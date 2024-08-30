10 стильных пальто и тренчей, в которых этой осенью будет уютно и тепло
Хорошие пальто и тренчи вряд ли будут висеть в магазине со скидкой в конце осени. Ведь актуальные варианты разбирают сразу. Мы вообще считаем, что лучше прикупить классную модель еще до начала сезона. И эта статья как раз о самых трендовых пальто и тренчах осени 2024 года.
Длинное пальто
Шерстяные бушлаты до середины бедра и выше — уже стухший тренд. Да и такая вещь хуже защищает от холода. А вот к чему стоит присмотреться, так это длинные пальто. Такие модели более универсальные, а образ с ними можно даже не придумывать — достаточно лишь подобрать обувь.
Серый тренч
Еще совсем недавно казалось, что города усыпаны женщинами в бежевых тренчах. Потом многие переключились на черные модели, так как это тоже базовый цвет. Однако специалисты утверждают, что сейчас лучше обратить внимание на тренч темно-серого оттенка. Он также универсален, однако этот цвет более глубокий и не такой «заезженный», как черный.
Пальто и тренчи с леопардовым принтом
Это надо уметь носить как Кейт Мосс, иначе вид потертый и сомнительный)
Пожалуй самый яркий, но легко применимый в гардеробе, тренд этого года — анималистичный принт. И особенно леопардовая расцветка. Верхняя одежда с этим принтом также будет очень актуальна этой осенью. Поэтому если хочется чего-то необычного, то леопардовые тренч или пальто — отличный выбор.
Пальто из лакированной кожи
Кожаные пальто всегда были классическим вариантом верхней одежды на осень. И сейчас они актуальны как никогда. Однако обычная матовая кожа выглядит немного скучно, ведь на пике популярности лакированный материал. При этом цвет не обязательно должен быть черным.
Приталенное пальто
Бесформенный оверсайз в этом году сильно сдал свои позиции. Сейчас в моде вещи по фигуре, поэтому и актуальные сегодня пальто — приталенные. Такой фасон идет практически всем, потому что ткань повторяет контуры тела. Но стоит избегать моделей с юбкой А-силуэта, которые еще называют «пальто принцессы», они устарели, да и не каждому идут.
Укороченный тренч
Блин, где логика? Почему короткое пальто — моветон, а тренч — горячий тренд. Реально как левая пятка захотела у каких-то «экспертов по стилю»? Такой бред
В то время как пальто-бушлат в этом году — моветон, укороченный тренч — горячий хит. Но это объяснимо: тренчи мы носим в более теплую погоду, а мини-версия подойдет на переходный период. Такая модель заканчивается на середине бедра или выше, и с ней будет легко составлять стильные осенние образы с любимыми юбками и платьями.
Пальто бордового или синего цвета
светлое пальто лучше отвезти н_а дачу, ведь его сложно почистить от грязи) это прекрасно! какие ещё будут предложения?
Для холодного времени года к выбору оттенка пальто стоит подойти стратегически. Например, бордовый и синий цвета не маркие, актуальные и не такие скучные, как черный. А вот пальто светлых оттенков лучше оставить на даче, ведь его невероятно сложно, а порой, к сожалению, невозможно почистить от грязи.
«Нескучный» тренч
Все немного подустали от классических тренчей. Оно и понятно, модель визуально не менялась многие года. Сейчас в тренде необычные варианты: интересного кроя, цвета, принта, с отделкой или декором. Не обязательно выбирать вычурные модели с «кричащим» дизайном, достаточно лишь небольшой изюминки.
Накидки и пончо
Пончо штука забавная, но дико неудобная и театральщиной отдает. Ооооочень редкий модный человек умеет такое носить)
Долгое время накидки и пончо были практически главным антитрендом в верхней одежде. Но, как мы знаем, мода циклична, и вот они вновь стали актуальны. При этом, можно выбрать накидку как из плащевой ткани, так и из шерстяной. Стилей тоже огромное множество, и все они сейчас популярны.
Пальто с необычным верхом
Что необычного в меховом воротнике? Посмотрите советское кино или гардероб бабушки: от каракуля до дохлой лисицы. Нас таким не удивить). Да и не уходили никуда такие пальто с Бабушкиных времен😁
Необычный верх пальто в этом году — горячий хит. Сюда относятся большие лацканы, меховой воротник и капюшон. Подобные детали помогают согреться, а еще придают образу дополнительный шик, что делает такую вещь идеально подходящей для холодного времени года.
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