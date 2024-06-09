15 случаев, когда звезды выбрали настолько необычную обувь, что мы аж за сердце схватились
Знаменитостей хлебом не корми, а дай нарядиться так, чтобы все аж рты пооткрывали. И если одни звезды делают ставку на эффектный костюм из последней коллекции, то другие выбирают необычную обувь. Героини нашей статьи уж точно сумели приковать к себе внимание с помощью туфель. А в конце статьи вас ждет бонус, который докажет, что не только женщины предпочитают нетривиальную обувь.
Лесная нимфа Лана Дель Рей
В 2024 году Лана посетила мероприятие Met Gala в сказочном образе, который был подготовлен брендом Alexander McQueen. Платье певицы украшала ручная вышивка а-ля ветки боярышника, а ее голову венчали фэнтезийные «рога». Но самым запоминающимся элементом костюма знаменитости были, пожалуй, ее необычные туфли. Они выглядели как звериные копыта и навели немало шума в сети. Что ж, вот пример того, что и прекрасной Лане не чужд эпатаж.
Никола Коклан выбирает тепло и уют
На мероприятие в честь выхода третьего сезона сериала «Бриджертоны» Никола Коклан надела красное платье-пиджак в стиле оверсайз и дополнила его задорными меховыми туфлями от Stella McCartney, которые навевали мысли об уютных домашних тапочках. Мы обратили внимание на то, что актриса не стала добавлять броские аксессуары: ее образ уже достаточно яркий, и дополнительные акценты его бы просто перегрузили.
Дуа Липа: новое слово в спортивной моде
Блин, в обычной обуви постоянно задеваю ногами друг о друга, а как в этих звездах-то ходить? В раскоряку, как пьяный матрос?
«Дуа Липа приняла участие в конкурсе странной обуви», — заявили модные журналы, когда звезда опубликовала на своей страничке в соцсети снимки, на которых предстала в нетривиальных лодочках от Coperni. Туфли были дополнены декоративными пирамидками по бокам, и вместе с носами они формировали своеобразные звезды на ногах знаменитости. А что касается общего образа певицы, мы видим не что иное, как стиль спорт-шик, который предполагает сочетания спортивных и гламурных вещей. Но Дуа Липа решила, что и нотка эпатажа не повредит.
Грета Гервиг решила немного похулиганить
К числу знаменитостей, которые носят самую странную обувь, решила примкнуть и Грета Гервиг, когда выбрала для Каннского кинофестиваля белые туфли на платформе с носом а-ля таби. Но мы просто рукоплещем стоя тому, как круто режиссер вплела эту смелую деталь от Maison Margiela Paris и Christian Louboutin в свой образ. Звезда отказалась от дополнительных аксессуаров, а потому эти нестандартные туфли лишь подчеркнули романтичный стиль ее платья.
Ирина Шейк умеет выбирать дизайнерскую обувь
На очередном Каннском фестивале Ирина Шейк, как всегда, блистала. Для выхода на красную дорожку она сделала небрежный пучок, выделила губы и надела черное платье с лаконичным дизайном. Туфли к наряду модель подобрала особенные: каблук создавал у наблюдателей впечатление «парящей» пятки звезды. Эту пару обуви изготовил бренд Salvatore Ferragamo.
Джорджия Мэй Джаггер: красота жертв не требует
Поддержу мнение редакции. Тоже считаю, что туфли отлично дополнили платье — повторили узор. Не элегантно и спорно. Зато нетривиально и интересно.
Судя по всему, когда модель собиралась на мероприятие British Fashion Awards в 2023 году, она думала, как бы совместить красоту и удобство. Потому и выбрала такие туфли, которые хочется назвать гламурной версией тапочек. Но, надо сказать, фешен-блогеры модное решение знаменитости не похвалили, напротив — заявили, что она выбрала абсурдную обувь. Мы же считаем, что эффектные туфли Джорджии отлично сочетались с ее платьем.
Зендея и ее эксперименты с модой
Зендея никогда не боялась модных экспериментов: она не единожды заставляла публику говорить о себе, когда выходила в свет в платьях с оригинальным дизайном или в необычной обуви. Так, после одной из церемоний Grammy звезда блистала на афтерпати в образе от Fausto Puglisi, главной изюминкой которого были босоножки с обилием ремешков аж до самого бедра, и все внимание общественности было приковано к ним. Модные издания остались в восторге от горячего образа актрисы.
Рози Родригес делает свой ход
А мне туфельки понравились, такие элегантно-забавные для создания образа. Только к платью с цветочками не подходят, просто бы маленькое чёрное платье и было б отлично
В фильмографии начинающей актрисы Рози Родригес еще не так много кинолент, а она уже уяснила: на красной дорожке надо привлекать к себе внимание, и для этого как нельзя лучше подойдет какая-нибудь нестандартная обувь. И на премию Goya знаменитость надела умопомрачительные туфли с шахматным узором, на носах которых красовались фигуры из соответствующей игры.
Жанна Кадье и ее кукольный образ
Знаменитости предпочитают бренд Loewe, когда хотят привлечь к себе максимум внимания. Именно этот модный дом приложил руку к наряду Жанны Кадье в Каннах. Умопомрачительное розовое платье-бюстье с трехмерным изображением сложенных для поцелуя губ было дополнено серебряными босоножками с внушительными декоративными бантами. Чем не образ в стиле Барби?
Гвен Стефани: даешь панк-рок
На премьеру фильма «Каскадеры» Гвен Стефани оделась в стиле панк-рок: она выбрала клетчатый костюм с юбкой, узорные колготки и модные ботильоны из коллекции Vivienne Westwood, а этот бренд славится своими дерзкими решениями. Обувь была изготовлена из замши и ну очень щедро украшена искусственным мехом.
Рианна: королева эпатажных нарядов
Глядя на джинсовый лук Рианны от бренда Y/Project’s, мы задаемся вопросом: где же заканчивает костюм, и начинается обувь? Потому что ее головокружительные сапоги были тоже изготовлены из денима и имели длину аж до бедра. Кстати, некоторые модные издания решили, что певица попыталась повторить успех Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка, когда те в нулевых годах пришли на красную дорожку в джинсовых образах. Мы считаем, попытка удалась: выглядела Рианна роскошно.
Эмили Ратаковски умеет быть стильной
Как мы уже убедились, необычную обувь выбрать несложно: бренды в наши дни креативят на полную катушку. Другое дело — вписать туфли в образ так, чтобы в итоге выглядеть стильно, а не нелепо. Поискать вдохновения для смелых образов можно, например, у Эмили Ратаковски: дизайнерские туфли с каблуком в виде оранжевого шара она сочетала с неброским платьем-рубашкой и серьгами без цветных камней, дабы не переборщить с акцентами. И получилось круто.
Кэтрин Ньютон и ее «хищные» туфли
На премьеру фильма ужасов «Эбигейл» красотка Кэтрин Ньютон надела платье мини и туфли бренда GCDS с вампирским оскалом вместо каблука. Они не только соответствовали мрачной тематике мероприятия, но и заявили об актрисе как об убежденной моднице. Ведь такая, казалось бы, странная обувь уже несколько месяцев является одним из главных трендов ковровых дорожек. И смотрятся на Кэтрин туфли очень эффектно.
Мадонна: легенда эпатажа
Мадонна известна своим эпатажным стилем: она не только выбирает эксцентричные сценические костюмы, но и охотно делится с подписчиками в соцсетях неожиданными повседневными образами. Так, в 2023 году она похвасталась своим луком total black, горстью изюма в котором послужили то ли туфли, то ли сапоги с 11 ремешками на каждом.
Леди Гага и ее легендарные туфли
Леди Гага носит туфли на экстремально высоком каблуке и с внушительной платформой, чем, собственно говоря, и знаменит ее стиль. Однако нам бы хотелось отметить образ, который она создала для очередной премии Grammy. Певица выбрала такую обувь, чтобы она сочеталась с цветом ее волос и контрастировала с платьем. Знаменитость явно придерживалась принципа «сэндвич», который предполагает такого рода чередование цветов.
Бонус: Джаред Лето и его неожиданные выборы
Не только знаменитые женщины носят на красной дорожке экстравагантную обувь, знаменитые мужчины тоже не отстают. Взгляните только на выбор Джареда Лето: вместо привычных ботинок или кроссовок артист надел... шлепанцы! Да не простые, а с причудливым дизайном. Эффектно и удобно.
Да уж, оригинальности знаменитостям не занимать, когда дело доходит до обуви. А из этих статей вы сможете узнать о других случаях, когда звезды вместо классических лодочек выбрали такие туфли, что все только на них и глазели: