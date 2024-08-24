12 улетных вещей, которые модницы уже скупают себе на осень

Подобрать подходящий осенний гардероб — это задача со звездочкой. Ведь теплая солнечная погода может в мгновение ока смениться проливным дождем или промозглым ветром. К счастью, в этом сезоне стилисты предлагают множество вариантов, которые выглядят элегантно и при этом их удобно носить.

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Лоферы

ЛетоПришло 1 день назад только что прочитала в соседней статье "избегайте лоферов с бахромой" )) - - Ответить

Лоферы — это идеальная обувь для осени. Во-первых, они отлично подходят для промозглой погоды. Во-вторых, эти туфли никогда не выходят из моды. Сейчас в тренде не только классические модели, но и массивные лоферы на тяжелом каблуке. Правда, по мнению некоторых девушек, такие туфли лучше смотрятся на статных и высоких барышнях, а вот миниатюрные женщины могут в них выглядеть несколько нелепо. Зато легкие замшевые лоферы придадут любому образу элегантность. Лучше подобрать пару насыщенного коричневого цвета — этой осенью он в моде. Такие туфли можно носить и с широкими брюками и с легкими, летящими юбками.

Расклешенные юбки

Анастасия 1 час назад Фасон юбки справа мне нравится больше. - - Ответить

Сейчас женственные образы наконец-то возвращаются в моду, и некоторые силуэты как будто прибыли к нам прямиком из 60-х годов прошлого века. Этой осенью расклешенные юбки всевозможных цветов и фасонов можно будет увидеть буквально повсюду. Выглядит такой наряд стильно и изящно. Причем в пару к этой юбке можно подобрать любой верх: хоть свободное худи, хоть строгую рубашку и пиджак. А вот юбки, украшенные массивными карманами, уже не так популярны. К тому же многим этот наряд уже порядком надоел. Да и смотрится такой фасон на фоне элегантных юбок-клеш слишком грубо.

Широкие брюки

Ди 1 час назад Вы чоу, я только нашла мамсы, которые не делают из меня колобка и собираюсь носить их до жидкой бахромы 🤣🤣🤣 - - Ответить

Широкие свободные брюки все еще остаются в тренде, причем этой осенью модным считается максимально объемный силуэт. Но чего уж греха таить, в дождливую погоду носить такие штаны настоящее мучение. Низ брюк быстро впитывает влагу и как магнит притягивает грязь. Мешковатые же джинсы, по мнению экспертов, скоро вообще будут казаться безнадежно устаревшими. К счастью, этой осенью на подиумы вернулись более облегающие модели штанов с завышенной талией чуть расширяющиеся в районе бедер и сужающиеся к щиколоткам. Этот наряд выглядит на редкость стильно и элегантно, к тому же носить брюки можно практически с любой обувью и они подходят на все случаи жизни.

Пальто с высоким воротником

Верхняя одежда с высоким, стоячим, воротничком неожиданно ворвалась в осенние тренды. Причем воротник может быть просто приподнят или обрамлять шею как цельный кусок материи. Пальто и тренчи, украшенные такой деталью, выглядят неожиданно свежо и ярко. При этом классические фасоны на их фоне кажутся несколько устаревшими. Да и шею они защищают от ветра не так хорошо.

Ботильоны с квадратными носами

Один из трендов наступающий осени — обувь с квадратными носами. При этом модными считаются любые модели: туфли на каблуке, сапожки, ботинки и даже балетки. Но для дождливой погоды лучше всего подойдут высокие ботильоны, закрывающие щиколотку. Их можно носить и с широкими брюками, и с юбками. Низкие ботильоны стоит спрятать подальше в шкаф. Эта обувь отлично смотрелась с облегающими джинсами и вместе с ними же безнадежно устарела.

Широкие шарфы и пончо

Одна из самых очаровательных тенденций этого сезона — многослойность. Спасибо ей, холодными осенними деньками женщины смогут накинуть поверх плаща или пальто широкий шарф в тон, накидку или пончо. Некоторые производители сразу дополняют верхнюю одежду вшитым шарфом. Смотрится такой образ на редкость элегантно и дорого. Да и греет этот наряд отлично. А вот найти среди модных осенних аксессуаров тонкий узкий шарфик будет непросто. Сейчас он кажется настоящим пережитком прошлого.

Тонкая водолазка

Почти у любой барышне в гардеробе с давних пор хранится водолазка, которую сейчас можно спокойно достать из закромов и примерить. Этой осенью тонкие свитера с высоким горлом вернулись в тренды. Популярностью пользуются как модели в базовых цветах, так и яркие водолазки. Такой наряд можно носить просто так, но лучше накинуть поверх строгую рубашку или пиджак, чтобы образ выглядел еще элегантнее.

Бушлат

Если летом все поголовно носили топы в полоску и классические топсайдеры, которые навевали мысли о морском бризе и яхтах, то среди осенних новинок можно найти бушлаты и фуражки. Такие вещи выглядят стильно, живо напоминают о морской романтике и в них достаточно тепло даже в промозглый, ветреный день.

Леопардовый принт

Стилисты считают, что ведущим принтом этой осени будет леопардовый. Сейчас в моде любые «животные» узоры, но именно леопард стал символом наступающего сезона. Если тратиться на леопардовую блузку или пальто не хочется, можно просто прикупить клатч или туфли в этой расцветке. А вот классический узор в горошек частично потерял былую популярность.

Укороченные пуховики

Этой осенью в моду возвращаются пуховики, что не может не радовать. Правда, сейчас в тренде укороченные варианты курток. Такие модели отлично сочетаются с любыми нарядами, хорошо подходят для осеннего ненастья и выглядят достаточно стильно. Чтобы создать спортивный образ, лучше выбрать яркую куртку. Черный вариант хорошо смотрится на женщинах с широкими плечами. А пуховик в цвете металлик добавит гламурные нотки любому наряду. При этом длинные куртки сейчас кажутся несколько устаревшими.

Свитера с длинными рукавами

Свитера можно назвать настоящей осенней одеждой. Они идеально подходят для холодной погоды, и в этом году модельеры подарили нам множество стильных и интересных вариантов. Так в тренде сейчас модели с длинными, объемными рукавами, которые скрывают кисти рук. Можно примерить как однотонный вариант, так и модный сейчас свитер в полоску. Классические модели в ромбик по мнению стилистов стоит убрать до лучших дней. Сейчас такая расцветка не в моде.

Короткие кардиганы

Ольга Курпякова 18 минут назад Авторы были хотя бы в лесу и собирали грибы? В таком наряде, как слева, хорошо прогуляться по городу в выходной день, а в лес надо идти в яркой куртке и брюках, желательно в резиновых сапогах (есть опыт похода в кроссовках, когда неожиданно провалилась в болото и потом болела два месяца). - - Ответить

Этой осенью в тренды врываются укороченные варианты верхней одежды: куртки, жакеты и кардиганы. Возможно в ветреную погоду это и не самый лучший вариант, но с модой не поспоришь. Чтобы не озябнуть, можно примерить свободный кардиган, прикрывающий поясницу, с объемными рукавами. Он выглядит стильно, но при этом не портит фигуру. А вот длинные кардиганы сейчас кажутся устаревшими.