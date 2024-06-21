12 фишек в образах звезд, которые мы сначала проморгали. А потом увидели и обалдели

Многие звездные образы, как и картины в музее, можно рассматривать часами. Ведь чем дольше ты их разглядываешь, тем больше интересных деталей замечаешь. И наряды словно раскрываются с новой стороны.

Сара Джессика Паркер

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News Pantika 5 минут назад Интересно, волосы ее настоящие? Если да - умираю от зависти)) - - Ответить

Ее можно по праву назвать королевой бала Met Gala. Актриса из года в год удивляет публику незаурядными образами, и 2024-й не стал исключением. В этом году Сара надела декорированное стразами скульптурное платье с кринолином. Наряд дополняли аксессуары в тон: многослойная шапочка и капроновые колготки со стразами, которые актриса надела поверх обычных нюдовых лодочек.

Кейт Бланшетт

В 2024 году Кейт Бланшетт блистала на красной дорожке в Каннах в утонченном двухцветном платье-бюстье Jean Paul Gaultier: спереди наряд был черным, а сзади нежно-розовым. В качестве украшения актриса выбрала изысканную нить жемчуга, которую преподнесла очень интересным способом.

Диана Крюгер

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News Криптозоолог мамкин 1 час назад Есть нечто птичье в ее образе - - Ответить

Диана выглядела словно волшебная фея на церемонии Cesar в 2024 году. Актриса надела бледно-розовое мини-платье со шнуровкой и хрустальные сабо. Но самое интересное скрывалось сзади — под верхним слоем платья имелась юбка из фатина, и не простая, а нарочито растрепанная.

Николь Кидман

Chris Pizzello/Invision/East News Криптозоолог мамкин 1 час назад Клево), ей идет быть полупрозрачной эльфийкой - - Ответить

На премьеру ленты «Семейное дело» Николь явилась в облегающем платье-бандо телесного оттенка, которое практически слилось с кожей актрисы. Образ завершили акцентные украшения, в том числе массивный чокер, который имел небольшой секрет: украшение было пришито к тонкой ленте нюдового оттенка.

Тильда Суинтон

Тильда не перестает поражать публику своими причудливыми нарядами и не менее замысловатыми аксессуарами. В 2024 году актриса посетила Лондонскую неделю моды в костюме оверсайз, который дополнила ботинками с когтями.

Камила Кабельо

Evan Agostini/Invision/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News Pantika 1 минута назад Обожаю Тильду! Ей нет нужды пытаться быть секусальной в угоду стереотипам и поэтому она может выглядеть как душа пожелает) Очень люблю ее андрогинные образы. - - Ответить

В 2024 году Камила пришла на Met Gala в рваном платье. Наряд весил почти 7 кг и был украшен 250 тыс. кристаллов Swarovski. А в руках девушки красовался прозрачный «клатч» из настоящего льда, внутри которого находилась медная роза. Если присмотреться, можно заметить, как с руки девушки стекают капли растаявшей воды.

Джоуи Кинг

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News Jenny 1 час назад розы жалко... - - Ответить

Для премьеры фильма «Семейное дело» Джоуи Кинг выбрала очень необычный комплект от Simone Rocha. Прозрачный наряд состоял из юбки и топа, внутри которых находились самые настоящие розы. Кстати, похожие платья из весенне-летней коллекции уже успели выгулять Розамунд Пайк и Сара Джессика Паркер.

Наоми Харрис

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

В 2017 году Наоми посетила церемонию "Оскар" в лаконичном платье из пайеток от бренда Calvin Klein. Но больше всего внимания привлекла обувь актрисы - асимметричные босоножки. Из-за необычного дизайна казалось, будто актриса надела разные туфли.

Наташа Поли

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News Криптозоолог мамкин 1 час назад И ключик тут же на платье). Мило - - Ответить

На благотворительный вечер amfAR в 2017 году модель Наташа Поли надела полностью расшитое кристаллами платье из архивной коллекции Dolce & Gabbana. А главным украшением образа стал металлический корсет с декоративными замочками.

Мона Паталь

На балу Met Gala 2024 было представлено множество ярких образов. Но больше всех внимание общественности привлекла далекая от мира шоу-бизнеса бизнес-леди родом из Индии. Мона Паталь, которую окрестили «таинственной незнакомкой», выбрала по-настоящему сказочное платье от Iris Van Herpen. Наряд украшал корсет в виде бабочки, а также фантазийные браслеты с крыльями, которые, как оказалось, двигались благодаря специальному механизму.

Изабель Юппер

Выдающаяся актриса знает толк в эффектных нарядах. В 2023 году она превзошла саму себя, появившись на Венецианском фестивале в сияющем платье с серебряной бахромой от бренда Balenciaga. Не менее экстравагантной была обувь — Изабель выбрала туфли на огромной платформе.

Кайли Дженнер

Evan Agostini/Invision/East News , DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News Niki SS 3 минуты назад Не повезет чувакам ниже её ростом - - Ответить

На Met Gala 2024 Кайли Дженнер выгуляла изящное платье цвета слоновой кости от Oscar de la Renta, которое специально сшили для нее. На первый взгляд наряд выглядел совсем обычным, но стоило девушке повернуться боком, как взору окружающих открылась главная изюминка туалета — конусообразный лиф.

Нередко, выбирая свои наряды, знаменитости черпают вдохновение в образах своих коллег или даже собственных персонажей из фильмов.