10 улетных моделей обуви, в которых прямо из магазина можно на красную дорожку топать

Лето подходит к концу. Однако не стоит расстраиваться, ведь впереди еще целая осень. Это отличное время, чтобы обновить гардероб и выгулять стильные образы. Особое внимание стоит уделить обуви, благо грядущий модный сезон приготовил кучу крутых новинок.

Туфли с высокой союзкой

Вера Анненкова 26 минут назад Ну не знаю.В таких туфлях нога кажется широкой и короткой.Вы хотели такого результата? - - Ответить

Союзка — это деталь, закрывающая переднюю часть стопы. Обычно она заканчивается у пальцев, но в этом году дизайнеры решили придумать что-то новенькое и представили всеобщему вниманию туфли с союзкой выше обычного. Она может быть как округленной, так и острой.

Коричневый цвет

Морра 3 часа назад Ну хотя бы сравнивали две пары обуви для одинакового использования... - - Ответить

В последние годы в обувном сегменте был популярен «оттенок загара» — бледно-оранжевый цвет. Но такая обувь всем поднадоела. Зато глубокий коричневый цвет придает нотку роскоши образу в целом, выглядит дорого и идет практически всем. Некоторые даже считают, что этот оттенок в новом сезоне будет популярнее, чем базовый черный.

Конический каблук

Каблук «котенка» стал одним из самых горячих трендов в 2024-м, уже многие модницы заценили его. Ведь выглядит такая обувь элегантно, а носить ее удобно. Однако туфли на обычном маленьком каблуке есть уже почти у всех. Осенний хит — конический каблук. Он широкий у пятки и сужается книзу.

«Кокетливые» лодочки

юлия юлия 3 часа назад Были у меня такие туфли тканевые под плетение сделанные, самые удобные туфли, вот зачем выкинула...вполне можно было носить(((( - - Ответить

Классические лодочки всегда будут вне времени, и мы часто носим их в начале осени, пока погода позволяет. Однако сейчас модные дизайнеры решили пересмотреть этот тренд. Свежий хит — лодочки с женственным декором: нежных оттенков, с цветочным принтом, из сатина.

Змеиная текстура

Сложно было не заметить обилие анималистичных принтов и текстур во всех сегментах моды в этом году. Особенно часто встречался леопардовый принт, ведь он яркий и понятный. Однако грядущей осенью лучше приглядеться к змеиной текстуре, ведь она будет на пике популярности. И немудрено — выглядит дорого и элегантно.

Блестящая обувь

Блестящие и металлизированные оттенки сейчас в тренде. Если не хочется слишком выделяться, стоит присмотреться к лакированной обуви. Она выглядит роскошно, но при этом не вычурно. А вот матовый материал смотрится простенько.

Минималистичные лоферы

Marina El Mapache 4 часа назад стухший тренд будет подогрет в следующей статье до горячего хита:-) - - Ответить

Эра массивных тяжелых лоферов на тракторной платформе подходит к концу. В моде минимализм, поэтому лоферы лучше выбрать именно в таком стиле. Аккуратная обувь подойдет на любой случай и всегда выглядит изысканно. Стоит присмотреться и к лоферам «под змеиную кожу». Как мы писали ранее, эта текстура очень популярна.

Ковбойские сапоги

Marina El Mapache 4 часа назад не надо такие сапоги с трениками комбинировать:-) сразу Карл НашеВсё Лагерфельд вспоминается - - Ответить

Помните эти супермодные ботинки на коротком толстом каблуке с острым носком, будто их обладательница только вернулась с ранчо? Да, ковбойские сапоги вновь в моде, вот только брать первую попавшуюся пару не стоит. Актуально смотрится минималистичная модель базовых оттенков без обилия декора.

Обувь с мехом

Меховая отделка стала популярной еще в начале года, но грядущей осенью это будет один из самых актуальных хитов. Можно выбрать как лодочки с небольшим меховым помпончиком, так и забавные мюли из пушистого материала. Более комфортный и понятный вариант — ботинки с меховой отделкой сверху.

Лоферы с декором

Как мы уже сказали ранее, минималистичные лоферы очень популярны. Однако если хочется добавить в образ изюминки, стоит присмотреться к моделям с украшениями в виде цепочек — это прямо тренд. Игривые варианты с бахромой, бантиками и кисточками тоже подойдут.