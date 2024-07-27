9 простых секретов, как летом одеться так эффектно, чтобы даже соседи по даче знатно прибалдели

Для летнего отпуска в городе придумано много классных образов. А вот как одеться, уезжая за город, – вопрос. Вроде хочется расслабиться и не париться по поводу внешнего вида. С другой стороны, щегольнуть перед знакомыми тоже не помешает. Мы как раз разыскали спасительные лайфхаки.

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Собрать минималистичные образы с джинсами

Lora177 4 часа назад Не так давно на адме вешали, что скинни отстой:))ЗЫ.Образ классный для худеньких, отлично! - - Ответить

Иногда для летних прогулок или отдыха за городом не стоит мудрить. Возьмите свои любимые джинсы и просто дополните их однотонной футболкой. А на ноги можно надеть эспадрильи. Если нужен более торжественный образ, то подберите широкие джинсы, а футболку смените на нарядную блузку, но выдержанную в минималистичном стиле. Например, с аккуратными завязками или рукавами-фонариками.

Также за городом можно носить белые джинсы. Их дополняйте топом в цветок или простой белой футболкой.

Запастись одеждой в клетку

BobikBoris34 1 час назад Что-то ии прям совсем в этой статье не справляется... Вроде совсем уж явных ошибок не допускает, а все такое пластилиновое... - - Ответить

Узор «клетка» очень круто вписывается в пригородные пейзажи с лесами и лугами. Поэтому смело пополняйте летний гардероб разными вещами с этим орнаментом. Прежде всего можно подыскать клетчатое платье. Подойдут любые модели: длинные и короткие, свободные и приталенные, яркие и пастельные, с рюшами, многоярусные и так далее. Обратите внимание также на другие вещи в клетку. Например, на блузку с рукавами-фонариками и отложным воротником или на топ с баской.

Не бояться платьев в цветок

Для непринужденных прогулок за городом прекрасно подойдут платья с цветочным узором. Особенно длинные струящиеся модели. Однако при выборе наряда стоит помнить о нюансах. Так, нейтральный основной цвет платья смотрится эффектнее. Просто черные, белые, серые и бежевые тона в сочетании с яркими оттенками узора создают более гармоничный образ. Белое платье в цветок к тому же молодит, а черное визуально скидывает пару кило.

Еще не стоит подбирать слишком крупный принт, если обладаете пышными формами: фигура может смотреться нелестно. Оптимальные модели — с орнаментом среднего размера. Мелкий узор также подойдет тем, кто хочет освежить образ. Наконец цвет принта зависит от типа кожи. Например, светлокожим женщинам эксперты рекомендуют платья с более насыщенным цветочным узором. А обладательницам темной кожи — с пастельным орнаментом.

Отложить легинсы на дальнюю полку

Мы знаем, как комфортно в легинсах в весенне-летний сезон. В них и в магазин можно сходить, и с ребенком погулять, и на дачу съездить – что угодно сделать. Но вот элегантности и шика, по мнению экспертов, такой наряд не прибавляет. Стилисты предлагают кучу стильных альтернатив, в которых будет так же комфортно. Например, джинсы с высокой талией, дополненные вязаной футболкой поло. Или комбинезон из денима с нарядной блузкой. А когда нужен максимально удобный и свободный наряд, можно надеть пастельные спортивные брюки и свитшот в тон.

Сменить короткие платья на модели макси

Длинные платья идеально подойдут для отдыха на природе. Особенно обратите внимание на модели с рюшами. А дополнить такое платье можно соломенной шляпой и сандалиями нежного оттенка коричневого. Если романтичный наряд с рюшами - не совсем ваш стиль, в 2024 году дизайнеры предлагают и другие модели макси. Например, многоярусное платье или платье-комбинацию.

Приглядеться к льняным рубашкам

Легкая льняная рубашка идеально подходит для летнего отдыха. В ней удобно, нежарко, вдобавок она еще и придает утонченности. Рубашка, кстати, может стать основой для кучи разных образов. Например, сочетайте ее с джинсами, льняными шортами или А-образной юбкой. Или наденьте поверх платья миди. А льняная рубашка оверсайз также отлично смотрится с джинсовыми шортами.

Прихватить вязаные вещи

Лето - не сплошь жара и палящее солнце. Это еще и прохладные вечера. К тому же дачный отпуск может выпасть на дождливые дни. Для таких случаев берите с собой за город не только привычные ветровки и жилеты-пуховики, но и элегантные вязаные вещи: уютные джемперы и кардиганы спокойных оттенков. Можно поискать необычные модели: например, джемпер с асимметричным вырезом. Также эксперты по стилю предлагают носить вязаные платья.

Добавить неожиданные аксессуары

BobikBoris34 1 час назад Самый неожиданный аксессуар - внезапный ремень на девушке слева. Появляется так же наожиданно на середине живота, как и заканчивается у ближайшей фиговины, за которую цепляться должен - - Ответить

Уезжая за город, мы порой забываем про аксессуары. А зря: они могут стать изюминкой даже самого банального и скучного ансамбля. Например, эксперты советуют разбавлять образы темных и нейтральных тонов яркими сумками — возможно, даже с разноцветным принтом. Для любителей носить за городом выцветшую и потертую одежду тоже есть идея. Такой образ можно обыграть украшениями в винтажном стиле: например, с крупными яркими камнями.

Превратить резиновые сапоги в эффектный акцент

Дачный отдых часто немыслим без полевых работ. От грязи и влаги спасают резиновые сапоги. Да и просто в них можно прогуляться в дождливую погоду. А так как оставаться модницей хочется даже на даче, то нужна стильная обувь. Такая найдется. Например, можно поискать сапоги насыщенных или пастельных тонов, с цветочным или любым другим броским принтом. А вот модели мрачных цветов стоит избегать.