Так мазохизм это как раз замшевую обувь носить в ливень и снегопад.
8 осенних вещей, которые женщинам жить мешают, а мы их все равно покупаем
Многие из нас стараются уследить за горячими трендами в одежде. Вот только модно — это не всегда практично и комфортно. В этой статье мы решили поговорить о вещах, которые лучше не покупать на осень.
В статье использованы изображения, полученные с помощью искусственного интеллекта.
Резиновые сапоги
Резиновые сапоги кажутся комфортными для носки в осеннюю погоду только на первый взгляд. Будем честными, эта обувь совершенно не подходит для города. Они неудобны: ноги в них не дышат, на позвоночник идет большая нагрузка.
Да и даже в сильно дождливую погоду нет необходимости в резиновых сапогах, ведь любую осеннюю обувь можно обработать специальной пропиткой. Тогда даже замшевым сапогам не будут страшны слякоть и грязь.
Боди
А я скажу наоборот: именно в холодное время года боди офигенно удобно: поясница и бока всегда закрыты, ничего никуда не задирается.
Боди хоть и выглядит стильно и сочетается почти с любой моделью джинсов, но тоже не подходит для повседневной носки в прохладное время года. Его неудобно носить в офисе и в любом другом месте вне дома.
Стилисты в этом сезоне предлагают обратить внимание на блейзеры свободного кроя, чуть укороченные хлопковые свитера и рубашки нестандартных моделей. Кстати, принты в полоску и клеточку сейчас на пике популярности.
Пуховые жилетки
"Выкинуть из шкафа"
Конечно, авторы, говорите, кyда нести. Мы ж понимаем, что вы готовите материал для статьи "Смотрите, какую классную вещь мы нашли нα помойке".
Пуховые жилетки стильно сочетаются со многими вещами. Но в краях, где теплые деньки осенью по пальцам можно сосчитать, подобная такая покупка будет бесполезной тратой денег. Даже во время «бабьего лета» к вечеру ваши руки, скорее всего, будут мерзнуть.
Модные эксперты советуют присмотреться к куртке оверсайз на молнии. Она будет отлично смотреться с джинсами, брюками и даже спортивными штанами.
Сапоги на высоких каблуках
Заступлюсь за ..давы.
Они офигенные!
В них и в пир, и в мир, и с вот такими штанами с кожаным напылением, и с офисными шортами, и в платье в стиле "нежнятина".
Два года такие ношу, тащусь как удав по стекловате.
В обуви на высоком каблуке быстро устаешь, а еще такая обувь плохо влияет на суставы ног. Этой осенью стилисты советуют приобрести «байкерские сапоги» до колена.
Они могут быть кожаными или замшевыми. В ансамбле с узкими джинсами и уютным свитером у вас получится шикарный повседневный образ. А на выходных сапоги можно надеть с платьем макси.
Короткая водолазка
Еще один яркий тренд этого сезона, который никак нельзя назвать удобным в повседневной жизни. Особенно, если вы любитель долгих пеших прогулок или далеко ездите на работу. Во-первых, в подобной одежде вы будете постоянно думать о том, как бы вас не протянуло. Во-вторых, замучаетесь подбирать к ней низ.
Но модные дома подготовили и другие, более комфортные варианты. Например, костюмные жилеты в сочетании с футболкой сделают ваш образ современным и стильным. Они отлично смотрятся с джинсовыми юбками, брюками и джинсами.
Верхняя одежда без пуговиц
У дезигнеров из мест, где зима +10, бывают очень странные представления о теплой одежде.
Тут кстати кроме отсутствия застёжки ещё и рукава похоже 3/4. Декоративная штучка для фото
Пальто без пуговиц и запаха смотрится эффектно. Но визуальная составляющая теряет всю свою важность при первом же сильном порыве ветра. Подобную верхнюю одежду вы сможете надеть только пару раз в году. Такую покупку уж точно нельзя назвать практичной.
В этом сезоне дизайнеры предлагают присмотреться к длинным пальто классического кроя с разными принтами или сложными украшениями. Этот предмет гардероба универсален, его можно с брюками и каблуками — получится стильный деловой образ. А для более расслабленного лука подойдут обычный свитер и джинсы. Декор на пальто добавит красок в любой, даже самый скучный наряд.
Габаритный головной убор
То есть в большой шляпе холодно, а в маленькой нет - логика блондинки из анекдотов. Большая шляпа хорошо заменяет солнечные очки летом и зонтик осенью, и руки свободны.
Модные дизайнеры поделились с нами очередным экстравагантным трендом на эту осень — шляпами больших размеров и разных форм. Мы не спорим, что это выглядит стильно и дерзко, но не можем закрыть глаза на то, что подобный аксессуар не особо практичный. Такие шляпы не защищают от холода и могут не вписаться в базовый гардероб.
Но если вы хотите разнообразить свои образы модной шляпкой, можно присмотреться к шляпкам небольшого размера. Эксперты советуют сделать ставку на бежевые и серые оттенки.
Цветная шуба
Цветная шуба это так НАРЯДНО, чувствую себя в ней хорошенькой девочкой☺
Из-за пасмурных осенних дней хочется добавить больше красок в повседневные образы. Но увидев в магазине шубу кислотного цвета, лучше не поддаваться импульсу и хорошенько подумать, а нужна ли она вообще. Скорее всего, вы не сможете носить эту вещь каждый день, а подбор удачных аксессуаров и обуви под нее станет настоящей морокой.
А вот куртки из овчины разных фасонов не только популярны в этом сезоне, но и отлично сочетаются почти с любым нарядом. Подобную куртку можно носить хоть с джинсами, хоть с платьями с цветным узором.
Для любителей стиля и моды мы подготовили еще несколько полезных статей: