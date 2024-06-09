15 случаев, когда звезды выбрали настолько необычную обувь, что мы аж за сердце схватились

Знаменитостей хлебом не корми, а дай нарядиться так, чтобы все аж рты пооткрывали. И если одни звезды делают ставку на эффектный костюм из последней коллекции, то другие выбирают необычную обувь. Героини нашей статьи уж точно сумели приковать к себе внимание с помощью туфель. А в конце статьи вас ждет бонус, который докажет, что не только женщины предпочитают нетривиальную обувь.

Лесная нимфа Лана Дель Рей

ANGELA WEISS / AFP / East News Bisquit 3 часа назад Платье тоже не подкачало. - - Ответить

В 2024 году Лана посетила мероприятие Met Gala в сказочном образе, который был подготовлен брендом Alexander McQueen. Платье певицы украшала ручная вышивка а-ля ветки боярышника, а ее голову венчали фэнтезийные «рога». Но самым запоминающимся элементом костюма знаменитости были, пожалуй, ее необычные туфли. Они выглядели как звериные копыта и навели немало шума в сети. Что ж, вот пример того, что и прекрасной Лане не чужд эпатаж.

Никола Коклан выбирает тепло и уют

Scott A Garfitt / Invision / East News Кот Муркот 1 час назад Красный кубик на подставочке - - Ответить

На мероприятие в честь выхода третьего сезона сериала «Бриджертоны» Никола Коклан надела красное платье-пиджак в стиле оверсайз и дополнила его задорными меховыми туфлями от Stella McCartney, которые навевали мысли об уютных домашних тапочках. Мы обратили внимание на то, что актриса не стала добавлять броские аксессуары: ее образ уже достаточно яркий, и дополнительные акценты его бы просто перегрузили.

Дуа Липа: новое слово в спортивной моде

Марта 3 дня назад Блин, в обычной обуви постоянно задеваю ногами друг о друга, а как в этих звездах-то ходить? В раскоряку, как пьяный матрос? - - Ответить

«Дуа Липа приняла участие в конкурсе странной обуви», — заявили модные журналы, когда звезда опубликовала на своей страничке в соцсети снимки, на которых предстала в нетривиальных лодочках от Coperni. Туфли были дополнены декоративными пирамидками по бокам, и вместе с носами они формировали своеобразные звезды на ногах знаменитости. А что касается общего образа певицы, мы видим не что иное, как стиль спорт-шик, который предполагает сочетания спортивных и гламурных вещей. Но Дуа Липа решила, что и нотка эпатажа не повредит.

Грета Гервиг решила немного похулиганить

Gerald Matzka / DPA / East News , Gerald Matzka / DPA / East News Кот Муркот 1 час назад Копыта рулят, уже второй образ на дорожке - - Ответить

К числу знаменитостей, которые носят самую странную обувь, решила примкнуть и Грета Гервиг, когда выбрала для Каннского кинофестиваля белые туфли на платформе с носом а-ля таби. Но мы просто рукоплещем стоя тому, как круто режиссер вплела эту смелую деталь от Maison Margiela Paris и Christian Louboutin в свой образ. Звезда отказалась от дополнительных аксессуаров, а потому эти нестандартные туфли лишь подчеркнули романтичный стиль ее платья.

Ирина Шейк умеет выбирать дизайнерскую обувь

ddp images / Hannah Aspropoulos / EAST NEWS , Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

На очередном Каннском фестивале Ирина Шейк, как всегда, блистала. Для выхода на красную дорожку она сделала небрежный пучок, выделила губы и надела черное платье с лаконичным дизайном. Туфли к наряду модель подобрала особенные: каблук создавал у наблюдателей впечатление «парящей» пятки звезды. Эту пару обуви изготовил бренд Salvatore Ferragamo.

Джорджия Мэй Джаггер: красота жертв не требует

Судя по всему, когда модель собиралась на мероприятие British Fashion Awards в 2023 году, она думала, как бы совместить красоту и удобство. Потому и выбрала такие туфли, которые хочется назвать гламурной версией тапочек. Но, надо сказать, фешен-блогеры модное решение знаменитости не похвалили, напротив — заявили, что она выбрала абсурдную обувь. Мы же считаем, что эффектные туфли Джорджии отлично сочетались с ее платьем.

Зендея и ее эксперименты с модой

Зендея никогда не боялась модных экспериментов: она не единожды заставляла публику говорить о себе, когда выходила в свет в платьях с оригинальным дизайном или в необычной обуви. Так, после одной из церемоний Grammy звезда блистала на афтерпати в образе от Fausto Puglisi, главной изюминкой которого были босоножки с обилием ремешков аж до самого бедра, и все внимание общественности было приковано к ним. Модные издания остались в восторге от горячего образа актрисы.

Рози Родригес делает свой ход

В фильмографии начинающей актрисы Рози Родригес еще не так много кинолент, а она уже уяснила: на красной дорожке надо привлекать к себе внимание, и для этого как нельзя лучше подойдет какая-нибудь нестандартная обувь. И на премию Goya знаменитость надела умопомрачительные туфли с шахматным узором, на носах которых красовались фигуры из соответствующей игры.

Жанна Кадье и ее кукольный образ

Shootpix / ABACA / Abaca / East News Bisquit 3 часа назад Ходить неудобно, но интересно. ) - - Ответить

Знаменитости предпочитают бренд Loewe, когда хотят привлечь к себе максимум внимания. Именно этот модный дом приложил руку к наряду Жанны Кадье в Каннах. Умопомрачительное розовое платье-бюстье с трехмерным изображением сложенных для поцелуя губ было дополнено серебряными босоножками с внушительными декоративными бантами. Чем не образ в стиле Барби?

Гвен Стефани: даешь панк-рок

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Марта 3 дня назад Ботики клёвые, но парик бы я с них сняла. ;) - - Ответить

На премьеру фильма «Каскадеры» Гвен Стефани оделась в стиле панк-рок: она выбрала клетчатый костюм с юбкой, узорные колготки и модные ботильоны из коллекции Vivienne Westwood, а этот бренд славится своими дерзкими решениями. Обувь была изготовлена из замши и ну очень щедро украшена искусственным мехом.

Рианна: королева эпатажных нарядов

Chris Pizzello / Invision / East News Чадо Брюн 3 часа назад Кот в сапогах. Прям весь кот))) - - Ответить

Глядя на джинсовый лук Рианны от бренда Y/Project’s, мы задаемся вопросом: где же заканчивает костюм, и начинается обувь? Потому что ее головокружительные сапоги были тоже изготовлены из денима и имели длину аж до бедра. Кстати, некоторые модные издания решили, что певица попыталась повторить успех Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка, когда те в нулевых годах пришли на красную дорожку в джинсовых образах. Мы считаем, попытка удалась: выглядела Рианна роскошно.

Эмили Ратаковски умеет быть стильной

LaurentVu / SIPA / EAST NEWS Кот Муркот 1 час назад Первое впечатление - наступила ногой на укатившийся апельсин) - - Ответить

Как мы уже убедились, необычную обувь выбрать несложно: бренды в наши дни креативят на полную катушку. Другое дело — вписать туфли в образ так, чтобы в итоге выглядеть стильно, а не нелепо. Поискать вдохновения для смелых образов можно, например, у Эмили Ратаковски: дизайнерские туфли с каблуком в виде оранжевого шара она сочетала с неброским платьем-рубашкой и серьгами без цветных камней, дабы не переборщить с акцентами. И получилось круто.

Кэтрин Ньютон и ее «хищные» туфли

Chris Pizzello / Invision / East News Bisquit 3 часа назад Вааа, красота какая! - - Ответить

На премьеру фильма ужасов «Эбигейл» красотка Кэтрин Ньютон надела платье мини и туфли бренда GCDS с вампирским оскалом вместо каблука. Они не только соответствовали мрачной тематике мероприятия, но и заявили об актрисе как об убежденной моднице. Ведь такая, казалось бы, странная обувь уже несколько месяцев является одним из главных трендов ковровых дорожек. И смотрятся на Кэтрин туфли очень эффектно.

Мадонна: легенда эпатажа

B4859 / Avalon / Photoshot / East News , B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Мадонна известна своим эпатажным стилем: она не только выбирает эксцентричные сценические костюмы, но и охотно делится с подписчиками в соцсетях неожиданными повседневными образами. Так, в 2023 году она похвасталась своим луком total black, горстью изюма в котором послужили то ли туфли, то ли сапоги с 11 ремешками на каждом.

Леди Гага и ее легендарные туфли

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Леди Гага носит туфли на экстремально высоком каблуке и с внушительной платформой, чем, собственно говоря, и знаменит ее стиль. Однако нам бы хотелось отметить образ, который она создала для очередной премии Grammy. Певица выбрала такую обувь, чтобы она сочеталась с цветом ее волос и контрастировала с платьем. Знаменитость явно придерживалась принципа «сэндвич», который предполагает такого рода чередование цветов.

Бонус: Джаред Лето и его неожиданные выборы

Raoul Gatchalian / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News Кот Муркот 1 час назад Он на Алике их покупал? Там их валом - - Ответить

Не только знаменитые женщины носят на красной дорожке экстравагантную обувь, знаменитые мужчины тоже не отстают. Взгляните только на выбор Джареда Лето: вместо привычных ботинок или кроссовок артист надел... шлепанцы! Да не простые, а с причудливым дизайном. Эффектно и удобно.

Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News