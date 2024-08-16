10 вещей, на которые уважающая себя француженка даже не взглянет

Кажется, мы уже привыкли к экстравагантным нарядам, которые меняет главная героиня сериала «Эмили в Париже», и могли забыть, что реальные француженки в первую очередь заботятся о комфорте, отдавая предпочтение не трендовой, а вневременной и качественной одежде. Вот список вещей, которые истинная парижанка будет обходить стороной.

А в конце статьи вы узнаете о 2 вещах, которые нужно купить, не сомневаясь ни минуты.

Экстравагантные топы

В течение всего лета французские женщины отдают предпочтение простым белым майкам. В отличие от вычурного, сложно скроенного топа, майку легко можно сочетать с джинсами и юбками. А если похолодает, всегда есть запасной вариант — накинуть сверху рубашку или кардиган.

Трендовые джинсы

Для француженок джинсы — это основа гардероба. Суперузкие или очень широкие фасоны они обходят стороной, предпочитая классические прямые силуэты с высокой талией в стиле 90-х. На тенденции моды они тоже не полагаются, поэтому чаще всего носят брюки в умеренной или темной цветовой гамме. Никаких слишком выцветших или рваных джинсов!

Туники

Если есть одна вещь, которую стильные француженки носят круглый год, то это свободная рубашка на пуговицах. Классическая хлопковая рубашка, в отличие от туники, никогда не выйдет из моды. Летом она отлично смотрится с шортами или юбкой, ее можно даже носить расстегнутой в качестве накидки на купальник. Осенью к рубашке добавляют красивый шарф и тренч, а зимой она хорошо смотрится под свитером с круглым вырезом. Белый цвет — это, конечно, французская классика, а полоски — еще один вариант, уместный весной и летом.

Обувь на платформе

Балетки и туфли Мэри Джейн — это тот тип обуви, который вы найдете в гардеробе практически каждой француженки. Париж — город, идеальный для пеших прогулок, но в нем немало улиц, вымощенных булыжником. Поэтому горожанки старательно избегают высоких платформ и каблуков, а также советуют всем приезжим друзьям запастись более практичной обувью.

Платья сложных силуэтов

Lana Star 2 часа назад Ну можн и без рукавов и цветочков, но точно не второе. Выглядит как доска - - Ответить

Француженки отказываются от оборчатых моделей бэби-долл и выбирают гладкое платье-комбинацию. Будь то однотонное платье или в цветочный принт, его легко сочетать с каблуками и балетками и использовать в качестве дневного или вечернего наряда.

Брюки «бумажный мешок»

Zaноза 1 час назад Что, леопардовый принт у француженок в тренде...? Да ещё и в виде узких капри...?)) хм, чуднЫе... - - Ответить

Все-таки есть один тренд, который модные француженки взяли на вооружение этим летом. Это всем знакомые капри вместо любых других мешковатых штанов. Их носят с балетками или минималистичными мюлями на каблучке и рубашкой на пуговицах.

Куцые пальто

Парижанки известны своей любовью к свободным силуэтам и многослойности. Особенно это актуально в прохладное время года, когда они достают из шкафов тренчи или пальто. Не забывают местные женщины и о теплом шарфе, который добавит образу завершенности.

Трендовые свитера

Если есть один предмет, который ассоциируется с французским стилем, не будучи слишком очевидным, то это кардиган. Француженки любят смешивать ткани, текстуры и цвета, чтобы создавать уникальные наряды. Мягкий кардиган — идеальная вещь, чтобы добавить немного тепла и стиля без ощущения громоздкости. Такие вещи часто носят с поясом поверх платьев или с джинсами.

Бонус № 1: Бретонская полоска

Полосатые футболки, джемперы или платья, известные как бретонские или мариньеры, стали символом парижского стиля и классикой французского гардероба. В далеком 1917 году Коко Шанель представила полосатую одежду как часть своей круизной коллекции. Она вдохновлялась вещами, которые носили люди рабочего класса, и считала рубашку в полоску столь же стильной, сколь и практичной. Полосатый мариньер можно носить круглый год, просто подбирать подходящие ткань и фасон.

Бонус № 2: Не беретом единым

Шёпот эльфа 1 час назад вы правое фото использовали, когда про скандинавок рассказывали - - Ответить

Француженки славятся тем, что носят шарфы в любое время года. Это отличный способ добавить немного шика в любой наряд. Шарф может быть как простым аксессуаром, так и выразительной деталью образа. Во Франции шарфы не считаются исключительно зимним предметом одежды, их носят круглый год.