8 осенних вещей, которые женщинам жить мешают, а мы их все равно покупаем

Многие из нас стараются уследить за горячими трендами в одежде. Вот только модно — это не всегда практично и комфортно. В этой статье мы решили поговорить о вещах, которые лучше не покупать на осень.

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Резиновые сапоги

Резиновые сапоги кажутся комфортными для носки в осеннюю погоду только на первый взгляд. Будем честными, эта обувь совершенно не подходит для города. Они неудобны: ноги в них не дышат, на позвоночник идет большая нагрузка. Да и даже в сильно дождливую погоду нет необходимости в резиновых сапогах, ведь любую осеннюю обувь можно обработать специальной пропиткой. Тогда даже замшевым сапогам не будут страшны слякоть и грязь.

Боди

Боди хоть и выглядит стильно и сочетается почти с любой моделью джинсов, но тоже не подходит для повседневной носки в прохладное время года. Его неудобно носить в офисе и в любом другом месте вне дома. Стилисты в этом сезоне предлагают обратить внимание на блейзеры свободного кроя, чуть укороченные хлопковые свитера и рубашки нестандартных моделей. Кстати, принты в полоску и клеточку сейчас на пике популярности.

Пуховые жилетки

Пуховые жилетки стильно сочетаются со многими вещами. Но в краях, где теплые деньки осенью по пальцам можно сосчитать, подобная такая покупка будет бесполезной тратой денег. Даже во время «бабьего лета» к вечеру ваши руки, скорее всего, будут мерзнуть. Модные эксперты советуют присмотреться к куртке оверсайз на молнии. Она будет отлично смотреться с джинсами, брюками и даже спортивными штанами.

Сапоги на высоких каблуках

В обуви на высоком каблуке быстро устаешь, а еще такая обувь плохо влияет на суставы ног. Этой осенью стилисты советуют приобрести «байкерские сапоги» до колена. Они могут быть кожаными или замшевыми. В ансамбле с узкими джинсами и уютным свитером у вас получится шикарный повседневный образ. А на выходных сапоги можно надеть с платьем макси.

Короткая водолазка

Еще один яркий тренд этого сезона, который никак нельзя назвать удобным в повседневной жизни. Особенно, если вы любитель долгих пеших прогулок или далеко ездите на работу. Во-первых, в подобной одежде вы будете постоянно думать о том, как бы вас не протянуло. Во-вторых, замучаетесь подбирать к ней низ. Но модные дома подготовили и другие, более комфортные варианты. Например, костюмные жилеты в сочетании с футболкой сделают ваш образ современным и стильным. Они отлично смотрятся с джинсовыми юбками, брюками и джинсами.

Верхняя одежда без пуговиц

© marymarkevich / Freepik Анна 38 минут назад У дезигнеров из мест, где зима +10, бывают очень странные представления о теплой одежде.

Тут кстати кроме отсутствия застёжки ещё и рукава похоже 3/4. Декоративная штучка для фото - - Ответить

Пальто без пуговиц и запаха смотрится эффектно. Но визуальная составляющая теряет всю свою важность при первом же сильном порыве ветра. Подобную верхнюю одежду вы сможете надеть только пару раз в году. Такую покупку уж точно нельзя назвать практичной. В этом сезоне дизайнеры предлагают присмотреться к длинным пальто классического кроя с разными принтами или сложными украшениями. Этот предмет гардероба универсален, его можно с брюками и каблуками — получится стильный деловой образ. А для более расслабленного лука подойдут обычный свитер и джинсы. Декор на пальто добавит красок в любой, даже самый скучный наряд.

Габаритный головной убор

Модные дизайнеры поделились с нами очередным экстравагантным трендом на эту осень — шляпами больших размеров и разных форм. Мы не спорим, что это выглядит стильно и дерзко, но не можем закрыть глаза на то, что подобный аксессуар не особо практичный. Такие шляпы не защищают от холода и могут не вписаться в базовый гардероб. Но если вы хотите разнообразить свои образы модной шляпкой, можно присмотреться к шляпкам небольшого размера. Эксперты советуют сделать ставку на бежевые и серые оттенки.

Цветная шуба