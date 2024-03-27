12 вещей, которые даже девушку-тростиночку превратят в бабу на чайник

Обновляя гардероб, мы часто идем на поводу у изменчивой моды, но забываем об особенностях собственной фигуры. При этом некоторые фасоны и модели не подчеркивают выигрышные стороны нашей внешности, а предательски увеличивают объемы или крадут рост. Мы решили разобраться, от каких вещей точно стоит держаться подальше.

Юбки и брюки с эластичным поясом

Из-за таких поясов ткань пузырится, что создает дополнительный объем, причем порой в самых неподходящих местах. Кроме того, эластичная лента недостаточно надежно держится на теле и при движении норовит то сползти, то задраться. Если же выбрать изделие с более плотным поясом и разместить его в желаемом месте, он врежется в тело, создав складки. Лучше отдать предпочтение простому кожаному ремешку, не слишком широкому, не слишком узкому и не контрастирующему с остальными элементами наряда. Такой аксессуар подчеркнет линию талии и будет надежно удерживаться на одном месте. А в некоторых случаях можно и вовсе обойтись без ремня.

Платья-рубашки

Наталья Лавриненкова 22 часа назад а мне оба варианта нравятся. все зависит от того, куда мне идти - - Ответить

Свободные платья-рубашки и другие похожие модели, казалось бы, помогают скрыть любые нюансы фигуры, но на деле только создают дополнительный объем. Стоит убедиться, что наряд сидит не слишком свободно, иначе образ станет не легким, а грузным. А лучше выбрать платье с запахом, которое подчеркивает все достоинства фигуры. Другой отличный вариант — платье со сборкой. Изящные складки привлекают внимание к самым выигрышным частям фигуры и создают изящный силуэт.

Плиссированные юбки

Мохнопопая егоза 32 минуты назад А недавно ж плиссированные юбки были на пике, или я что-то перепутала. - - Ответить

Складки на одежде призваны обеспечить ей лучшую посадку и подчеркнуть естественные изгибы тела. Но в некоторых случаях они могут не только привлечь нежелательное внимание к некоторым областям, но и создать дополнительный объем. Лучше выбрать юбку, украшенную вертикальным разрезом или застежкой на пуговицах, это сделает барышню визуально выше и стройнее.

Вещи из блестящих тканей

Такой материал отражает свет, а потому все поверхности, которые он обтягивает, сразу кажутся крупнее. Такой же эффект создают и элементы одежды из прозрачных тканей. Лучше выбрать одежду из темного материала. Это не значит, что нужно носить исключительно черный цвет. Темно-синие, фиолетовые и коричневые вещи тоже отлично скрадывают объем.

Обувь на платформе

Наталья Хижняк 1 час назад с коротким платьем, конечно, не очень, а вот с длинным будет очень даже неплохо - - Ответить

Хотя такие модели удобно носить, они зачастую выглядят слишком громоздкими и тяжелыми. Это в свою очередь может сделать фигуру приземистой (словно девушка стала гномиком) и добавить лишние килограммы. В идеале стоит выбрать обувь на каблуке и без излишних декоративных элементов. Любые ремешки в области щиколотки будут визуально укорачивают фигуру.

Трикотажные изделия

Алла Чудинова 2 часа назад По-моему, на такой фигуре, как у девушки слева, очень красиво смотрится это платье. Полных оно будет ещё больше полнить. А стройным очень даже хорошо. - - Ответить

К сожалению, слишком тонкая ткань со временем растягивается и выглядит дешево. А если материал слишком прилегает к телу, буквально прилипает к нему, фигура кажется массивнее. Одежда из более плотных и тяжелых тканей лучше сохраняет форму и подчеркивают достоинства фигуры. А чтобы вещи еще лучше сидели, стоит выбирать модели со шнуровкой. Такую одежду легко можно подогнать и в результате кажется, что она сшита на заказ.

Туфли на кошачьем каблуке

Такие модели значительно удобнее обуви на шпильке: они достаточно устойчивы, плотно сидят на ноге, смотрятся элегантно. Но из-за небольшого каблука женщина выглядит более крупной и низкорослой. А ноги при этом кажутся короче. Лучше отдать предпочтение обуви на более высоком каблуке или с открытым носком. Такие туфли удлиняют ноги и не накидывают килограммы.

Блузки-туники

Алла Чудинова 2 часа назад Вовсе нет, как раз вот блузки с открытыми плечами идут не всем. У меня широкие плечи и в таких блузках я смотрюсь отвратительно, плечи визуально кажутся, вообще, как у атлета. - - Ответить

Блузки, футболки и рубашки, которые скрывают самую широкую часть бедер, укорачивают любую фигуру. Если же изделие кажется слишком свободным, оно еще и визуально прибавляют объем. Складывается впечатление, что такая одежда отлично скрывает все, что хочется скрыть, но на деле женщина выглядит только более массивно. Лучше выбрать более облегающую модель длиной чуть выше середины бедра. Или же примерить свободную блузку, но с открытыми плечами. Такие вещи демонстрируют ключицы и подчеркивают самую широкую часть торса, благодаря чему талия кажется тоньше, а фигура стройнее.

Одежда с мелким принтом

Слишком мелкие узоры могут визуально исказить фигуру, добавив ей дополнительный объем в совершенно нежелательных местах. Это не значит, что от вещей с принтом нужно совсем отказаться. Просто лучше выбирать одежду с более крупным узором, который расположен в стратегически правильных местах и перетягивает на себя все внимание.

Брюки с завышенной талией

Модели с заниженной талией визуально укорачивают ноги и делают фигуру массивнее, но это не значит, что стоит выбирать брюки с чересчур завышенной талией. В таких штанах тело выглядит непропорционально, а торс кажется слишком коротким. Лучше отдать предпочтение брюкам, пояс которых расположен на естественной линии талии. В них можно казаться выше и стройнее.

Сапоги до середины икры

К сожалению, такие модели мало кому идут. Верхний край сапог пересекает самую широкую часть икры, поэтому ноги кажутся короче, а фигура — более грузной. Оптимальное решение — сапожки до колена или даже до середины бедра.

Сумки неподходящего размера

Как правило, слишком большая сумка выглядит неуклюже. Она привлекает к себе излишнее внимание, и на ее фоне почти любая фигура кажется низкорослой. Но и крохотные сумочки — не лучший выбор. Они искажают нормальные пропорции тела и визуально «утяжеляют» фигуру. Изделия среднего размера — вот что всегда в тему.