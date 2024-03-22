10 способов стильно носить джинсовку, чтобы все ахнули от восторга и сказали: «Хочу так же!»

Среди всего многообразия весенних вещей джинсовая куртка кажется универсальным решением. Надел ее с парой любимых джинсов и какой-нибудь футболкой — и все. Однако тут кроются подводные камни. Такая незамысловатая вещь, как куртка из денима, может легко испортить образ. Поэтому рассказываем, как создать эффектный наряд с джинсовкой.

Подобрать джинсы контрастного цвета

Иногда хочется не заморачиваться с созданием образа. Тогда на помощь приходит старое-доброе сочетание куртки из денима и джинсов. Однако минималистичный наряд без особых акцентов может оказаться слишком блеклым, если вещи совпадут в оттенках. В таком случае попробуйте надеть джинсы и куртку разных тонов. Например, синего и голубого. А самые смелые могут попробовать сочетание максимально контрастных оттенков: темно-синего и светло-голубого. Тогда образ заиграет новыми красками.

Создавать многослойные образы

Облегающая джинсовка классно смотрится с множеством разных моделей верхней одежды. Надевайте ее под пальто, когда нужны вещи потеплее, или под тренч в дождливую погоду. Также джинсовка хорошо сочетается с кожаной курткой поверх. Для более теплой весенней погоды тоже есть варианты многослойного образа. Например, можно надеть джинсовку поверх рубашки и футболки или легкой куртки из тонкого материала.

Попробовать сочетание джинсовки и замшевой юбки

Если привычные джинсы и брюки уже надоели, можно подойти к образу максимально креативно и дополнить куртку из денима замшевой юбкой. Подойдут любые модели: зауженные и А-силуэта, длинные и короткие, с запахом, с поясом, на пуговицах и так далее. А еще обратите внимание на юбки с бахромой. С остальными предметами гардероба тоже можно экспериментировать, пробуя разные сочетания. Так, мини-юбка будет шикарно смотреться и с обычными футболками, и с тельняшками и даже с объемными свитерами.

Добавить необычные аксессуары

Освежить наряд с джинсовкой помогут аксессуары в стиле бохо. Ищите вещи из светло-коричневой кожи, с бахромой, с медными пряжками, повязки на голову, браслеты и ожерелья из ярких крупных бусин и так далее. Еще подойдут соломенные и замшевые сумки: они тоже считаются аксессуарами в стиле бохо. А если вы решили надеть джинсовку с джинсами, то можно дополнить наряд бейсболкой или сумкой из денима. Получится интересный тотал-лук. Вместо джинсовых аксессуаров подойдут и любые синего цвета. К примеру, часы с синим ремешком или очки в синей оправе.

Обратить внимание на длинные сапоги

Если вы решились на образ с джинсовкой в прохладную погоду, длинные сапоги станут спасением. Они не только утеплят наряд, но и добавят стиля. В первую очередь, такая обувь круто сочетается с шортами. Выбирайте не только модели до колен, но и экстремально высокие, длиной до бедра. Их, кстати, можно носить еще и с мини-юбками. А дерзкие ботфорты длиной до колена будут шикарно смотреться с юбкой макси.

Не зацикливаться на синем цвете

Куртка из синего или голубого денима — классический, но далеко не единственный вариант. Сейчас такие вещи делают каких угодно цветов. Стилисты рекомендуют не сторониться ярких джинсовок и пробовать разные оттенки. Главное правило: куртка должна в таком случае стать единственным акцентом в образе, а остальную часть ансамбля стоит выдерживать в нейтральных тонах. Например, красная куртка будет круто смотреться с черно-белым нарядом.

По возможности избегать курток оверсайз

Джинсовая куртка, как и любая верхняя одежда, смотрится хорошо, если подобрана по размеру. Чересчур большая модель сидит мешком. Поэтому не стоит выбирать экстремальный оверсайз. Универсальное решение — джинсовка, сидящая по фигуре. И с ней, кстати, гармонично смотрятся не только джинсы, но и широкие брюки. А если подобрать светлую модель брюк и сочетать ее с темно-синей курткой, получится эффектный контрастный образ на каждый день.

Дополнять джинсовкой скучные комплекты

Джинсовка прекрасно дополнит образ с одинаковыми предметами гардероба. Например, юбку или брюки с жилетом в тон. Куртка добавит непринужденности в наряды, которые выглядят слегка однообразно из-за своей монохромности.

Неудачный образ

При этом носить джинсовку с комплектами и вообще вещами синих оттенков не стоит. Эксперты по стилю считают, что такой образ выглядит как-то пресно и лучше разбавлять наряд другими цветами. Или хотя бы сочетать джинсовку с вещами контрастных оттенков синего: например, под бледно-голубую футболку подобрать куртку темно-синего цвета, уходящего в черный.

Сочетать куртку с платьями

Дерзкая джинсовка интересно смотрится с женственными предметами гардероба. Попробуйте, например, надеть ее с маленьким черным платьем. Она освежит культовую вещь, придав классическому образу более современный вид.

Также куртка из денима круто дополнит воздушные платья из легких струящихся материалов. Так, джинсовка позволит носить пляжную модель даже в не очень теплую весеннюю погоду. А еще с этой курткой классно сочетается платье с игривыми оборками. Найдется применение и несколько вычурному наряду. Дополните джинсовой курткой платье, которое обычно носите на вечеринки, и получится красотища на каждый день.

Носить джинсовку с длинной юбкой из денима

Куртка и юбка из денима — эффектное сочетание. Стилисты предлагают присмотреться к зауженным моделям макси. Они придадут образу большей утонченности, нежели мини-юбки. Для такого наряда подойдет приталенная укороченная куртка, как демонстрировали на неделях моды 2024 года. А еще это тот случай, когда можно сделать исключение и подобрать джинсовку немного посвободнее. Здесь она будет смотреться неплохо, так как юбка уравновесит образ.