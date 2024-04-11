Мы сравнили вылощенные снимки из соцсетей с теми, что выложили фотографы. И просто обалдели от такой разницы
Знаменитости часто делятся в соцсетях фотографиями со светских мероприятий. Но, как и все мы, они предпочитают выкладывать в своих аккаунтах только самые удачные фото. И зачастую эти кадры сильно отличаются от снимков, которые мы позже видим в светской хронике.
Кайли Миноуг
Дженнифер Кулидж
Ведь можно красиво одеть даже таких крупных дам. Но почему выбирается наряд, максимально уродующий и опошлябщий?
Кейт Мосс
Кайли Дженнер
А вы попробуйте хоть чуть-чуть проходит в образе и позе слева! С меня попкорн!
Эшли Грэм
Деми Мур
Риз Уизерспун
Сара Мишель Геллар
Шэрон Стоун
Мэрайя Кэри
Пенелопа Крус
София Вергара
Роузи Хантингтон-Уайтли
Кэти Перри
Гвен Стефани
Хлои Кардашьян
Николь Шерзингер
Фотограф показал какую-то другую женщину. Это д надо умудриться испортить великолепную Николь
Дженнифер Лопес
В арсенале звезд много уловок, которые помогают им хорошо получаться на фотографиях. Особое место среди них занимает эффектный ракурс. И у каждой знаменитости он свой.
Комментарии
Опять ощущение, что фотографии перепутаны местами в подавляющем большинстве. Чтоб далеко не листать, Дженифер Лопес - почему фотограф выбрал фото, где она будто целится бумажкой в урну?