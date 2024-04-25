10+ случаев, когда кинозвезды решили наделать шума и спрятали в образах отсылки к своим ролям

Некоторые звезды считают, что выйти на красную дорожку в баснословно дорогом платье или костюме из последней коллекции — это слишком скучно. А вот суметь подобрать образ так, чтобы в нем было особое послание для публики, — другое дело. Вот, например, герои нашей статьи с помощью нарядов рассказали о своих персонажах или отдали дань уважения культовым личностям.

Зендея

На премьеру фильма «Претенденты» в Сиднее Зендея явилась в зеленом мерцающем платье, а украшал его рисунок в виде силуэта теннисистки. Таким образом актриса напомнила о своей героине, которая в ленте как раз и представляет этот вид спорта. Наряд специально для Зендеи изготовил бренд Loewe.

А на премьеру картины в Лондоне знаменитость надела белое платье от Thom Browne с вышивкой в виде ракеток. Дополнила наряд Зендея высокой косой. И все сразу поняли, кому своим образом звезда сделала реверанс, — конечно же, Анне Курниковой.

Натали Дормер

Jordan Strauss / Invision / AP / East News Криптозоолог мамкин 59 минут назад Надо было не приходить на премьеру. Но всем сказать, что пришла. Она ж невидимка, никто не заметил. Мистика, ууу - - Ответить

В триллере 2018 года «Невидимка» Натали Дормер сыграла девушку, которая притворяется незрячей. И элегантный образ актрисы на премьере фильма, казалось бы, вообще не напоминал о ее персонаже. До тех пор, пока мы не присмотрелись к деталям, а именно аксессуарам Натали.

Кинозвезда надела кольцо, украшенное декоративным глазом, что как раз и является отсылкой к ее героине. Ведь девушка видит гораздо больше, чем склонны думать окружающие.

Эдди Редмэйн

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS Криптозоолог мамкин 58 минут назад А это очень мило)). Хорошо что без нюхля - - Ответить

На премьеру фильма «Фантастические твари и где они обитают» Эдди Редмэйн явился с фигуркой причудливого зеленого существа в кармане пиджака. Это Пикетт — любимый питомец героя Редмэйна, Ньюта Саламандера. Создание было настолько привязано к своему хозяину, что тот часто носил его с собой в карманах одежды. Джоан Роулинг, по книге которой и была снята лента, осталась в восторге от образа Эдди и написала на своей страничке в соцсети, что очень обрадовалась присутствию Пикетта на премьере.

Лили Джеймс

На голливудскую премьеру фильма-сказки «Золушка» Лили Джеймс пришла в наряде от Elie Saab а-ля диснеевская принцесса. Но особого внимания заслуживает сумочка знаменитости.

Клатч был выполнен в виде прозрачного футляра с часами, стрелка которых неумолимо стремилась к полуночи. Аксессуар называется Time Piece, и изготовил его бренд Charlotte Olympia.

А на показ этой же киноленты в Торонто звезда захватила клатч в виде книжки, на которой красовалось название «Золушка».

Элизабет Дебики

Jeffrey Mayer / Avalon / Photoshot / East News , LFI / Photoshot / REPORTER / East News Алёнушка 2 часа назад Так хочется к образу Дебики хоть какой-то аксессуар добавить. Браслетик хотя бы. - - Ответить

В сериале «Корона» Элизабет Дебики сыграла саму принцессу Диану, и на премьеру 6 сезона актриса пришла в черном платье со спадающими бретельками, черных колготках и лодочках. Тут и гадать долго не нужно: знаменитость напомнила публике о «платье мести», в котором некогда выходила в свет легендарная британка. А в этом материале мы рассказывали о других нарядах Дианы, с помощью которых она рассказывала миру, что творится у нее на душе.

София Буш

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

София Буш озвучивала одного из персонажей анимационной ленты «Суперсемейка 2», и на ее премьере не забыла отдать дань персонажу. Актриса вовсю позировала фотографам, демонстрируя клатч с изображением маски. А ведь герои мультфильма как раз и носят подобного рода маски на лицах.

Бонни Ааронс

AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News Криптозоолог мамкин 50 минут назад А тут круто. Нужная степень элегантности и кринжа). Красотка! - - Ответить

Собираясь на премьеру хоррора «Проклятие монахини», Бонни Ааронс решила одеться так, чтобы ее образ имел зловещие нотки. Что неудивительно — в кадре фильма она изобразила демоническое существо по имени Валак. Артистка предстала перед публикой в черном как ночь платье и красных ботинках причудливого дизайна, которые напоминали стопы некого инфернального создания. А здесь можно посмотреть, как выглядят в жизни актрисы из хорроров. Некоторых без грима и не узнаешь.

Зои Дойч

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , Richard Shotwell / Invision / East News

Зои Дойч тоже горазда делать намеки с помощью нарядов. Так, на презентацию фильма «Что-то от Тиффани» она пришла в платье от Carolina Herrera, цвет которого называется... тиффани. Несложно догадаться, какого бренда были роскошные украшения актрисы. Конечно же, их изготовил ювелирный дом Tiffany.

Нелл Тайгер Фри

Richard Shotwell / Invision / East News

На премьеру свежего хоррора «Омен. Первое знамение» исполнительница главной роли Нелл Тайгер Фри пришла в довольно-таки готическом образе. Самой запоминающейся его частью был ремень с декоративным элементом в виде рук, которые будто хватают актрису, чтобы утащить в неизвестность. Кстати, на одном из постеров киноленты также изображены руки зловещих существ, тянущиеся к девушке.