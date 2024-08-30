10 стильных пальто и тренчей, в которых этой осенью будет уютно и тепло

Хорошие пальто и тренчи вряд ли будут висеть в магазине со скидкой в конце осени. Ведь актуальные варианты разбирают сразу. Мы вообще считаем, что лучше прикупить классную модель еще до начала сезона. И эта статья как раз о самых трендовых пальто и тренчах осени 2024 года.

Длинное пальто

Шерстяные бушлаты до середины бедра и выше — уже стухший тренд. Да и такая вещь хуже защищает от холода. А вот к чему стоит присмотреться, так это длинные пальто. Такие модели более универсальные, а образ с ними можно даже не придумывать — достаточно лишь подобрать обувь.

Серый тренч

Еще совсем недавно казалось, что города усыпаны женщинами в бежевых тренчах. Потом многие переключились на черные модели, так как это тоже базовый цвет. Однако специалисты утверждают, что сейчас лучше обратить внимание на тренч темно-серого оттенка. Он также универсален, однако этот цвет более глубокий и не такой «заезженный», как черный.

Пальто и тренчи с леопардовым принтом

Пожалуй самый яркий, но легко применимый в гардеробе, тренд этого года — анималистичный принт. И особенно леопардовая расцветка. Верхняя одежда с этим принтом также будет очень актуальна этой осенью. Поэтому если хочется чего-то необычного, то леопардовые тренч или пальто — отличный выбор.

Пальто из лакированной кожи

Кожаные пальто всегда были классическим вариантом верхней одежды на осень. И сейчас они актуальны как никогда. Однако обычная матовая кожа выглядит немного скучно, ведь на пике популярности лакированный материал. При этом цвет не обязательно должен быть черным.

Приталенное пальто

Бесформенный оверсайз в этом году сильно сдал свои позиции. Сейчас в моде вещи по фигуре, поэтому и актуальные сегодня пальто — приталенные. Такой фасон идет практически всем, потому что ткань повторяет контуры тела. Но стоит избегать моделей с юбкой А-силуэта, которые еще называют «пальто принцессы», они устарели, да и не каждому идут.

Укороченный тренч

Криптозоолог мамкин 52 минуты назад Блин, где логика? Почему короткое пальто — моветон, а тренч — горячий тренд. Реально как левая пятка захотела у каких-то «экспертов по стилю»? Такой бред - - Ответить

В то время как пальто-бушлат в этом году — моветон, укороченный тренч — горячий хит. Но это объяснимо: тренчи мы носим в более теплую погоду, а мини-версия подойдет на переходный период. Такая модель заканчивается на середине бедра или выше, и с ней будет легко составлять стильные осенние образы с любимыми юбками и платьями.

Пальто бордового или синего цвета

Для холодного времени года к выбору оттенка пальто стоит подойти стратегически. Например, бордовый и синий цвета не маркие, актуальные и не такие скучные, как черный. А вот пальто светлых оттенков лучше оставить на даче, ведь его невероятно сложно, а порой, к сожалению, невозможно почистить от грязи.

«Нескучный» тренч

Все немного подустали от классических тренчей. Оно и понятно, модель визуально не менялась многие года. Сейчас в тренде необычные варианты: интересного кроя, цвета, принта, с отделкой или декором. Не обязательно выбирать вычурные модели с «кричащим» дизайном, достаточно лишь небольшой изюминки.

Накидки и пончо

Долгое время накидки и пончо были практически главным антитрендом в верхней одежде. Но, как мы знаем, мода циклична, и вот они вновь стали актуальны. При этом, можно выбрать накидку как из плащевой ткани, так и из шерстяной. Стилей тоже огромное множество, и все они сейчас популярны.

Пальто с необычным верхом

Криптозоолог мамкин 49 минут назад Что необычного в меховом воротнике? Посмотрите советское кино или гардероб бабушки: от каракуля до дохлой лисицы. Нас таким не удивить). Да и не уходили никуда такие пальто с Бабушкиных времен😁 - - Ответить