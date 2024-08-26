Ну не знаю.В таких туфлях нога кажется широкой и короткой.Вы хотели такого результата?
10 улетных моделей обуви, в которых прямо из магазина можно на красную дорожку топать
Лето подходит к концу. Однако не стоит расстраиваться, ведь впереди еще целая осень. Это отличное время, чтобы обновить гардероб и выгулять стильные образы. Особое внимание стоит уделить обуви, благо грядущий модный сезон приготовил кучу крутых новинок.
Туфли с высокой союзкой
Союзка — это деталь, закрывающая переднюю часть стопы. Обычно она заканчивается у пальцев, но в этом году дизайнеры решили придумать что-то новенькое и представили всеобщему вниманию туфли с союзкой выше обычного. Она может быть как округленной, так и острой.
Коричневый цвет
В последние годы в обувном сегменте был популярен «оттенок загара» — бледно-оранжевый цвет. Но такая обувь всем поднадоела. Зато глубокий коричневый цвет придает нотку роскоши образу в целом, выглядит дорого и идет практически всем. Некоторые даже считают, что этот оттенок в новом сезоне будет популярнее, чем базовый черный.
Конический каблук
ну, допустим, Kitten Heels, тоже широкие у пятки и сужаются книзу:-)
Каблук «котенка» стал одним из самых горячих трендов в 2024-м, уже многие модницы заценили его. Ведь выглядит такая обувь элегантно, а носить ее удобно. Однако туфли на обычном маленьком каблуке есть уже почти у всех. Осенний хит — конический каблук. Он широкий у пятки и сужается книзу.
«Кокетливые» лодочки
Были у меня такие туфли тканевые под плетение сделанные, самые удобные туфли, вот зачем выкинула...вполне можно было носить((((
Классические лодочки всегда будут вне времени, и мы часто носим их в начале осени, пока погода позволяет. Однако сейчас модные дизайнеры решили пересмотреть этот тренд. Свежий хит — лодочки с женственным декором: нежных оттенков, с цветочным принтом, из сатина.
Змеиная текстура
посадка ботильона по щиколотке "карандаш в стакане" выглядит фиговенько
Сложно было не заметить обилие анималистичных принтов и текстур во всех сегментах моды в этом году. Особенно часто встречался леопардовый принт, ведь он яркий и понятный. Однако грядущей осенью лучше приглядеться к змеиной текстуре, ведь она будет на пике популярности. И немудрено — выглядит дорого и элегантно.
Блестящая обувь
Блестящие и металлизированные оттенки сейчас в тренде. Если не хочется слишком выделяться, стоит присмотреться к лакированной обуви. Она выглядит роскошно, но при этом не вычурно. А вот матовый материал смотрится простенько.
Минималистичные лоферы
стухший тренд будет подогрет в следующей статье до горячего хита:-)
Эра массивных тяжелых лоферов на тракторной платформе подходит к концу. В моде минимализм, поэтому лоферы лучше выбрать именно в таком стиле. Аккуратная обувь подойдет на любой случай и всегда выглядит изысканно. Стоит присмотреться и к лоферам «под змеиную кожу». Как мы писали ранее, эта текстура очень популярна.
Ковбойские сапоги
не надо такие сапоги с трениками комбинировать:-) сразу Карл НашеВсё Лагерфельд вспоминается
Помните эти супермодные ботинки на коротком толстом каблуке с острым носком, будто их обладательница только вернулась с ранчо? Да, ковбойские сапоги вновь в моде, вот только брать первую попавшуюся пару не стоит. Актуально смотрится минималистичная модель базовых оттенков без обилия декора.
Обувь с мехом
Меховая отделка стала популярной еще в начале года, но грядущей осенью это будет один из самых актуальных хитов. Можно выбрать как лодочки с небольшим меховым помпончиком, так и забавные мюли из пушистого материала. Более комфортный и понятный вариант — ботинки с меховой отделкой сверху.
Лоферы с декором
Как мы уже сказали ранее, минималистичные лоферы очень популярны. Однако если хочется добавить в образ изюминки, стоит присмотреться к моделям с украшениями в виде цепочек — это прямо тренд. Игривые варианты с бахромой, бантиками и кисточками тоже подойдут.
Загляните и в другую статью, где мы разобрали примеры маникюра, который уже давно пора перестать делать. Давайте этой осенью будем самыми модными.
Комментарии
А вчера вечером были серебряные кроссовки, под которыми я оставила комментарий, но сегодня нет ни этих кроссовок, ни моего комментария.