или на высокой платформе, как на фото выше.

Блейзер с яркими узорами

Итальянки доказывают, что блейзер — вовсе не блеклая офисная одежда. Они вполне могут носить эту вещь и вне офиса. Просто вместо скучных моделей нейтральных цветов местные жительницы носят яркие модели с орнаментом. Узоры могут быть разными. Порой итальянские женщины смело экспериментируют: например, могут надеть вещь с принтом в виде оперения павлина. При этом девушки всегда выбирают женственные модели, сидящие по фигуре. Так получается броский, но элегантный образ.

Льняные брюки

Лен в Италии — излюбленный материал из-за частой жары. Поэтому льняные брюки здесь носят регулярно. Местные даже составляют целые ансамбли из этого материала. Например, брюки с жилетом или блейзером.

А вот к джинсам итальянки относятся не слишком хорошо. Они предпочитают модели более темных оттенков, но и их носят только на прогулки или в магазины. Еще местные не любят мешковатые и бесформенные вещи, в том числе джинсы. Поэтому даже модные широкие модели выбирают с осторожностью. Например, итальянки любят элегантные модели с чуть расклешенными штанинами.

Кардиган из кашемира

Итальянки любят одежду по размеру. Поэтому чересчур большие вещи вроде оверсайз худи здесь вряд ли наденут в свет. Отличной заменой таким предметам гардероба выступает кашемировый кардиган. Это еще одна универсальная вещь, которую в Италии носят и с легким платьем летом, и с шерстяными брюками осенью. Также местные жительницы любят сочетать кардиган с льняными брюками.