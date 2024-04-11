Мы сравнили вылощенные снимки из соцсетей с теми, что выложили фотографы. И просто обалдели от такой разницы

Знаменитости часто делятся в соцсетях фотографиями со светских мероприятий. Но, как и все мы, они предпочитают выкладывать в своих аккаунтах только самые удачные фото. И зачастую эти кадры сильно отличаются от снимков, которые мы позже видим в светской хронике.