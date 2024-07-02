13 красоток, которые плюют на возраст и одеваются как хотят

Многие из нас слышали: «Ну куда такой вырез в ее-то возрасте» или «Тебе уже пора солиднее одеваться». К счастью, нигде не говорится, что непрошеным советам обязательно нужно следовать. Ведь если бы эти красотки из сегодняшней подборки слушали все, что им говорят, тревожно сверяясь с паспортным возрастом, — ну как, мол, еще можно вырез носить или уже нет, — не были бы такими шикарными.

Кармен Электра, 52 года

Кристина Агилера, 43 года

Джейн Сеймур, 73 года

Дженнифер Гарнер, 52 года

Кристи Бринкли, 70 лет

Дженнифер Лопес, 54 года

Элизабет Херли, 58 лет

София Вергара, 51 год

Сабрина Салерно, 56 лет

Шэрон Стоун, 66 лет

Хэлли Берри, 57 лет

Хайди Клум, 51 год

Анна Делло Руссо, 62 года

Милые девушки, вывод из этой статьи один: носите в свое удовольствие хоть короткие юбки, хоть блестящие платья, хоть наряды с декольте. Вот эти звезды, например, поняли, что жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную обувь, и добавили перца в свои образы.

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