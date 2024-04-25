Мне сначала показалось что там чувак с серпом стоит. Сижу, думаю " это про агронома или маньяка?"
10+ случаев, когда кинозвезды решили наделать шума и спрятали в образах отсылки к своим ролям
Некоторые звезды считают, что выйти на красную дорожку в баснословно дорогом платье или костюме из последней коллекции — это слишком скучно. А вот суметь подобрать образ так, чтобы в нем было особое послание для публики, — другое дело. Вот, например, герои нашей статьи с помощью нарядов рассказали о своих персонажах или отдали дань уважения культовым личностям.
Зендея
На премьеру фильма «Претенденты» в Сиднее Зендея явилась в зеленом мерцающем платье, а украшал его рисунок в виде силуэта теннисистки. Таким образом актриса напомнила о своей героине, которая в ленте как раз и представляет этот вид спорта. Наряд специально для Зендеи изготовил бренд Loewe.
Я понял, это намек,
Я все ловлю на лету.
Но непонятно,
Что конкретно ты имела в виду?
А на премьеру картины в Лондоне знаменитость надела белое платье от Thom Browne с вышивкой в виде ракеток. Дополнила наряд Зендея высокой косой. И все сразу поняли, кому своим образом звезда сделала реверанс, — конечно же, Анне Курниковой.
Натали Дормер
Надо было не приходить на премьеру. Но всем сказать, что пришла. Она ж невидимка, никто не заметил. Мистика, ууу
В триллере 2018 года «Невидимка» Натали Дормер сыграла девушку, которая притворяется незрячей. И элегантный образ актрисы на премьере фильма, казалось бы, вообще не напоминал о ее персонаже. До тех пор, пока мы не присмотрелись к деталям, а именно аксессуарам Натали.
Кинозвезда надела кольцо, украшенное декоративным глазом, что как раз и является отсылкой к ее героине. Ведь девушка видит гораздо больше, чем склонны думать окружающие.
Эдди Редмэйн
На премьеру фильма «Фантастические твари и где они обитают» Эдди Редмэйн явился с фигуркой причудливого зеленого существа в кармане пиджака. Это Пикетт — любимый питомец героя Редмэйна, Ньюта Саламандера. Создание было настолько привязано к своему хозяину, что тот часто носил его с собой в карманах одежды.
Джоан Роулинг, по книге которой и была снята лента, осталась в восторге от образа Эдди и написала на своей страничке в соцсети, что очень обрадовалась присутствию Пикетта на премьере.
Лили Джеймс
На голливудскую премьеру фильма-сказки «Золушка» Лили Джеймс пришла в наряде от Elie Saab а-ля диснеевская принцесса. Но особого внимания заслуживает сумочка знаменитости.
Клатч был выполнен в виде прозрачного футляра с часами, стрелка которых неумолимо стремилась к полуночи. Аксессуар называется Time Piece, и изготовил его бренд Charlotte Olympia.
А на показ этой же киноленты в Торонто звезда захватила клатч в виде книжки, на которой красовалось название «Золушка».
Элизабет Дебики
Так хочется к образу Дебики хоть какой-то аксессуар добавить. Браслетик хотя бы.
В сериале «Корона» Элизабет Дебики сыграла саму принцессу Диану, и на премьеру 6 сезона актриса пришла в черном платье со спадающими бретельками, черных колготках и лодочках. Тут и гадать долго не нужно: знаменитость напомнила публике о «платье мести», в котором некогда выходила в свет легендарная британка.
А в этом материале мы рассказывали о других нарядах Дианы, с помощью которых она рассказывала миру, что творится у нее на душе.
София Буш
София Буш озвучивала одного из персонажей анимационной ленты «Суперсемейка 2», и на ее премьере не забыла отдать дань персонажу. Актриса вовсю позировала фотографам, демонстрируя клатч с изображением маски. А ведь герои мультфильма как раз и носят подобного рода маски на лицах.
Бонни Ааронс
А тут круто. Нужная степень элегантности и кринжа). Красотка!
Собираясь на премьеру хоррора «Проклятие монахини», Бонни Ааронс решила одеться так, чтобы ее образ имел зловещие нотки. Что неудивительно — в кадре фильма она изобразила демоническое существо по имени Валак. Артистка предстала перед публикой в черном как ночь платье и красных ботинках причудливого дизайна, которые напоминали стопы некого инфернального создания.
А здесь можно посмотреть, как выглядят в жизни актрисы из хорроров. Некоторых без грима и не узнаешь.
Зои Дойч
Зои Дойч тоже горазда делать намеки с помощью нарядов. Так, на презентацию фильма «Что-то от Тиффани» она пришла в платье от Carolina Herrera, цвет которого называется... тиффани. Несложно догадаться, какого бренда были роскошные украшения актрисы. Конечно же, их изготовил ювелирный дом Tiffany.
Нелл Тайгер Фри
На премьеру свежего хоррора «Омен. Первое знамение» исполнительница главной роли Нелл Тайгер Фри пришла в довольно-таки готическом образе. Самой запоминающейся его частью был ремень с декоративным элементом в виде рук, которые будто хватают актрису, чтобы утащить в неизвестность. Кстати, на одном из постеров киноленты также изображены руки зловещих существ, тянущиеся к девушке.
Бьемся об заклад, вы не узнали в этой актрисе принцессу Мирцеллу из сериала «Игра престолов». А вот еще 12 актеров этой легендарной ленты, которых сложно узнать в других ролях.
Комментарии
Слышите шум? Это у эдми кинозвезды нарядились осмысленно, а в соседней статье у редакции классически челюсть на пол упала. С - стабильность