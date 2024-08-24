9 видов комфортной обуви, которые зрелым дамам прибавляют лоска, а не годков

Обувь — это тот самый аксессуар, который добавляет всему образу выразительности и связывает его воедино. И неважно, сколько при этом его владелице лет. Но дамам в зрелом возрасте почему-то многие советуют выбирать удобные, но не слишком привлекательные туфли и сапоги. Но оказывается совершенно не обязательно жертвовать стилем с угоду комфорту. Ведь есть такие пары, которые и выглядят достойно и годков не накидывают.

Туфли-лодочки

Лодочки универсальны, подходят для самых разных событий и их могут носить женщины в любом возрасте. Но дамам постарше лучше выбирать туфли с закругленным носом, прочным каблуком и противоскользящей подошвой. Кстати, хотя лодочки и являются обувью на века, это не значит, что их не нужно время от времени обновлять. Классические лодочки с тонким или, наоборот, слишком широким и маленьким каблуком сейчас считаются старомодными.

Аккуратные кроссовки

Кроссовки — обувь универсальная и отлично подходят женщинам любого возраста. За последнее время кроссовки пережили настоящий ренессанс, и подобрать себе стильную пару теперь вообще не проблема. Но и тут есть свои подводные камни. По мнению стилистов, лучше избегать слишком громоздких моделей с кучей деталей, потому что их сложнее сочетать с нарядами, а главное — мало на ком они выглядят симпатично.

Закрытые эспадрильи

Эксперты считают, что эспадрильи выглядят шикарно и всегда в моде. А главное, отлично подходят зрелым женщинам. В них удобно бегать по делам и спокойно можно отправиться на встречу с подругами в ресторан. Они отлично сочетаются с джинсами, но самый сок — со струящейся юбкой макси.

Ботильоны

По мнению экспертов, в зрелые годы эти элегантные ботинки должны стать основой обувного гардероба. Для пущего лоска выбирайте модели нейтральных тонов: черного, коричневого, белого, бежевого. Кстати, ботильоны стильно смотрятся даже с весенне-летними платьями. Например, минималистичный белый наряд дополняйте обувью с дерзкими деталями вроде анималистичного принта.

Эко-кеды

Огромным плюсом является то, что сделаны они из натуральных материалов, а значит, ноги в них будут дышать. Лаконичный дизайн позволяет надевать эти кеды практически с чем угодно. Они удобные и содержат стельки из пены с эффектом памяти для дополнительной поддержки свода стопы.

Туфли Мэри Джейн

Эти туфли невероятно популярны и не без причины. Противоскользящая резина на подошве, ремешок, устойчивый каблук и круглый носок, который обеспечивает пальцам ног достаточно пространства, делают ее невероятно удобной. Но при этом эта обувь еще и очень стильная, и сочетать ее можно практически с любым нарядом.

Мюли

Мюли — универсальная обувь. Берите на заметку уже сейчас: если подыскать модель с закрытым мысом, то она подойдет даже под наряды для ранней осени. А вообще с ними можно придумать кучу эффектных образов. Просто потому, что кутюрье предлагают миллионы разных моделей этой обуви.

Слипоны

ЛетоПришло 1 день назад у меня есть вопрос. как отличить старомодные тапочки от стильных и шикарных? ))) - - Ответить

Слипоны — обалденная обувь, которая отлично подходит и под джинсы с брюками, и под юбки с платьями. Они вполне изысканно выглядят, легко надеваются, универсальны. Иногда кожаные слипоны называют ортопедическими, но это вовсе не значит, что они не могут быть стильными. Просто избегайте грубоватых, старомодных моделей, которые не придают шика ни в каком возрасте.

Лоферы