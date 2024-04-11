Мы сравнили вылощенные снимки из соцсетей с теми, что выложили фотографы. И просто обалдели от такой разницы

Культура
2 часа назад

Знаменитости часто делятся в соцсетях фотографиями со светских мероприятий. Но, как и все мы, они предпочитают выкладывать в своих аккаунтах только самые удачные фото. И зачастую эти кадры сильно отличаются от снимков, которые мы позже видим в светской хронике.

Кайли Миноуг

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Дженнифер Кулидж

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News
Конфуз
1 час назад

Ведь можно красиво одеть даже таких крупных дам. Но почему выбирается наряд, максимально уродующий и опошлябщий?

-
-
Ответить

Кейт Мосс

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Кайли Дженнер

Stars Image Bank/KCS/East News
Конфуз
1 час назад

А вы попробуйте хоть чуть-чуть проходит в образе и позе слева! С меня попкорн!

-
-
Ответить

Эшли Грэм

MM/ABACA/Abaca/East News
САН
1 час назад

А это прилично вообще в лифчике и в трусах по улице?

-
-
Ответить

Деми Мур

ANGELA WEISS/AFP/East News

Риз Уизерспун

Jordan Strauss/Invision/East News

Сара Мишель Геллар

VALERIE MACON/AFP/East News

Шэрон Стоун

CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News

Мэрайя Кэри

Chris Pizzello/Invision/East News

Пенелопа Крус

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

София Вергара

Faye Sadou/Associated Press/East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Кэти Перри

Evan Agostini/Invision/East News

Гвен Стефани

Evan Agostini/Invision/East News

Хлои Кардашьян

ANDREA RENAULT/AFP/East News

Николь Шерзингер

Cat Morley / Avalon/Photoshot/East News

Дженнифер Лопес

Laurent VU/SIPA/Sipa Press / East News

В арсенале звезд много уловок, которые помогают им хорошо получаться на фотографиях. Особое место среди них занимает эффектный ракурс. И у каждой знаменитости он свой.

Фото на превью MM/ABACA/Abaca/East News

Комментарии

Уведомления
Катерина
22 часа назад

Опять ощущение, что фотографии перепутаны местами в подавляющем большинстве. Чтоб далеко не листать, Дженифер Лопес - почему фотограф выбрал фото, где она будто целится бумажкой в урну?

-
-
Ответить

Похожее