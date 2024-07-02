13 красоток, которые плюют на возраст и одеваются как хотят

Знаменитости
1 час назад

Многие из нас слышали: «Ну куда такой вырез в ее-то возрасте» или «Тебе уже пора солиднее одеваться». К счастью, нигде не говорится, что непрошеным советам обязательно нужно следовать. Ведь если бы эти красотки из сегодняшней подборки слушали все, что им говорят, тревожно сверяясь с паспортным возрастом, — ну как, мол, еще можно вырез носить или уже нет, — не были бы такими шикарными.

Кармен Электра, 52 года

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Chris Pizzello/Invision/East News

Кристина Агилера, 43 года

Джейн Сеймур, 73 года

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Дженнифер Гарнер, 52 года

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Кристи Бринкли, 70 лет

Evan Agostini/Invision/East News, MPI04/Capital Pictures/EAST NEWS

Дженнифер Лопес, 54 года

Элизабет Херли, 58 лет

MICHAEL TRAN/AFP/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

София Вергара, 51 год

Сабрина Салерно, 56 лет

Шэрон Стоун, 66 лет

Evan Agostini/Invision/East News, Joel C Ryan/Invision/East News

Хэлли Берри, 57 лет

ANGELA WEISS/AFP/East News, LISA O'CONNOR/AFP/East News

Хайди Клум, 51 год

Oleg Nikishin/SIPA/Sipa Press/East News, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Анна Делло Руссо, 62 года

Милые девушки, вывод из этой статьи один: носите в свое удовольствие хоть короткие юбки, хоть блестящие платья, хоть наряды с декольте. Вот эти звезды, например, поняли, что жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную обувь, и добавили перца в свои образы.

А у нас есть и другие статьи о моде:

Фото на превью MICHAEL TRAN/AFP/East News

Комментарии

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Vianna
5 дней назад

Одеваются как хотят???? В смысле, эдми?! Вы же не хотите сказать, что они не следуют вашим советам из миллиона подборок, что нельзя носить определенные сумки и босоножки, потому что они то полнят, то старят? Может, они (о, ужас!) еще и ваши советы, как не сесть в лужу и выйти из нее ледью, не слушают? Да быть не может!

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